أفريكسيم بنك يتعاون مع ميد أديتوس لتعزيز الإنتاج الصيدلاني المحلي للأدوية الأساسية في كينيا



وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد(أفريكسيم بنك) وشركة ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية الكينية المحدودة (ميد أديتوس) ومقرها كينيا مذكرة تفاهم لمرفق إعداد المشاريع على هامش المؤتمر الرابع لشبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية في مدينة كيسومو بكينيا. سيتم نشر مرفق إعداد المشروع لتمويل جزئي لإعداد دراسات الجدوى لتطوير الأدوية لشركة ميد أديتوس.



سيقام المصنع الذي تقدر تكلفته بـ 40 مليون دولار أمريكي، على مساحة 10 أفدنة من الأراضي في كيبوس، مقاطعة كيسومو، كينيا، وستبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية

ملياري قرص/كبسولات. وسيركز المصنع المتخصص على إنتاج الأقراص والكبسولات لعلاج الأمراض غير المعدية بما في ذلك حالات القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان، وكذلك الأمراض المعدية من فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا إلى السل، ناهيك عن إنتاج الأدوية التي تستهدف أمراض المناطق المدارية المهملة.



تم تصميم المصنع

لتصنيع الأدوية على أحدث طراز يتوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة الحالية، وسيقوم المصنع بنشر تكنولوجيا التصنيع المستمر المدمجة مع نظام إدارة الجودة المدعوم من سلسلة الكتل واتباع نهج مبتكر ومتطور لإنتاج المنتجات الصيدلانية، مما يمثل الأول من نوعه في إفريقيا.



ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء مصنع الأدوية إلى تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية، وتحسين الوصول إلى أدوية ذات جودة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء كينيا والبلدان المجاورة. وسيساعد ذلك في تعزيز القدرة على مواجهة اضطرابات سلسلة التوريد والحد أيضا من انتشار الأدوية المزيفة ومنخفضة الجودة.



ويعد تدخل أفريكسيم بنك جزءا من "خطة الاستثمار في الأمن الصحي في أفريقيا" لدعم طموح تصنيع المنتجات الصحية في القارة. وهذه المبادرة مهمة للغاية في التصدي لتحديات الاستثمار الصحي في أفريقيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز الأمن الصحي في جميع أنحاء القارة.



حضر كل من معالي البروفيسور بيتر أنيانغ نيونغو، حاكم مقاطعة كيسومو، والسيدة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات مراسم توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر الرابع لشبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية في كيسومو. وقع الاتفاقية السيد زيتو ألفايو، رئيس إعداد المشاريع في أفريكسيم بنك، نيابة عن البنك، فيما وقع الوثيقة الدكتور ديرين ثاكر، الرئيس التنفيذي لشركة ميد أديتوس نيابة عن شركته.



وتعليقا على الصفقة، رحبت السيدة أواني بإنشاء مشروع ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية وقالت:



"تظهر الشراكة مع ميد أديتوس التعاون الوثيق بين أفريكسيم بنك مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتسريع تطوير حلول مبتكرة لمكافحة الأمراض الفتاكة وتوسيع نطاق تمويل الرعاية الصحية. يلتزم أفريكسيم بنك بتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لتعزيز الاستثمار ودعم التقنيات المبتكرة. يتيح الموقع الاستراتيجي للمشروع في كيسومو، في قلب منطقة البحيرات الكبرى الوصول إلى الأسواق في كينيا وأوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وجنوب السودان، وبالتالي تعزيز التجارة البينية الأفريقية في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ".



"يسعدني بشكل خاص الدور الالرئيسي الذي لعبته حكومة مقاطعة كيسومو في دعم هذا المشروع من خلال الاستفادة من موقع المشروع وتسهيل الشراكة مع جامعة البحيرات العظمى في كيسومو لدعم المهارات والقدرات الفنية المحلية. مما يسلط الضوء مرة أخرى على الأدوار التحويلية التي تلعبها الحكومات شبه السيادية كمحركات للتنمية الاقتصادية واسعة النطاق".



وأعرب الدكتور ثاكر عن حماسه للاتفاقية قائلا: "إن مجموعة ميد أديتوس متحمسة للشراكة مع أفريكسيم بنك لإنشاء أول شركة من نوعها لتصنيع الأدوية في كيسومو ، كينيا. سيسهل المصنع الوصول إلى الأدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة لمواطني كينيا وشرق إفريقيا والقارة ككل. وتلتزم مجموعة

"ميد أديتوس" بتعزيز النمو السريع لصناعة الأدوية المحلية التي من شأنها تعزيز نتائج الرعاية الصحية للناس وتحفيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة".



وأضاف: "من خلال الاستفادة من تكنولوجيا التصنيع المعيارية المستمرة جنبا إلى جنب مع تكامل سلسلة الكتل في التصنيع والتوزيع والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، وفي نهاية المطاف إشراك المرضى، التي تم نشرها لأول مرة في إفريقيا، ستقفز القارة إلى منتج ومورد رائد للأدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة لشعبها والمجتمع العالمي".



تأسست شركة ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية

الكينية المحودة كأداة ذات أغراض خاصة لتصميم وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة مصنع الأدوية على أرض مضمونة من خلال اتفاقية امتياز مع حكومة مقاطعة كيسومو. وتشمل التكلفة التقديرية للمشروع البالغة 40 مليون دولار أمريكي 26 مليون دولار أمريكي من تمويل الديون و14 مليون دولار أمريكي لتمويل الأسهم.



سعى مؤتمر شبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية ، الذي نظمه أفريكسيم بنك، بالتعاون مع حكومة مقاطعة كيسومو والمدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، إلى تعزيز دور الحكومات دون السيادية في دفع التجارة والاستثمار البينية الأفريقية والتنفيذ الناجح لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. كان موضوع المؤتمر هو "الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للتجارة والاستثمار المستدامين: مسار تنموي للحكومات الأفريقية شبه السيادية".

افتتح المؤتمر رسميا فخامة الرئيس الكيني ويليام روتو بحضور البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، وحضره أكثر من 900 مندوب من الحكومات الوطنية وشبه السيادية في جميع أنحاء أفريقيا.

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نبذة عن أفريكسيم بنك :

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بنك، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تعديل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول وضمانات أفريكسيم بنك أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال المساهمين 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل أفريكسيم بنك على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من قبل المؤسسة العالمية لتصنيف الجدارة الائتمانية (مقياس دولي) (A) و موديس (Baa1) و الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني (A-) و فيتش (BBB). وقد تطور أفريكسيم بنك مجموعة

مصرفية

تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، ومؤسسة إدارة التأمين، ( تشكل معًا

"المجموعة "). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، مصر.



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نبذة عن ميد أديتوس :

ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية الكينية المحدودة. هي شركة خاصة محدودة رائدة تأسست لإحداث ثورة في تصنيع الأدوية في كينيا والمنطقة المحيطة بها. من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة مثل التصنيع المعياري المستمر المحمول وأنظمة إدارة الجودة التي تعمل بتقنية سلسلة الكتل، تلتزم الشركة بإنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة محليا. تقع ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية الكينية في كيسومو، وهي مركز استراتيجي في منطقة البحيرات العظمى، وتتعاون مع المنظمات المحلية والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز تنمية القوى العاملة وتوسيع الوصول إلى العلاجات الأساسية. يركز نهجها التحويلي على معالجة التحديات الصحية الحرجة في المنطقة.

