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ترامب وتعريفاته الجمركية.. هل يستسلم الاتحاد الأوروبي؟

11/29/2024 2:42:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أحبطت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأوروبيين بتصريحات لافتة أمس الخميس، حول الحرب التجارية التي يرتقب أن يشنها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضد القارة العجوز وشركاء تجاريين آخرين.
لاغارد خرجت في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، وحثت زعماء أوروبا على التعاون مع ترامب بدلاً من الرد بالمثل على تهديداته بفرض تعريفات جمركية شاملة.

بل دعت لاغارد أوروبا إلى "شراء مزيد من المنتجات الأمريكية" لتجنب حرب تجارية قد تتسبب في تراجع النمو الاقتصادي العالمي، في إشارة إلى تجنب الصدام مع الرئيس المنتخب.

يأتي ذلك بعد قرابة شهر من اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي، دعوا خلاله إلى الاعتماد على الذات وضخ مزيد من الاستثمارات في الصناعة، في محاولة لتحقيق اكتفاء ذاتي، حتى تكون أي حرب تجارية ذات تأثير محدود على التكتل.

وتعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة تصل 20 بالمئة على جميع الواردات غير الصينية إلى الولايات المتحدة، في وقت يبلغ حجم التبادل التجاري بين التكتل والولايات المتحدة أكثر من 1.3 تريليون دولار.

والثلاثاء، تراجعت أسهم شركات سيارات وأخرى زراعية في الاتحاد الأوروبي بنسب راوحت بين 1 إلى 8 بالمئة، عقب تصريحات ترامب التي أكد فيها أنه سيوقع على فرض تعريفات جمركية على شركاء بلاده التجاريين، بنسبة تصل إلى 20 بالمئة اعتبارا من 20 يناير/كانون ثاني المقبل (أول يوم لتوليه الإدارة).

وقالت لاغارد في مقابلتها، إنه من ضروري للاتحاد الأوروبي اعتماد "استراتيجية دفتر الشيكات" التي تتضمن تقديم عروض لشراء منتجات أمريكية، مثل الغاز الطبيعي المسال والمعدات الدفاعية، بدلاً من الدخول في مواجهات متبادلة تؤدي إلى تصعيد الخلافات التجارية.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ستكون أكثر نفعًا من تبني سياسات انتقامية يمكن أن تؤدي إلى "حرب اقتصادية لا رابح فيها".

ويثير فوز ترامب بولاية ثانية مخاوف لدى حكومات الاتحاد الأوروبي من أن تؤدي سياساته إلى القضاء على الفائض التجاري الكبير للاتحاد مع الولايات المتحدة، وإجبار الشركات الأوروبية على نقل إنتاجها إلى الأراضي الأمريكية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية، بلغ الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة حوالي 190 مليار دولار في عام 2023.

هذا الفائض يشير إلى أن قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تتجاوز بشكل كبير قيمة وارداته منها؛ ويشمل هذا الفائض قطاعات رئيسية مثل السلع المصنعة، الأدوية، السيارات، والمنتجات الزراعية.

مع ذلك، فإن الفائض يعد من أبرز أسباب التوتر التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يرى ترامب أنه يعكس ممارسات غير عادلة أو اختلالات في العلاقة التجارية بين الجانبين.

كما تخشى بروكسل من أن تهدد السياسات الحمائية الأمريكية الاقتصادات الأوروبية بشكل مباشر، مما يؤدي إلى إضعاف تنافسية الشركات الأوروبية في الأسواق العالمية.

** خيارات أوروبا
وفي ظل هذا التحدي، تجد أوروبا نفسها أمام خيارين رئيسيين: إما الرد بالمثل من خلال فرض إجراءات عقابية على الولايات المتحدة، أو محاولة التفاوض للوصول إلى اتفاقات تجنبها الرسوم الجمركية الجديدة.

ودعت أصوات داخل أوروبا، مثل مركز "إيفو" للاقتصاد الدولي في ألمانيا، إلى اتخاذ خطوات مضادة، منها تعزيز التكامل في السوق الأوروبية للخدمات واعتماد تدابير ردع موثوقة ضد الولايات المتحدة.

وأحد السيناريوهات أمام الاتحاد الأوروبي، يتمثل في تقديم تنازلات للولايات المتحدة، عبر تقديم عروض لزيادة وارداته من المنتجات الأمريكية، مثل الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، مقابل إعفاء صادراته من الرسوم الجمركية.

هذه الاستراتيجية ليست جديدة؛ فقد تم التوصل إلى اتفاق مشابه بين ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر عام 2018.

أما السيناريو الثاني، فهو التوصل إلى اتفاق جيوسياسي أوسع، يتضمن زيادة شراء المعدات الدفاعية الأمريكية لدعم أوكرانيا؛ لكن تمويل الاتفاق سيواجه تحديات كبيرة داخل الاتحاد، خاصة مع رفض دول مثل ألمانيا لفكرة الاقتراض المشترك.

سيناريو ثالث، يتمثل في تعاون أوروبي أمريكي ضد الصين، من خلال فرض قيود إضافية على واردات السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الصينية، وتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية القادمة من الصين.

إلا أن هذا الخيار يحمل مخاطر سياسية واقتصادية كبيرة لأوروبا، خاصة مع اعتماد ألمانيا على علاقاتها التجارية مع الصين.

ورفضت ألمانيا علانية، قبل شهرين، إعلان المفوضية الأوروبية بإجماع الأغلبية قرار فرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية، بسبب مصالح شركات السيارات الألمانية في الصين.

لكن ورغم وجود خيارات للتعامل مع الأزمة، فإن الشكوك تراود قادة أوروبا حول قدرة التكتل على التحرك بشكل موحد لمواجهة سياسات ترامب.

وبينما كان هناك تحالف قوي بين فرنسا وألمانيا بقيادة إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل؛ لكن باريس اليوم تواجه تحديات داخلية، فيما تعاني الحكومة الألمانية من عدم استقرار سياسي. (الأناضول)

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