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فيفا يكشف ملامح قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

11/29/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن ملامح قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك وفقا لتصنيف منتخبات القارة الصادر، الخميس، والتي سيتم توزيعها على 5 أوعية.
وبموجب التصنيف، سيضم الوعاء الأول المنتخبات التي تأهلت لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية (كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا)، بالإضافة إلى أفضل المنتخبات تصنيفا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا).

وسيتم وضع المنتخبات المتبقية في الأوعية من 2 إلى 5 بناء على التصنيف العالمي للرجال، مع العلم أن فوز منتخبي سلوفاكيا على إستونيا وتشيكيا على جورجيا في دوري الأمم الأوروبية جعلهما ينضمان إلى فرق الوعاء الثاني.

ووفق الإجراءات، ستبدأ القرعة بالوعاء 1، ومن ثم الثاني وصولا إلى الخامس، بحيث يتم سحب كافة منتخبات كل وعاء قبل الانتقال للتالي، على أن ينتهي فرز المنتخبات من كل وعاء بترتيب تصاعدي من المجموعة الأولى إلى المجموعة التاسعة.

وتقام القرعة 13 ديسمبر/ كانون الأول 2024، في مقر الاتحاد الدولي بمدينة زيوريخ السويسرية.

وارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدا، بعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز من نسخة 2026، علما أن النسخة القادمة من البطولة ستكون هي الأكثر من حيث عدد المشاركين بوجود 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وستقام التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم 2026 بين مارس/ آذار ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025، حيث ستجرى بنظام المجموعات المعهود، إذ ستتوزع على 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر إلى المسابقة العالمية من نصيب متصدر كل مجموعة.

أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس 2026 عندما تقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخبا.

وهذه المنتخبات هي 12 المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات والرباعي الأعلى ترتيبا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم عبر تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي باحتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.

وفيما يأتي تصنيف المنتخبات في أوعية قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026:

الوعاء الأول: فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا.

الوعاء الثاني: أوكرانيا والسويد وتركيا وويلز والمجر وصربيا وبولندا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا وتشيكيا والنرويج.

الوعاء الثالث: اسكتلندا وسلوفينيا وأيرلندا وألبانيا وشمال مقدونيا وجورجيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وإسرائيل.

الوعاء الرابع: بلغاريا ولوكسمبورغ وبيلاروسيا وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا.

الوعاء الخامس: مولدوفا ومالطا وإندورا وجبل طارق وليشتنشتاين وسان مارينو.

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