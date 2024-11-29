التأهل المسبق آسيويا يتسبب في خسارة أولى لموتا مع الحسين إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- دخل
فريق الحسين إربد مواجهته أول من أمس أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، فاقدا الطموح والشغف في تحقيق فوز رابع على التوالي، بعد أن ضمن التأهل المسبق للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2، ليخسر بصورة غريبة بثلاثة أهداف لهدفين على أرضية ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.
وتلقى الحسين إربد الخسارة الثانية له في البطولة القارية على يد المنافس ذاته، ليتخلى عن صدارة المجموعة لصالحه، ويتراجع للمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ضامنا التأهل لثمن نهائي المسابقة قبل مواجهته الأخيرة الأربعاء المقبل، خارج ميدانه أمام الكويت الكويتي.
وخلال 20 مباراة سابقة للمدرب البرتغالي جواو موتا مع الحسين إربد، سواء في الموسم الحالي أو الموسم الماضي، لم يتذوق موتا طعم الخسارة على الإطلاق في المباريات الرسمية، حيث حقق نتيجة الفوز في 19 مباراة، مقابل التعادل مرة وحيدة أمام الفيصلي في ذهاب دوري المحترفين، لتضعه الخسارة في موقف حرج رغم عدم أهميتها في حسابات التأهل.
وسجل موتا مع الحسين الفوز في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي أو الماضي في 13 مباراة، وذلك على فرق: شباب الأردن، السلط "مرتين"، الرمثا، معان، شباب العقبة، الأهلي "مرتين"، الجليل، مغير السرحان، سحاب، الفيصلي والوحدات، بينما فاز في 3 مباريات على صعيد بطولة الكأس الموسم الماضي على فرق عمان اف سي، اليرموك وشباب العقبة، والعدد ذاته بدوري أبطال آسيا 2 على فريقي الكويت الكويتي، وناساف كارشي الأوزبكي ذهابا وإيابا.
ويسجل لموتا نجاحه الكبير مع الحسين إربد للموسم الثاني على التوالي، بعد البداية غير المستقرة مع مواطنه المدرب السابق تياجو موتينو، الذي خسر في أول ظهور له مع "الغزاة" آسيويا أمام شباب الأهلي دبي بأداء متواضع، فيما تحسن أداء الفريق منذ وصول موتا قبل شهرين، وحقق الأهم ببلوغه ثاني الأدوار للمرة الثانية في تاريخ النادي بمشاركته الثانية بالبطولة نفسها.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دخل الحسين إربد بصورة مميزة، وعمل على إيقاف مفاتيح اللعب للمنافس، بل وتقدم أصحاب الأرض بهدفين بعد مرور 15 دقيقة فقط عبر يوسف أبو جلبوش "صيصا" ومحمود مرضي، ليشعر الفريق بأن المهمة أصبحت سهلة لتسجيل فوز جديد في المسابقة القارية.
وارتكب عدد من المدافعين بعض الأخطاء في المناطق الخلفية، ليخرج الفريق متلقيا لهدف قبل الدخول لغرف الملابس، قبل أن ينهار بصورة مفاجئة في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء بتلقي هدفين متتاليين وسط أخطاء فادحة، ليفقد الفريق فرصة ضمان الصدارة والخسارة مرة أخرى من الفريق ذاته.
وعمد موتا خلال الشوط الثاني إلى إشراك وجوه لم تشارك بصفة مستمرة في البطولة الآسيوية، من خلال الزج بخمس أوراق منهم 3 لاعبين يشاركون للمرة الأولى وهم: مجدي عطار، محمد الداود وجاك تيمبولي، لتتسبب هذه التبديلات والتراخي ببعض الأحيان في قلب الطاولة عليه، وسط استغراب من الجماهير التي حضرت بأجواء باردة.
وسجل الحارس محمود الكواملة أول حضور له في منافسات الموسم الحالي بمباراة رسمية، في ظل غياب الحارس الأساسي يزيد أبو ليلى بداعي الإصابة، ليقدم الكواملة حضورا طيبا في العديد من اللقطات، بتصديه لكرات صعبة، في المقابل تلقى 3 أهداف كثاني أكثر مرة يقبل الفريق فيها هذا العدد من الأهداف بالموسم الحالي، بعد الخسارة 1-3 من شباب الأهلي دبي في لقاء الذهاب.
ويعتبر الحسين إربد خامس الفرق من حيث الضعف الدفاعي من مجموعات غرب آسيا للبطولة، حيث تلقى 9 أهداف، متفوقا على 4 فرق وهي: رافشان الطاجكي، ألتين أسير التركماني، استقلال دوشنبه الطاجكي والكويت الكويتي، فيما يعد الفريق السابع من حيث القوة الهجومية بتسجيله 9 أهداف، خلف فرق تركتور سازي تبريز الإيراني، التعاون السعودي، الخالدية البحريني، الشارقة الإماراتي، سباهان أصفهان الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.
ويبحث الحسين إربد عن إعادة الصدارة إليه في الجولة السادسة والأخيرة، من خلال مقابلة الكويت وتكرار الفوز عليه، بعد الفوز في عمان بهدفين لهدف، مع انتظاره نتيجة مواجهة شباب الأهلي دبي وناساف كارشي، حيث أن تعثر شباب الأهلي دبي بالتعادل أو الخسارة وفوز الحسين يعني إنهاء دور المجموعات بالصدارة، والاستفادة في قرعة الدور الثاني باللعب خارج أرضه بمباراة الإياب بدور الـ16، واللعب مع فريق يحتل مركزا ثانيا من بقية المجموعات.
وكانت مشاركة "غزاة الشمال" الأولى قاريا ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي (دوري أبطال آسيا 2 حاليا)، وذلك خلال العام 2005، حيث احتل صدارة مجموعته التي ضمت كلا من: العهد اللبناني وديمبو الهندي بجمع 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة، قبل أن يودع على يد نيو رادينت من جزر المالديف بدور ربع النهائي بخسارة وتعادل من أمامه.
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