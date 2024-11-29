عدد النازحين في مراكز الايواء اللبنانية يتراجع بنسبة 77 بالمئة بعد الهدنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 29 - 11 (كونا) -- اعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية اليوم الجمعة ان عدد النازحين اللبنانيين في مراكز الايواء المعتمدة تراجع بنسبة 77 بالمئة بعد إيقاف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي.
وقالت اللجنة في بيان إن عدد النازحين في مراكز الإيواء أصبح 33758 نازحا يقيمون في 713 مركزا علما أنه تم إقفال 296 مركزا.
وبدأ في لبنان الاربعاء الماضي سريان اتفاق إيقاف اطلاق النار مع الاحتلال الاسرائيلي والذي تم برعاية امريكية - فرنسية في وقت تم تسجيل حركة كثيفة لعودة المواطنين اللبنانيين الى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق اللبنانية. (النهاية)
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