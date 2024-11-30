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الاحتلال يعتقل مواطنا من مدينة طولكرم

11/30/2024 2:10:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مواطنا من مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال المواطن حسام سبع السيد، بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي للمدينة.

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