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إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط تجديد الدعوة لإنهاء الاحتلال

11/29/2024 2:44:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 29 - 11 (كونا) -- أقامت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اليوم الجمعة فعالية في مقر المنظمة الأممية في فيينا بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بحضور السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى فيينا.
وألقيت خلال الحفل العديد من الكلمات من ضمنها كلمة مدير عام مكتب الأمم المتحدة في فيينا نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش وكلمة ممثل لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف إضافة إلى كلمات السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى النمسا.
وأكدت الكلمات في مجملها تضامنها الكامل مع حقوق الشعب الفلسطيني مجددة إدانتها الشديدة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام بحق الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من 45 ألف شخص 75 بالمئة منهم من النساء والأطفال حسب الأمم المتحدة وسقوط أكثر من 102 ألف جريح ونزوح داخلي لنحو مليوني مدني وتدمير ما يزيد عن 70 ألف وحدة سكنية.
وأجمعت الدول المشاركة في كلماتها على أنه في ظل هذه الأوضاع المأساوية وتمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه المروعة فإن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يجب أن يتجسد في تكثيف الضغوط الدولية لإيقاف العدوان.
وفي هذا الصدد قال سفير السودان لدى النمسا الذي يرأس المجموعة العربية في فيينا مجدي مفضل في كلمة بلاده أمام الفعالية إن هذا الوضع الكارثي في قطاع غزة الناجم عن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتضامن المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام مع قضيته العادلة وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وشدد السفير السوداني على ضرورة إطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف بغرض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت في عام 2002.
من جهتها قالت الأمم المتحدة في بيان لها وزع على الصحافة اليوم بهذه المناسبة "إنه في هذا اليوم من كل عام يقف المجتمع الدولي متضامنا مع الشعب الفلسطيني لاسترجاع كرامته ونيل حقوقه العادلة وتقرير مصيره".
وأشارت إلى أن احتفالات هذا العام جاءت مؤلمة بشكل خاص لأن الأهداف الأساسية لتقرير المصير باتت بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى.
وذكرت الأمم المتحدة في بيانها أنه "لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.. فبعد أكثر من عام أصبحت غزة في حالة خراب وقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني - معظمهم من النساء والأطفال - وفقا للتقارير وتزداد الأزمة الإنسانية سوءا يوما بعد يوم" واصفة الوضع بأنه "مروع جدا ولا يمكن تبريره".
كما تطرقت الأمم المتحدة في بيانها إلى الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية مشيرة إلى "أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تسببت في توسيع المستوطنات والإخلاء والهدم وعنف المستوطنين علاوة على التهديدات بالضم ما سبب المزيد من الألم والظلم".
‏وأكدت أن الوقت قد حان لإيقاف إطلاق النار الفوري والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى داعية المجتمع الدولي إلى دعم عملية السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية كما أكدت محكمة العدل الدولية والجمعية العامة "وذلك لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة - مع ضمان أن يعيش الاحتلال وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن وأن تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين".
وناشدت الأمم المتحدة تقديم الدعم الكامل على وجه السرعة لمساندة جهود الإغاثة الإنسانية لإنقاذ حياة الشعب الفلسطيني - خاصة من خلال عمل وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تمثل شريان حياة لا يمكن تعويضه لملايين الفلسطينيين.
وأكدت الأمم المتحدة في ختام بيانها على القول إنها ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه غير القابلة للتصرف في العيش في سلام وأمن وكرامة.
يذكر أنه يتم في 29 نوفمبر من كل عام إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 ليتوافق مع تاريخ صدور قرار الأمم المتحدة رقم 181 الصادر في عام 1947 بتقسيم فلسطين إلى دولتين. (النهاية)

ع م ق / م م ج




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