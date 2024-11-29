Friday, 29 November 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(كونا) تستضيف ممثلي وكالات الأنباء الخليجية في معرض الوكالة للصور المصاحب للقمة الخليجية الـ45

11/29/2024 2:44:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- استضافت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ممثلي وكالات الأنباء الخليجية في معرض الصور الذي تنظمه الوكالة والمصاحب لمؤتمر قمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الـ45 الذي تستضيفه دولة الكويت بعد غد الأحد.
ويهدف معرض (كونا) للصور المقام في مجمع (الأفنيوز) ويستمر حتى يوم غد إلى تعزيز وعي الجمهور بتاريخ مجلس التعاون الخليجي وتسليط الضوء على الأحداث التاريخية التي رافقت إنشاء هذه المنظومة الناجحة والدور المهم للمجلس في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
ويضم المعرض صورا مختارة بعناية من أرشيف (كونا) ووكالات الأنباء في دول المجلس وتسلط الضوء على مراحل متعددة من تاريخ المجلس ومسيرته بما في ذلك القمم الخليجية السابقة وعددها 44 قمة والاجتماعات التي ضمت قادة دول المجلس إضافة إلى محطات بارزة أسهمت في تعزيز وحدة الصف الخليجي.
ويمثل المعرض أيضا نافذة على تاريخ مجلس التعاون من خلال توثيق منجزاته ومسيرته منذ تأسيسه في العام 1981 وصولا إلى القمة التي تستضيفها دولة الكويت بعد غد مقدما بالصور والتوثيق رؤية المجلس ورسالته في تعزيز العمل الخليجي المشترك. (النهاية)

ع ع




MENAFN29112024000071011013ID1108940066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث