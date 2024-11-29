الشاب الأردني الذي طلب الرخصة من الملكة يرسب مرة أخرى - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نشر الشاب محمد الدقن في جامعة
الأميرة سمية فيديو يوثق فيه تقديمه لامتحان الرخصة لدى دائرة السير، على حسابه الشخصي انستغرام.
وأظهر مقطع الفيديو رسوب الشاب الدقن في امتحان الرخصة رغم استعداده له، وفق قوله.
وكانت قد نشرت الملكة رانيا العبدالله على صفحتها انستغرام، خاصية الستوري، في وقت سابق، صورة لشاب يمسك ورقة مكتوبا عليها: "بدي الرخصة جلالتك".
وكتبت الملكة ردا عليه: "انجح والكنافة علي" ، مع إيموجي ضاحك.
وقامت الملكة رانيا العبدالله، في وقت سابق، بزيارة لجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا.
وتاليا الفيديو:
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