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العوايشه يحقق ذهبية غرب آسيا للكاتا

11/29/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حقق لاعب المنتخب الوطني للكاتا فارس العوايشه اليوم الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا لفئة الكاتا تحت 21 سنة والمقامة حاليا في امارة الشارقة.


وحقق العوايشة الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب المنتخب العراقي محمد أركان حيث حقق العوايشة علامة 23.5 مقابل 22.7 للعراقي.


ويشارك في ادارة نزالات البطولة الحكام الدوليون عبدالحفيظ عالية وابراهيم الدقس والحكم الآسيوي سميح الدرعاوي.


كما يتابع البطولة مصطفى الفاعوري بصفته رئيس لجنة مسابقات غرب آسيا.

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