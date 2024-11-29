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بوتين يؤكد التزام روسيا بدعم شامل للقضية الفلسطينية

11/29/2024 2:44:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 29 - 11 (كونا)-- جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة تأكيد موقف بلاده الداعم لتسوية شاملة للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أسس القانون الدولي مؤكدا أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد بوتين في رسالة وجهها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقرأها بالنيابة عنه نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين خلال فعالية أقيمت بالسفارة الفلسطينية في موسكو بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على أن الظرف الراهن يتطلب تكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية في ظل التحديات الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون.
كما نوه الرئيس الروسي بمتانة العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين والتي أكدتها اللقاءات الأخيرة في موسكو وقازان معربا عن ثقته بأن التعاون المشترك سيفضي إلى تعزيز العلاقات البناءة بين البلدين لصالح الشعبين. (النهاية)

دان / م م ج



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