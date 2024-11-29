استطلاع: ارتفاع ثقة الأوروبيين في التكتل لأعلى مستوى.. ودعم غير مسبوق لليورو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 29 - 11 (كونا) -- أظهرت نتائج استطلاع الرأي الأوروبي (يوروباروميتر) اليوم الجمعة ارتفاع ثقة الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007 كما أظهرت دعما غير مسبوق للعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وأظهر الاستطلاع أن الأوروبيين لديهم نظرة أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل ويرغبون في رؤية اتحاد أوروبي أقوى وأكثر استقلالية في مواجهة التحديات العالمية الحالية.
ووفق الاستطلاع فقد عبر 51 بالمئة من الأوروبيين عن ميلهم للثقة في الاتحاد الأوروبي وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاما (59 بالمئة) وفي رقم قياسي آخر بعد 17 عاما قال 51 بالمئة من الأوروبيين إنهم يثقون في المفوضية الأوروبية.
بينما قال ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين (74 بالمئة) إنهم يشعرون بأنهم مواطنون في الاتحاد الأوروبي وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.
علاوة على ذلك أبدى أكثر من ستة من كل عشرة من مواطني الاتحاد الأوروبي (61 بالمئة) تفاؤلا بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي.
ووفق الاستطلاع فإن 44 بالمئة من مواطني الاتحاد الأوروبي ينظرون إليه بإيجابية بينما يراه 38 بالمئة بحياد أما 17 بالمئة فنظرتهم سلبية.
وقد سجلت معظم الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي اتجاهات إيجابية حيث عبر أغلب المواطنين عن ثقتهم في الاتحاد الأوروبي في الدول التالية: ألبانيا 81 بالمئة والجبل الأسود 75 بالمئة وكوسوفو 70 بالمئة وجورجيا 58 بالمئة ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك 56 بالمئة لكل منهما ومولدوفا 52 بالمئة.
أما من خارج التكتل في تركيا فقد أبدى 42 بالمئة من المواطنين ثقتهم في الاتحاد الأوروبي بينما بلغت النسبة في صربيا 38 بالمئة وفي بريطانيا 38 بالمئة.
وقد عبر في هذا الاستطلاع ما يقرب من سبعة من كل عشرة مشاركين 69 بالمئة على أن الاتحاد الأوروبي يمتلك القوة والأدوات الكافية للدفاع عن المصالح الاقتصادية لأوروبا في الاقتصاد العالمي. كما وافق 69 بالمئة على أن الاتحاد الأوروبي يمثل مكانا للاستقرار في عالم مضطرب.
وأظهر الاستطلاع أن الأولوية الرئيسية التي يطالب بها الأوروبيين تتمثل في الأمن والدفاع 33 بالمئة تليها قضايا الهجرة 29 بالمئة والاقتصاد 28 بالمئة والمناخ والبيئة 28 بالمئة والصحة 27 بالمئة.
وعبر المشاركون في الاستطلاع عن دعم تاريخي لليورو وتفاؤل متزايد بشأن الاقتصاد حيث سجل الاستطلاع أعلى دعم لليورو على الإطلاق سواء في الاتحاد الأوروبي ككل 74 بالمئة أو في منطقة اليورو 81 بالمئة.
وفيما يتعلق بتصور الوضع الاقتصادي الأوروبي يرى 48 بالمئة من الأوروبيين (بزيادة نقطة واحدة منذ ربيع 2024) أن الوضع جيد بينما يرى 43 بالمئة بزيادة نقطتين أنه سيء.
وفي مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا أوضح الاستطلاع أن نحو تسعة من كل عشرة أوروبيين 87 بالمئة يوافقون على تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الحرب بينما يدعم 71 بالمئة من مواطني الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات الاقتصادية على الحكومة الروسية والشركات والأفراد ويوافق 68 بالمئة على تقديم الدعم المالي لأوكرانيا.
كما وافق ستة من كل عشرة على منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا صفة الدولة المرشحة وأعلن 58 بالمئة من المواطنين عن تأييدهم لتمويل الاتحاد الأوروبي شراء وتوريد المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
يذكر أن هذا الاستطلاع أجري ما بين 10 أكتوبر و5 نوفمبر 2024 في الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقد شمل إجراء مقابلات مع أكثر من 26 ألف شخص من مواطني الاتحاد الأوروبي بشكل شخصي كما تم إجراء مقابلات في تسع دول أخرى مرشحة وغير مرشحة. (النهاية)
ا ر ن / ه س ص
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