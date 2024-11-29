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المناطق الحرة: عودة زخم الحركة التجارية بعد قرار المركبات الكهربائية

11/29/2024 2:42:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أكد المدير العام للمناطق الحرة، عبدالحميد غرايبة، أن القرار الحكومي بتخفيض الضريبة المفروضة على السيارات الكهربائية، أعاد زخم الحركة التجارية التي انخفضت خلال الأشهر الماضية، مما أسهم بشكل كبير في تحفيز المستثمرين والتجار والمواطنين على استئناف حركة التجارة،
وأشار غرايبة في بيان، اليوم الجمعة، أن القرار سينعكس إيجاباً على تنشيط الحركة الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال أول 4 أيام من تطبيق القرار أكثر من 2300 مركبة.
وكانت الحكومة، قررت إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام ولمرَّة واحدة فقط.
وأكد غرايبة، أن آلاف المركبات تم تجهيزها لدخول مرحلة التخليص منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير، بإعفاء 50 بالمئة من الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، فيما تم تركيب لوحات مئات السيارات الكهربائية وغادرت المنطقة الحرة.
وتوقع، أن يتم تخليص نحو 300 مركبة يومياً خلال الأيام المقبلة، مشيدا بالجهود المبذولة جنبا إلى جنب مع المناطق الحرة مع كوادر الجمارك والترخيص لتسهيل وتسريع هذه العملية التي جاءت بالتوقيت المناسب في ظل الإقبال الكبير على المركبات الكهربائية، حيث أشار إلى أن القرار الحكومي يتوقع أن يرفع الطلب على السيارات الكهربائية.
ووفق البيان، أعرب عدد من المواطنين والتجار عن ارتياحهم للقرار، مؤكدين أن هذه الخطوة ساعدتهم على التخليص على مركباتهم العالقة داخل المناطق الحرة.
كما عبروا عن شكرهم للحكومة على اتخاذ هذا الإجراء الذي كان له أثر إيجابي ملموس في تسهيل أعمالهم وتعزيز النشاط التجاري. -(بترا)

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