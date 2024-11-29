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عدد النازحين في مراكز الايواء اللبنانية يتراجع بنسبة 77 بالمئة بعد الهدنة

11/29/2024 2:44:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 11 (كونا) -- اعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية اليوم الجمعة ان عدد النازحين اللبنانيين في مراكز الايواء المعتمدة تراجع بنسبة 77 بالمئة بعد إيقاف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي.
وقالت اللجنة في بيان إن عدد النازحين في مراكز الإيواء أصبح 33758 نازحا يقيمون في 713 مركزا علما أنه تم إقفال 296 مركزا.
وبدأ في لبنان الاربعاء الماضي سريان اتفاق إيقاف اطلاق النار مع الاحتلال الاسرائيلي والذي تم برعاية امريكية - فرنسية في وقت تم تسجيل حركة كثيفة لعودة المواطنين اللبنانيين الى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق اللبنانية. (النهاية)

ك ب ش / ر ج



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