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تقاطر إعلامي واسع لتغطية القمة الخليجية الـ45 في الكويت..عين تنقل الحدث وترصد أهميته والآمال الكبيرة منه

11/29/2024 2:44:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- تقاطر إعلامي واسع من مختلف الوسائل الإعلامية الخليجية والعربية والأجنبية تشهده قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الـ45 في دولة الكويت ليكونوا عينا تنقل هذا الحدث وتواكب أهمية القمة والقرارات والمواقف التي ستتمخض عنها إزاء قضايا المنطقة والعالم.
وأكد عدد من هؤلاء الإعلاميين الخليجيين والعرب ومن تركيا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة خلال وجودهم في المركز الإعلامي المصاحب للقمة بفندق سانت ريجيس أهمية قمة الكويت الخليجية التي تنطلق الأحد المقبل لافتين خصوصا إلى ما تحظى به في موازاة ذلك من اهتمام إعلامي واسع خليجيا وإقليميا وعالميا.
وركزوا على دور الإعلام في تعزيز الوحدة الخليجية ونقل تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ترابطا واستقرارا والدور المحوري الذي يؤديه الإعلام في تسليط الضوء على القضايا الخليجية المشتركة وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون ودور المؤسسات الإعلامية في نقل هذا الحدث المهم.
وعبر الإعلامي غازي الغريري من البحرين لـ(كونا) عن سعادته بالمشاركة في تغطية هذا الحدث المهم لافتا إلى أن القمة الخليجية لها طابعها ورونقها الخاصين لاسيما في جمع الإعلاميين في مكان واحد ووسط حدث مهم.
وأعرب الغريري عن التطلع الكبير إلى خروج هذه القمة الخليجية بقرارات من شأنها تعزيز التكامل الخليجي في مختلف المجالات وتلبية طموحات وآمال الشعوب الخليجية الشقيقة.
وقال إن هذه القمة تأتي في وقت مهم من تاريخ المنطقة مما يتطلب أن يكون هناك صوت وتوجه خليجيين لبلورة القرارات في المنطقة بشكل عام إقليميا وعالميا.
من جانبه قال الإعلامي عبدالرحمن الشاطري من السعودية إن القمة الخليجية الـ45 تأتي في ظروف حساسة تمر بها المنطقة مما يجعل الحاجة ملحة لتعزيز العمل المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد الشاطري أن هذه القمة الخليجية تكسب أهمية خاصة بالنسبة لدولة الكويت التي تشهد مرحلة مهمة على مختلف الصعد بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم القمة في التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر على المستوى الخليجي مشيرا إلى أهمية النتائج المرتقبة لهذه القمة في تعزيز التكامل الإقليمي.
ونوه بما وفرته وزارة الإعلام الكويتية من مركز إعلامي متطور مزود بالتجهيزات والوسائل اللازمة للإعلاميين وغيرهم ويضم أجنحة الدول الخليجية مثمنا التنظيم المواكب للقمة على كل المستويات.
وأشار إلى حفاوة الاستقبال في الكويت وترحيب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري بالإعلاميين المشاركين في بلدهم الثاني الكويت "وهي بادرة ليست بغريبة على الشعب الكويتي المعروف بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال".
من جهته قال الإعلامي فالح الهاجري من قطر إن المركز الإعلامي لتغطية فعاليات القمة يأتي ضمن حرص دولة الكويت على توفير متابعة إعلامية وتغطية شاملة ومميزة للقمة خصوصا وسط حرص الإعلاميين حول العالم على متابعة فعاليات هذا الحدث المهم.
وقال الهاجري إن القمة الخليجية دائما ما تحظى باهتمام إعلامي واسع كما أن قراراتها تكون دائما محط أنظار معظم دول العالم سواء القادة أو الشعوب.
بدوره قال الإعلامي علي الحمادي من الإمارات إننا موجودون اليوم في القمة الخليجية الـ45 في الكويت والتي تعكس مدى تلاحم أبناء الخليج العربي حيث نرى الإعلامي الكويتي والإماراتي والعماني والسعودي والقطري والبحريني كلهم تحت مظلة واحدة وكلهم ينشدون أملا واحدا وهو باذن الله تعالى تحقيق الرفعة والتقدم والمزيد من التلاحم لأبناء دول الخليج العربي.
من ناحيته قال الإعلامي علي صعر من سلطنة عمان إن التحضير في الكويت لاستضافة هذا الحدث يأتي على أعلى المستويات لافتا إلى شعار القمة الخليجية الـ45 (المستقبل.. خليجي) الذي يبين أن هناك جهودا خليجية لمستقبل واعد.
وأضاف صعر أن المركز الإعلامي مجهز بأحدث التقنيات ويقدم المعلومات ويوصلها للاعلاميين المشاركين بكل سهولة ويسر مبينا أنهم كإعلاميين يسعون إلى نقل هذا الحدث على منصاتهم الخليجية وأيضا العربية والعالمية.
من جانبه قال الإعلامي نهار العدواني من الكويت إن التغطية الإعلامية المكثفة تسهم في تعزيز التوعية الجماهيرية بأهمية القرارات الصادرة عن القمة في دعم مسيرة التنمية.
وأضاف العدواني أن لقاء الإعلاميين من مختلف الدول في المركز الإعلامي يسهم في تعزيز الروابط بينهم وتبادل الخبرات والأفكار.
أما الإعلامي لطفي الزعبي من الإمارات فأكد أهمية القمة الخليجية في الكويت بالنسبة للعرب إذ تعكس تفاصيل العمل الخليجي المشترك وأهمية التعاون بين دول المنطقة.
وقال الزعبي إن المركز الإعلامي المصاحب للقمة مميز جدا والتجهيزات التي وفرتها وزارة الإعلام الكويتية رائعة.
وأضاف: لمسنا الأجواء الطيبة والتنظيم الراقي كما أن المعرض المصاحب للقمة الذي يسلط الضوء على تراث وعادات وتقاليد دول الخليج يعكس روح الوحدة الخليجية التي نفتخر بها كعرب.
وعن دور الإعلاميين في تغطية هذا الحدث أفاد بأن "دورنا هو نقل ما يحدث من أجواء سواء من تصريحات أو بيانات رسمية تصدر عن الاجتماعات واللقاءات الثنائية أو الجانبية ونحن نسعى دائما لنقل الصورة الحقيقية عبر القنوات والمؤسسات الرسمية".
من جانبه قال الإعلامي عبدالباري عنتر من المغرب:لا بد أن أشيد بالخدمات الجمة العالية الدقة التي يقدمها المركز الإعلامي بالكويت للصحفيين والإعلاميين والذي وضع خصوصا لانعقاد القمة الخليجية الـ 45.
وأضاف عنتر أن المركز الإعلامي بالكويت منصة إعلامية متكاملة بأعلى مستويات الاحترافية والمهنية توفر للصحفيين والإعلاميين المشاركين في تغطية القمة جميع الشروط المريحة والمواتية المرفقة بالوسائل التكنولوجية واللوجستية الحديثة والمتطورة لأداء مهامهم على أحسن وجه لنقل الحدث بما يرفع من مكانة الشقيقة الكويت ودورها في تعزيز وحدة صف دول الخليج العربي".
بدوره قال الإعلامي أسامة الرنتيسي من الأردن إن افتتاح وترتيب المركز الإعلامي المصاحب للقمة هو غاية في الدقة مع وجود أجنحة لدول الخليج مؤكدا أن المركز يقدم الخدمات للاعلاميين لتسهيل مهمتهم الإعلامية في نقل الرسائل والأحداث التي يرونها عن كثب إلى دولهم.
وبين الرنتيسي أن هذه القمة الخليجية تأتي في ظروف حساسة جدا في الشرق الأوسط على دول الخليج والإقليم والعالم أيضا مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك موقف خليجي واضح حول أبرز القضايا قائلا ان الكويت قادرة أن تبرز هذا الموقف بشكل كبير جدا.
أما الإعلامية رقية تشيليك من تركيا فأبدت إعجابها بالتنظيم المميز للقمة الخليجية الـ45 التي في دولة الكويت مشيرة إلى أن تنظيم وتسهيل عمل الإعلاميين كان أكثر من موفق بدءا من الاستقبال في المطار وحتى الوصول إلى مقر المركز الإعلامي.
وبينت تشيليك أن المركز الإعلامي المصاحب للقمة مبهر ومجهز بكل ما يحتاجه الصحفي لتغطية الحدث من كل جوانبه مما يعكس حرص وزارة الإعلام الكويتية على توفير أفضل الإمكانيات لدعم الإعلاميين.
وذكرت أن تغطية هذا الحدث المهم لا تقتصر على إعلاميي دول الخليج بل هناك تسليط دولي على الموضوعات التي تهم الخليج نظرا إلى الدور الكبير الذي تؤديه دول (التعاون) في المنطقة والقضايا المهمة العالمية معربة عن تطلعها إلى مستقبل أفضل لدول الخليج العربي يعزز استقرار المنطقة وتقدمها.
وكان وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قد افتتح اليوم الجمعة المركز الإعلامي والمعرض المصاحب لمؤتمر القمة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة الكويت الأحد المقبل.
ويعد المركز الذي يستضيف أكثر من 80 إعلاميا وصحفيا من داخل الكويت وخارجها منصة إعلامية متكاملة ومجهزة بكل ما يسهل عمل الإعلاميين لتغطية القمة ومواكبتها.
كما يتضمن المركز معرضا إعلاميا مصاحبا يضم سبعة أجنحة منها ستة أجنحة مخصصة للدول الأعضاء وجناح للأمانة العامة لمجلس التعاون ويستعرض كل جناح منها الإنتاج الإعلامي لكل دولة وعرضا مرئيا لأهم انجازاتها. (النهاية)

ف ك / ت م




MENAFN29112024000071011013ID1108940069

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