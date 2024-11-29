(كونا) تستضيف ممثلي وكالات الأنباء الخليجية في معرض الوكالة للصور المصاحب للقمة الخليجية الـ45

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 11 (كونا) -- استضافت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ممثلي وكالات الأنباء الخليجية في معرض
الصور الذي تنظمه الوكالة والمصاحب لمؤتمر قمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الـ45 الذي تستضيفه دولة الكويت بعد غد الأحد.
ويهدف معرض (كونا) للصور المقام في مجمع (الأفنيوز) ويستمر حتى يوم غد إلى تعزيز وعي الجمهور بتاريخ مجلس التعاون الخليجي وتسليط الضوء على الأحداث التاريخية التي رافقت إنشاء هذه المنظومة الناجحة والدور المهم للمجلس في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
ويضم المعرض صورا مختارة بعناية من أرشيف (كونا) ووكالات الأنباء في دول المجلس وتسلط الضوء على مراحل متعددة من تاريخ المجلس ومسيرته بما في ذلك القمم الخليجية السابقة وعددها 44 قمة والاجتماعات التي ضمت قادة دول المجلس إضافة إلى محطات بارزة أسهمت في تعزيز وحدة الصف الخليجي.
ويمثل المعرض أيضا نافذة على تاريخ مجلس التعاون من خلال توثيق منجزاته ومسيرته منذ تأسيسه في العام 1981 وصولا إلى القمة التي تستضيفها دولة الكويت بعد غد مقدما بالصور والتوثيق رؤية المجلس ورسالته في تعزيز العمل الخليجي المشترك. (النهاية)
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