المناطق الحرة: عودة زخم الحركة التجارية بعد قرار المركبات الكهربائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أكد المدير العام للمناطق الحرة، عبدالحميد غرايبة، أن القرار الحكومي بتخفيض الضريبة المفروضة على السيارات الكهربائية، أعاد زخم الحركة التجارية التي انخفضت خلال الأشهر الماضية، مما أسهم بشكل كبير في تحفيز المستثمرين والتجار والمواطنين على استئناف حركة التجارة،
وأشار غرايبة في بيان، اليوم الجمعة، أن القرار سينعكس إيجاباً على تنشيط الحركة الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال أول 4 أيام من تطبيق القرار أكثر من 2300 مركبة.
وكانت الحكومة، قررت إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام ولمرَّة واحدة فقط.
وأكد غرايبة، أن آلاف المركبات تم تجهيزها لدخول مرحلة التخليص منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير، بإعفاء 50 بالمئة من الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، فيما تم تركيب لوحات مئات السيارات الكهربائية وغادرت المنطقة الحرة.
وتوقع، أن يتم تخليص نحو 300 مركبة يومياً خلال الأيام المقبلة، مشيدا بالجهود المبذولة جنبا إلى جنب مع المناطق الحرة مع كوادر الجمارك والترخيص لتسهيل وتسريع هذه العملية التي جاءت بالتوقيت المناسب في ظل الإقبال الكبير على المركبات الكهربائية، حيث أشار إلى أن القرار الحكومي يتوقع أن يرفع الطلب على السيارات الكهربائية.
ووفق البيان، أعرب عدد من المواطنين والتجار عن ارتياحهم للقرار، مؤكدين أن هذه الخطوة ساعدتهم على التخليص على مركباتهم العالقة داخل المناطق الحرة.
كما عبروا عن شكرهم للحكومة على اتخاذ هذا الإجراء الذي كان له أثر إيجابي ملموس في تسهيل أعمالهم وتعزيز النشاط التجاري. -(بترا)
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