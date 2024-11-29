بوتين يؤكد التزام روسيا بدعم شامل للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
موسكو - 29 - 11 (كونا)-- جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اليوم الجمعة تأكيد موقف بلاده الداعم لتسوية شاملة للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أسس القانون الدولي مؤكدا أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد بوتين في رسالة وجهها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقرأها بالنيابة عنه نائب وزير
الخارجية الروسي ألكسندر بانكين خلال فعالية أقيمت بالسفارة الفلسطينية في موسكو بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على أن الظرف الراهن يتطلب تكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية في ظل التحديات الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون.
كما نوه الرئيس الروسي بمتانة العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين والتي أكدتها اللقاءات الأخيرة في موسكو وقازان معربا عن ثقته بأن التعاون المشترك سيفضي إلى تعزيز العلاقات البناءة بين البلدين لصالح الشعبين. (النهاية)
دان / م م ج
MENAFN29112024000071011013ID1108940072
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