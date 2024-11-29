أفريكسيم بنك يتعاون مع ميد أديتوس لتعزيز الإنتاج الصيدلاني المحلي للأدوية الأساسية في كينيا

(MENAFN
- APO Group)
وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد(أفريكسيم بنك) وشركة ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية الكينية المحدودة (ميد أديتوس) ومقرها كينيا مذكرة تفاهم لمرفق إعداد المشاريع على هامش المؤتمر الرابع لشبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية في مدينة كيسومو بكينيا. سيتم نشر مرفق إعداد المشروع لتمويل جزئي لإعداد دراسات الجدوى لتطوير مصنع تصنيع الأدوية لشركة ميد أديتوس.
سيقام المصنع الذي تقدر تكلفته بـ 40 مليون دولار أمريكي، على مساحة 10 أفدنة من الأراضي في كيبوس، مقاطعة كيسومو، كينيا، وستبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية
ملياري قرص/كبسولات. وسيركز المصنع المتخصص على إنتاج الأقراص والكبسولات لعلاج الأمراض غير المعدية بما في ذلك حالات القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان، وكذلك الأمراض المعدية من فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا إلى السل، ناهيك عن إنتاج الأدوية التي تستهدف أمراض المناطق المدارية المهملة.
تم تصميم المصنع
لتصنيع الأدوية على أحدث طراز يتوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة الحالية، وسيقوم المصنع بنشر تكنولوجيا التصنيع المستمر المدمجة مع نظام إدارة الجودة المدعوم من سلسلة الكتل واتباع نهج مبتكر ومتطور لإنتاج المنتجات الصيدلانية، مما يمثل الأول من نوعه في إفريقيا.
ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء مصنع الأدوية إلى تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية، وتحسين الوصول إلى أدوية ذات جودة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء كينيا والبلدان المجاورة. وسيساعد ذلك في تعزيز القدرة على مواجهة اضطرابات سلسلة التوريد والحد أيضا من انتشار الأدوية المزيفة ومنخفضة الجودة.
ويعد تدخل أفريكسيم بنك جزءا من "خطة الاستثمار في الأمن الصحي في أفريقيا" لدعم طموح تصنيع المنتجات الصحية في القارة. وهذه المبادرة مهمة للغاية في التصدي لتحديات الاستثمار الصحي في أفريقيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز الأمن الصحي في جميع أنحاء القارة.
حضر كل من معالي البروفيسور بيتر أنيانغ نيونغو، حاكم مقاطعة كيسومو، والسيدة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات مراسم توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر الرابع لشبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية في كيسومو. وقع الاتفاقية السيد زيتو ألفايو، رئيس إعداد المشاريع في أفريكسيم بنك، نيابة عن البنك، فيما وقع الوثيقة الدكتور ديرين ثاكر، الرئيس التنفيذي لشركة ميد أديتوس نيابة عن شركته.
وتعليقا على الصفقة، رحبت السيدة أواني بإنشاء مشروع ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية وقالت:
"تظهر الشراكة مع ميد أديتوس التعاون الوثيق بين أفريكسيم بنك مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتسريع تطوير حلول مبتكرة لمكافحة الأمراض الفتاكة وتوسيع نطاق تمويل الرعاية الصحية. يلتزم أفريكسيم بنك بتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لتعزيز الاستثمار ودعم التقنيات المبتكرة. يتيح الموقع الاستراتيجي للمشروع في كيسومو، في قلب منطقة البحيرات الكبرى الوصول إلى الأسواق في كينيا وأوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وجنوب السودان، وبالتالي تعزيز التجارة البينية الأفريقية في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ".
"يسعدني بشكل خاص الدور الالرئيسي الذي لعبته حكومة مقاطعة كيسومو في دعم هذا المشروع من خلال الاستفادة من موقع المشروع وتسهيل الشراكة مع جامعة البحيرات العظمى في كيسومو لدعم المهارات والقدرات الفنية المحلية. مما يسلط الضوء مرة أخرى على الأدوار التحويلية التي تلعبها الحكومات شبه السيادية كمحركات للتنمية الاقتصادية واسعة النطاق".
وأعرب الدكتور ثاكر عن حماسه للاتفاقية قائلا: "إن مجموعة ميد أديتوس متحمسة للشراكة مع أفريكسيم بنك لإنشاء أول شركة من نوعها لتصنيع الأدوية في كيسومو ، كينيا. سيسهل المصنع الوصول إلى الأدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة لمواطني كينيا وشرق إفريقيا والقارة ككل. وتلتزم مجموعة
"ميد أديتوس" بتعزيز النمو السريع لصناعة الأدوية المحلية التي من شأنها تعزيز نتائج الرعاية الصحية للناس وتحفيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف: "من خلال الاستفادة من تكنولوجيا التصنيع المعيارية المستمرة جنبا إلى جنب مع تكامل سلسلة الكتل في التصنيع والتوزيع والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، وفي نهاية المطاف إشراك المرضى، التي تم نشرها لأول مرة في إفريقيا، ستقفز القارة إلى منتج ومورد رائد للأدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة لشعبها والمجتمع العالمي".
تأسست شركة ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية
الكينية المحودة كأداة ذات أغراض خاصة لتصميم وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة مصنع الأدوية على أرض مضمونة من خلال اتفاقية امتياز مع حكومة مقاطعة كيسومو. وتشمل التكلفة التقديرية للمشروع البالغة 40 مليون دولار أمريكي 26 مليون دولار أمريكي من تمويل الديون و14 مليون دولار أمريكي لتمويل الأسهم.
سعى مؤتمر شبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية ، الذي نظمه أفريكسيم بنك، بالتعاون مع حكومة مقاطعة كيسومو والمدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، إلى تعزيز دور الحكومات دون السيادية في دفع التجارة والاستثمار البينية الأفريقية والتنفيذ الناجح لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. كان موضوع المؤتمر هو "الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للتجارة والاستثمار المستدامين: مسار تنموي للحكومات الأفريقية شبه السيادية".
افتتح المؤتمر رسميا فخامة الرئيس الكيني ويليام روتو بحضور البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، وحضره أكثر من 900 مندوب من الحكومات الوطنية وشبه السيادية في جميع أنحاء أفريقيا.
توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
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نبذة عن أفريكسيم بنك :
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بنك، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تعديل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول وضمانات أفريكسيم بنك أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال المساهمين 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل أفريكسيم بنك على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من قبل المؤسسة العالمية لتصنيف الجدارة الائتمانية (مقياس دولي) (A) و موديس (Baa1) و الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني (A-) و فيتش (BBB). وقد تطور أفريكسيم بنك مجموعة
مصرفية
تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، ومؤسسة إدارة التأمين، ( تشكل معًا
"المجموعة "). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، مصر.
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نبذة عن ميد أديتوس :
ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية الكينية المحدودة. هي شركة خاصة محدودة رائدة تأسست لإحداث ثورة في تصنيع الأدوية في كينيا والمنطقة المحيطة بها. من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة مثل التصنيع المعياري المستمر المحمول وأنظمة إدارة الجودة التي تعمل بتقنية سلسلة الكتل، تلتزم الشركة بإنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة محليا. تقع ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية الكينية في كيسومو، وهي مركز استراتيجي في منطقة البحيرات العظمى، وتتعاون مع المنظمات المحلية والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز تنمية القوى العاملة وتوسيع الوصول إلى العلاجات الأساسية. يركز نهجها التحويلي على معالجة التحديات الصحية الحرجة في المنطقة.
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