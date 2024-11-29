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محادثات جنيف: لا اتفاق بين إيران وأوروبا وقرار بمواصلة المحادثات في المستقبل القريب

11/29/2024 2:44:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 29 – 11 (كونا) -- شهدت مدينة (جنيف) السويسرية اليوم الجمعة محادثات سادها التكتم بين كل من إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حول الملف النووي الإيراني لم تفض لأي إعلان أو اتفاق ملموس غير تصريحات بمواصلة المحادثات في المستقبل القريب.
وحضر عن الجانب الإيراني نائبا وزير الخارجية كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي بينما شارك من الجانب الأوروبي نائب الأمين العام لإدارة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى جانب ممثلين عن وزارات خارجية الدول الأوروبية الثلاث.
وقال مورا عبر حسابه على منصة (إكس) "إن النقاش مع الوفد الإيراني كان صريحا" مؤكدا "ضرورة إيقاف الدعم العسكري الإيراني لروسيا".
وأضاف مورا أن "قضية النووي تحتاج إلى حل دبلوماسي خاصة في ظل التوترات الإقليمية مشددا على ضرورة احترام حقوق الانسان وتجنب المزيد من التصعيد من جميع الأطراف" حسب قوله.
وفي المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على حسابه الشخصي في منصة (إكس) "أجرينا مناقشة صريحة مع إنريكي مورا حول مجموعة من القضايا بما في ذلك القضايا المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات في ضوء التطورات الأخيرة" مشيرا الى الاتفاق مع الطرف الأوروبي بمواصلة المحادثات في المستقبل القريب.
وأضاف أن "أوروبا فشلت في أن تكون لاعبا جادا في مفاوضات النووي الإيراني بسبب افتقارها للثقة بالنفس والمسؤولية" قائلا "أوروبا بحاجة إلى استعادة ذاتها". (النهاية)

ا م خ / م م ج




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