الاحتلال يعتقل مواطنا من مدينة طولكرم
التاريخ
11/30/2024 2:10:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مواطنا من مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال المواطن حسام سبع السيد، بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي للمدينة.
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