محادثات جنيف: لا اتفاق بين إيران وأوروبا وقرار بمواصلة المحادثات في المستقبل القريب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف – 29 – 11 (كونا) -- شهدت مدينة (جنيف) السويسرية اليوم الجمعة محادثات سادها التكتم بين كل من إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حول الملف النووي الإيراني لم تفض لأي إعلان أو اتفاق ملموس غير تصريحات بمواصلة المحادثات في المستقبل القريب.
وحضر عن الجانب الإيراني نائبا وزير
الخارجية كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي بينما شارك من الجانب الأوروبي نائب الأمين العام لإدارة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى جانب ممثلين عن وزارات خارجية الدول الأوروبية الثلاث.
وقال مورا عبر حسابه على منصة (إكس) "إن النقاش مع الوفد الإيراني كان صريحا" مؤكدا "ضرورة إيقاف الدعم العسكري الإيراني لروسيا".
وأضاف مورا أن "قضية النووي تحتاج إلى حل دبلوماسي خاصة في ظل التوترات الإقليمية مشددا على ضرورة احترام حقوق الانسان وتجنب المزيد من التصعيد من جميع الأطراف" حسب قوله.
وفي المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على حسابه الشخصي في منصة (إكس) "أجرينا مناقشة صريحة مع إنريكي مورا حول مجموعة من القضايا بما في ذلك القضايا المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات في ضوء التطورات الأخيرة" مشيرا الى الاتفاق مع الطرف الأوروبي بمواصلة المحادثات في المستقبل القريب.
وأضاف أن "أوروبا فشلت في أن تكون لاعبا جادا في مفاوضات النووي الإيراني بسبب افتقارها للثقة بالنفس والمسؤولية" قائلا "أوروبا بحاجة إلى استعادة ذاتها". (النهاية)
ا م خ / م م ج
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