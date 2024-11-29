غياب صلاح ورونالدو عن قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، عن قوائمه المبدئية للمرشحين للفوز بجوائز "ذا بيست" التي يقدمها، مع نهاية كل عام، للأفضل في مختلف الفروع.
وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب
في العالم غيابا مفاجئا للدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في حين تواجد ليونيل ميسي
قائد المنتخب الأرجنتيني ونادي إنتر ميامي الأمريكي.
كما شهدت القائمة غياب واحد من النجوم المميزين في عالم كرة القدم، وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.
ويوجد 6 لاعبين من ريال مدريد
في قائمة ضمت 11 لاعبا، يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم هم، داني كارفخال، فيدريكو فالفيردي، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، توني كروس (معتزل).
كما ضمت القائمة أيضا، رودري نجم مانشستر سيتي والفائز بالكرة الذهبية، وزميله النرويجي إيرلينغ هالاند، وكذلك فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، ولامين يامال لاعب برشلونة، وليونيل ميسي (إنتر ميامي).
ويتنافس 5 مدربين على جائزة الأفضل في 2024، وهم: كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)، لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا).
كما يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى، 7 حراس وهم: البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)، الأوكراني أندريه لونين (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الفرنسي مايك ماينان (ميلان)، الإسباني أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) ومواطنه ديفيد رايا (آرسنال).
وتواجد الثنائي المغربي أشرف حكيمي وسفيان رحيمي، والقطري أكرم عفيف ضمن المرشحين للتشكيلة المثالية للفيفا عن عام 2024.
يذكر أن التصويت في اختيارات جوائز ذا بيست، يتم من خلال تقسيم الأصوات على 4 جهات بالتساوي (قادة المنتخبات حاليًا، مدربو المنتخبات حاليًا، ممثلو وسائل الإعلام، الجمهور حول العالم)، حيث فتح فيفا باب التصويت من خلال موقعه الرسمي وينتهي يوم 10 ديسمبر المقبل.
ورغم عدم الإعلان رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الموعد النهائي لحفل إعلان الجوائز حتى الآن، ولكن من المرجح أن يكون في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل. (الأناضول)
MENAFN29112024000072011014ID1108940015
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.