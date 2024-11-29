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وزير الخارجية السعودي ونظيره السوري يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

11/29/2024 2:44:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية السوري بسام صباغ اليوم الجمعة مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية السوري بسام صباغ.
وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. (النهاية)

ع ش



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