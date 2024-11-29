وزير الخارجية السعودي ونظيره السوري يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 11 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية السوري بسام صباغ اليوم الجمعة مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية السوري بسام صباغ.
وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. (النهاية)
ع ش
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