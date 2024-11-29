Friday, 29 November 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غياب صلاح ورونالدو عن قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست

11/29/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، عن قوائمه المبدئية للمرشحين للفوز بجوائز "ذا بيست" التي يقدمها، مع نهاية كل عام، للأفضل في مختلف الفروع.
وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم غيابا مفاجئا للدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في حين تواجد ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني ونادي إنتر ميامي الأمريكي.

كما شهدت القائمة غياب واحد من النجوم المميزين في عالم كرة القدم، وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

ويوجد 6 لاعبين من ريال مدريد في قائمة ضمت 11 لاعبا، يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم هم، داني كارفخال، فيدريكو فالفيردي، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، توني كروس (معتزل).

كما ضمت القائمة أيضا، رودري نجم مانشستر سيتي والفائز بالكرة الذهبية، وزميله النرويجي إيرلينغ هالاند، وكذلك فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، ولامين يامال لاعب برشلونة، وليونيل ميسي (إنتر ميامي).

ويتنافس 5 مدربين على جائزة الأفضل في 2024، وهم: كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)، لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا).

كما يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى، 7 حراس وهم: البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)، الأوكراني أندريه لونين (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الفرنسي مايك ماينان (ميلان)، الإسباني أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) ومواطنه ديفيد رايا (آرسنال).

وتواجد الثنائي المغربي أشرف حكيمي وسفيان رحيمي، والقطري أكرم عفيف ضمن المرشحين للتشكيلة المثالية للفيفا عن عام 2024.

يذكر أن التصويت في اختيارات جوائز ذا بيست، يتم من خلال تقسيم الأصوات على 4 جهات بالتساوي (قادة المنتخبات حاليًا، مدربو المنتخبات حاليًا، ممثلو وسائل الإعلام، الجمهور حول العالم)، حيث فتح فيفا باب التصويت من خلال موقعه الرسمي وينتهي يوم 10 ديسمبر المقبل.

ورغم عدم الإعلان رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الموعد النهائي لحفل إعلان الجوائز حتى الآن، ولكن من المرجح أن يكون في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل. (الأناضول)

MENAFN29112024000072011014ID1108940015

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث