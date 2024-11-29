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استطلاع: ارتفاع ثقة الأوروبيين في التكتل لأعلى مستوى.. ودعم غير مسبوق لليورو

11/29/2024 2:44:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 29 - 11 (كونا) -- أظهرت نتائج استطلاع الرأي الأوروبي (يوروباروميتر) اليوم الجمعة ارتفاع ثقة الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007 كما أظهرت دعما غير مسبوق للعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وأظهر الاستطلاع أن الأوروبيين لديهم نظرة أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل ويرغبون في رؤية اتحاد أوروبي أقوى وأكثر استقلالية في مواجهة التحديات العالمية الحالية.
ووفق الاستطلاع فقد عبر 51 بالمئة من الأوروبيين عن ميلهم للثقة في الاتحاد الأوروبي وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاما (59 بالمئة) وفي رقم قياسي آخر بعد 17 عاما قال 51 بالمئة من الأوروبيين إنهم يثقون في المفوضية الأوروبية.
بينما قال ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين (74 بالمئة) إنهم يشعرون بأنهم مواطنون في الاتحاد الأوروبي وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.
علاوة على ذلك أبدى أكثر من ستة من كل عشرة من مواطني الاتحاد الأوروبي (61 بالمئة) تفاؤلا بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي.
ووفق الاستطلاع فإن 44 بالمئة من مواطني الاتحاد الأوروبي ينظرون إليه بإيجابية بينما يراه 38 بالمئة بحياد أما 17 بالمئة فنظرتهم سلبية.
وقد سجلت معظم الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي اتجاهات إيجابية حيث عبر أغلب المواطنين عن ثقتهم في الاتحاد الأوروبي في الدول التالية: ألبانيا 81 بالمئة والجبل الأسود 75 بالمئة وكوسوفو 70 بالمئة وجورجيا 58 بالمئة ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك 56 بالمئة لكل منهما ومولدوفا 52 بالمئة.
أما من خارج التكتل في تركيا فقد أبدى 42 بالمئة من المواطنين ثقتهم في الاتحاد الأوروبي بينما بلغت النسبة في صربيا 38 بالمئة وفي بريطانيا 38 بالمئة.
وقد عبر في هذا الاستطلاع ما يقرب من سبعة من كل عشرة مشاركين 69 بالمئة على أن الاتحاد الأوروبي يمتلك القوة والأدوات الكافية للدفاع عن المصالح الاقتصادية لأوروبا في الاقتصاد العالمي. كما وافق 69 بالمئة على أن الاتحاد الأوروبي يمثل مكانا للاستقرار في عالم مضطرب.
وأظهر الاستطلاع أن الأولوية الرئيسية التي يطالب بها الأوروبيين تتمثل في الأمن والدفاع 33 بالمئة تليها قضايا الهجرة 29 بالمئة والاقتصاد 28 بالمئة والمناخ والبيئة 28 بالمئة والصحة 27 بالمئة.
وعبر المشاركون في الاستطلاع عن دعم تاريخي لليورو وتفاؤل متزايد بشأن الاقتصاد حيث سجل الاستطلاع أعلى دعم لليورو على الإطلاق سواء في الاتحاد الأوروبي ككل 74 بالمئة أو في منطقة اليورو 81 بالمئة.
وفيما يتعلق بتصور الوضع الاقتصادي الأوروبي يرى 48 بالمئة من الأوروبيين (بزيادة نقطة واحدة منذ ربيع 2024) أن الوضع جيد بينما يرى 43 بالمئة بزيادة نقطتين أنه سيء.
وفي مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا أوضح الاستطلاع أن نحو تسعة من كل عشرة أوروبيين 87 بالمئة يوافقون على تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الحرب بينما يدعم 71 بالمئة من مواطني الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات الاقتصادية على الحكومة الروسية والشركات والأفراد ويوافق 68 بالمئة على تقديم الدعم المالي لأوكرانيا.
كما وافق ستة من كل عشرة على منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا صفة الدولة المرشحة وأعلن 58 بالمئة من المواطنين عن تأييدهم لتمويل الاتحاد الأوروبي شراء وتوريد المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
يذكر أن هذا الاستطلاع أجري ما بين 10 أكتوبر و5 نوفمبر 2024 في الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقد شمل إجراء مقابلات مع أكثر من 26 ألف شخص من مواطني الاتحاد الأوروبي بشكل شخصي كما تم إجراء مقابلات في تسع دول أخرى مرشحة وغير مرشحة. (النهاية)

ا ر ن / ه س ص




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