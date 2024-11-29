العوايشه يحقق ذهبية غرب آسيا للكاتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حقق لاعب المنتخب الوطني للكاتا فارس العوايشه اليوم الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا لفئة الكاتا تحت 21 سنة والمقامة حاليا في امارة الشارقة.
وحقق العوايشة الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب المنتخب العراقي محمد أركان حيث حقق العوايشة علامة 23.5 مقابل 22.7 للعراقي.
ويشارك في ادارة نزالات البطولة الحكام الدوليون عبدالحفيظ عالية وابراهيم الدقس والحكم الآسيوي سميح الدرعاوي.
كما يتابع البطولة مصطفى الفاعوري بصفته رئيس لجنة مسابقات غرب آسيا.
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