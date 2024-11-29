تقاطر إعلامي واسع لتغطية القمة الخليجية الـ45 في الكويت..عين تنقل الحدث وترصد أهميته والآمال الكبيرة منه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 11 (كونا) -- تقاطر إعلامي واسع من مختلف الوسائل الإعلامية الخليجية والعربية والأجنبية تشهده قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الـ45 في دولة الكويت ليكونوا عينا تنقل هذا الحدث وتواكب أهمية القمة والقرارات والمواقف التي ستتمخض عنها إزاء قضايا المنطقة والعالم.
وأكد عدد من هؤلاء الإعلاميين الخليجيين والعرب ومن تركيا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة خلال وجودهم في المركز الإعلامي المصاحب للقمة بفندق سانت ريجيس أهمية قمة الكويت الخليجية التي تنطلق الأحد المقبل لافتين خصوصا إلى ما تحظى به في موازاة ذلك من اهتمام إعلامي واسع خليجيا وإقليميا وعالميا.
وركزوا على دور الإعلام في تعزيز الوحدة الخليجية ونقل تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ترابطا واستقرارا والدور المحوري الذي يؤديه الإعلام في تسليط الضوء على القضايا الخليجية المشتركة وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون ودور المؤسسات الإعلامية في نقل هذا الحدث المهم.
وعبر الإعلامي غازي الغريري من البحرين لـ(كونا) عن سعادته بالمشاركة في تغطية هذا الحدث المهم لافتا إلى أن القمة الخليجية لها طابعها ورونقها الخاصين لاسيما في جمع الإعلاميين في مكان واحد ووسط حدث مهم.
وأعرب الغريري عن التطلع الكبير إلى خروج هذه القمة الخليجية بقرارات من شأنها تعزيز التكامل الخليجي في مختلف المجالات وتلبية طموحات وآمال الشعوب الخليجية الشقيقة.
وقال إن هذه القمة تأتي في وقت مهم من تاريخ المنطقة مما يتطلب أن يكون هناك صوت وتوجه خليجيين لبلورة القرارات في المنطقة بشكل عام إقليميا وعالميا.
من جانبه قال الإعلامي عبدالرحمن الشاطري من السعودية إن القمة الخليجية الـ45 تأتي في ظروف حساسة تمر بها المنطقة مما يجعل الحاجة ملحة لتعزيز العمل المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد الشاطري أن هذه القمة الخليجية تكسب أهمية خاصة بالنسبة لدولة الكويت التي تشهد مرحلة مهمة على مختلف الصعد بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم القمة في التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر على المستوى الخليجي مشيرا إلى أهمية النتائج المرتقبة لهذه القمة في تعزيز التكامل الإقليمي.
ونوه بما وفرته وزارة الإعلام الكويتية من مركز إعلامي متطور مزود بالتجهيزات والوسائل اللازمة للإعلاميين وغيرهم ويضم أجنحة الدول الخليجية مثمنا التنظيم المواكب للقمة على كل المستويات.
وأشار إلى حفاوة الاستقبال في الكويت وترحيب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري بالإعلاميين المشاركين في بلدهم الثاني الكويت "وهي بادرة ليست بغريبة على الشعب الكويتي المعروف بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال".
من جهته قال الإعلامي فالح الهاجري من قطر إن المركز الإعلامي لتغطية فعاليات القمة يأتي ضمن حرص دولة الكويت على توفير متابعة إعلامية وتغطية شاملة ومميزة للقمة خصوصا وسط حرص الإعلاميين حول العالم على متابعة فعاليات هذا الحدث المهم.
وقال الهاجري إن القمة الخليجية دائما ما تحظى باهتمام إعلامي واسع كما أن قراراتها تكون دائما محط أنظار معظم دول العالم سواء القادة أو الشعوب.
بدوره قال الإعلامي علي الحمادي من الإمارات إننا موجودون اليوم في القمة الخليجية الـ45 في الكويت والتي تعكس مدى تلاحم أبناء الخليج العربي حيث نرى الإعلامي الكويتي والإماراتي والعماني والسعودي والقطري والبحريني كلهم تحت مظلة واحدة وكلهم ينشدون أملا واحدا وهو باذن الله تعالى تحقيق الرفعة والتقدم والمزيد من التلاحم لأبناء دول الخليج العربي.
من ناحيته قال الإعلامي علي صعر من سلطنة عمان إن التحضير في الكويت لاستضافة هذا الحدث يأتي على أعلى المستويات لافتا إلى شعار القمة الخليجية الـ45 (المستقبل.. خليجي) الذي يبين أن هناك جهودا خليجية لمستقبل واعد.
وأضاف صعر أن المركز الإعلامي مجهز بأحدث التقنيات ويقدم المعلومات ويوصلها للاعلاميين المشاركين بكل سهولة ويسر مبينا أنهم كإعلاميين يسعون إلى نقل هذا الحدث على منصاتهم الخليجية وأيضا العربية والعالمية.
من جانبه قال الإعلامي نهار العدواني من الكويت إن التغطية الإعلامية المكثفة تسهم في تعزيز التوعية الجماهيرية بأهمية القرارات الصادرة عن القمة في دعم مسيرة التنمية.
وأضاف العدواني أن لقاء الإعلاميين من مختلف الدول في المركز الإعلامي يسهم في تعزيز الروابط بينهم وتبادل الخبرات والأفكار.
أما الإعلامي لطفي الزعبي من الإمارات فأكد أهمية القمة الخليجية في الكويت بالنسبة للعرب إذ تعكس تفاصيل العمل الخليجي المشترك وأهمية التعاون بين دول المنطقة.
وقال الزعبي إن المركز الإعلامي المصاحب للقمة مميز جدا والتجهيزات التي وفرتها وزارة الإعلام الكويتية رائعة.
وأضاف: لمسنا الأجواء الطيبة والتنظيم الراقي كما أن المعرض المصاحب للقمة الذي يسلط الضوء على تراث وعادات وتقاليد دول الخليج يعكس روح الوحدة الخليجية التي نفتخر بها كعرب.
وعن دور الإعلاميين في تغطية هذا الحدث أفاد بأن "دورنا هو نقل ما يحدث من أجواء سواء من تصريحات أو بيانات رسمية تصدر عن الاجتماعات واللقاءات الثنائية أو الجانبية ونحن نسعى دائما لنقل الصورة الحقيقية عبر القنوات والمؤسسات الرسمية".
من جانبه قال الإعلامي عبدالباري عنتر من المغرب:لا بد أن أشيد بالخدمات الجمة العالية الدقة التي يقدمها المركز الإعلامي بالكويت للصحفيين والإعلاميين والذي وضع خصوصا لانعقاد القمة الخليجية الـ 45.
وأضاف عنتر أن المركز الإعلامي بالكويت منصة إعلامية متكاملة بأعلى مستويات الاحترافية والمهنية توفر للصحفيين والإعلاميين المشاركين في تغطية القمة جميع الشروط المريحة والمواتية المرفقة بالوسائل التكنولوجية واللوجستية الحديثة والمتطورة لأداء مهامهم على أحسن وجه لنقل الحدث بما يرفع من مكانة الشقيقة الكويت ودورها في تعزيز وحدة صف دول الخليج العربي".
بدوره قال الإعلامي أسامة الرنتيسي من الأردن إن افتتاح وترتيب المركز الإعلامي المصاحب للقمة هو غاية في الدقة مع وجود أجنحة لدول الخليج مؤكدا أن المركز يقدم الخدمات للاعلاميين لتسهيل مهمتهم الإعلامية في نقل الرسائل والأحداث التي يرونها عن كثب إلى دولهم.
وبين الرنتيسي أن هذه القمة الخليجية تأتي في ظروف حساسة جدا في الشرق الأوسط على دول الخليج والإقليم والعالم أيضا مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك موقف خليجي واضح حول أبرز القضايا قائلا ان الكويت قادرة أن تبرز هذا الموقف بشكل كبير جدا.
أما الإعلامية رقية تشيليك من تركيا فأبدت إعجابها بالتنظيم المميز للقمة الخليجية الـ45 التي في دولة الكويت مشيرة إلى أن تنظيم وتسهيل عمل الإعلاميين كان أكثر من موفق بدءا من الاستقبال في المطار وحتى الوصول إلى مقر المركز الإعلامي.
وبينت تشيليك أن المركز الإعلامي المصاحب للقمة مبهر ومجهز بكل ما يحتاجه الصحفي لتغطية الحدث من كل جوانبه مما يعكس حرص وزارة الإعلام الكويتية على توفير أفضل الإمكانيات لدعم الإعلاميين.
وذكرت أن تغطية هذا الحدث المهم لا تقتصر على إعلاميي دول الخليج بل هناك تسليط دولي على الموضوعات التي تهم الخليج نظرا إلى الدور الكبير الذي تؤديه دول (التعاون) في المنطقة والقضايا المهمة العالمية معربة عن تطلعها إلى مستقبل أفضل لدول الخليج العربي يعزز استقرار المنطقة وتقدمها.
وكان وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قد افتتح اليوم الجمعة المركز الإعلامي والمعرض المصاحب لمؤتمر القمة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة الكويت الأحد المقبل.
ويعد المركز الذي يستضيف أكثر من 80 إعلاميا وصحفيا من داخل الكويت وخارجها منصة إعلامية متكاملة ومجهزة بكل ما يسهل عمل الإعلاميين لتغطية القمة ومواكبتها.
كما يتضمن المركز معرضا إعلاميا مصاحبا يضم سبعة أجنحة منها ستة أجنحة مخصصة للدول الأعضاء وجناح للأمانة العامة لمجلس التعاون ويستعرض كل جناح منها الإنتاج الإعلامي لكل دولة وعرضا مرئيا لأهم انجازاتها. (النهاية)
ف ك / ت م
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