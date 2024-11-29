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التأهل المسبق آسيويا يتسبب في خسارة أولى لموتا مع الحسين إربد

11/29/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- دخل فريق الحسين إربد مواجهته أول من أمس أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، فاقدا الطموح والشغف في تحقيق فوز رابع على التوالي، بعد أن ضمن التأهل المسبق للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2، ليخسر بصورة غريبة بثلاثة أهداف لهدفين على أرضية ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.
وتلقى الحسين إربد الخسارة الثانية له في البطولة القارية على يد المنافس ذاته، ليتخلى عن صدارة المجموعة لصالحه، ويتراجع للمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ضامنا التأهل لثمن نهائي المسابقة قبل مواجهته الأخيرة الأربعاء المقبل، خارج ميدانه أمام الكويت الكويتي.
وخلال 20 مباراة سابقة للمدرب البرتغالي جواو موتا مع الحسين إربد، سواء في الموسم الحالي أو الموسم الماضي، لم يتذوق موتا طعم الخسارة على الإطلاق في المباريات الرسمية، حيث حقق نتيجة الفوز في 19 مباراة، مقابل التعادل مرة وحيدة أمام الفيصلي في ذهاب دوري المحترفين، لتضعه الخسارة في موقف حرج رغم عدم أهميتها في حسابات التأهل.
وسجل موتا مع الحسين الفوز في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي أو الماضي في 13 مباراة، وذلك على فرق: شباب الأردن، السلط "مرتين"، الرمثا، معان، شباب العقبة، الأهلي "مرتين"، الجليل، مغير السرحان، سحاب، الفيصلي والوحدات، بينما فاز في 3 مباريات على صعيد بطولة الكأس الموسم الماضي على فرق عمان اف سي، اليرموك وشباب العقبة، والعدد ذاته بدوري أبطال آسيا 2 على فريقي الكويت الكويتي، وناساف كارشي الأوزبكي ذهابا وإيابا.
ويسجل لموتا نجاحه الكبير مع الحسين إربد للموسم الثاني على التوالي، بعد البداية غير المستقرة مع مواطنه المدرب السابق تياجو موتينو، الذي خسر في أول ظهور له مع "الغزاة" آسيويا أمام شباب الأهلي دبي بأداء متواضع، فيما تحسن أداء الفريق منذ وصول موتا قبل شهرين، وحقق الأهم ببلوغه ثاني الأدوار للمرة الثانية في تاريخ النادي بمشاركته الثانية بالبطولة نفسها.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دخل الحسين إربد بصورة مميزة، وعمل على إيقاف مفاتيح اللعب للمنافس، بل وتقدم أصحاب الأرض بهدفين بعد مرور 15 دقيقة فقط عبر يوسف أبو جلبوش "صيصا" ومحمود مرضي، ليشعر الفريق بأن المهمة أصبحت سهلة لتسجيل فوز جديد في المسابقة القارية.
وارتكب عدد من المدافعين بعض الأخطاء في المناطق الخلفية، ليخرج الفريق متلقيا لهدف قبل الدخول لغرف الملابس، قبل أن ينهار بصورة مفاجئة في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء بتلقي هدفين متتاليين وسط أخطاء فادحة، ليفقد الفريق فرصة ضمان الصدارة والخسارة مرة أخرى من الفريق ذاته.
وعمد موتا خلال الشوط الثاني إلى إشراك وجوه لم تشارك بصفة مستمرة في البطولة الآسيوية، من خلال الزج بخمس أوراق منهم 3 لاعبين يشاركون للمرة الأولى وهم: مجدي عطار، محمد الداود وجاك تيمبولي، لتتسبب هذه التبديلات والتراخي ببعض الأحيان في قلب الطاولة عليه، وسط استغراب من الجماهير التي حضرت بأجواء باردة.
وسجل الحارس محمود الكواملة أول حضور له في منافسات الموسم الحالي بمباراة رسمية، في ظل غياب الحارس الأساسي يزيد أبو ليلى بداعي الإصابة، ليقدم الكواملة حضورا طيبا في العديد من اللقطات، بتصديه لكرات صعبة، في المقابل تلقى 3 أهداف كثاني أكثر مرة يقبل الفريق فيها هذا العدد من الأهداف بالموسم الحالي، بعد الخسارة 1-3 من شباب الأهلي دبي في لقاء الذهاب.
ويعتبر الحسين إربد خامس الفرق من حيث الضعف الدفاعي من مجموعات غرب آسيا للبطولة، حيث تلقى 9 أهداف، متفوقا على 4 فرق وهي: رافشان الطاجكي، ألتين أسير التركماني، استقلال دوشنبه الطاجكي والكويت الكويتي، فيما يعد الفريق السابع من حيث القوة الهجومية بتسجيله 9 أهداف، خلف فرق تركتور سازي تبريز الإيراني، التعاون السعودي، الخالدية البحريني، الشارقة الإماراتي، سباهان أصفهان الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.
ويبحث الحسين إربد عن إعادة الصدارة إليه في الجولة السادسة والأخيرة، من خلال مقابلة الكويت وتكرار الفوز عليه، بعد الفوز في عمان بهدفين لهدف، مع انتظاره نتيجة مواجهة شباب الأهلي دبي وناساف كارشي، حيث أن تعثر شباب الأهلي دبي بالتعادل أو الخسارة وفوز الحسين يعني إنهاء دور المجموعات بالصدارة، والاستفادة في قرعة الدور الثاني باللعب خارج أرضه بمباراة الإياب بدور الـ16، واللعب مع فريق يحتل مركزا ثانيا من بقية المجموعات.
وكانت مشاركة "غزاة الشمال" الأولى قاريا ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي (دوري أبطال آسيا 2 حاليا)، وذلك خلال العام 2005، حيث احتل صدارة مجموعته التي ضمت كلا من: العهد اللبناني وديمبو الهندي بجمع 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة، قبل أن يودع على يد نيو رادينت من جزر المالديف بدور ربع النهائي بخسارة وتعادل من أمامه.

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