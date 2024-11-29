تعثر جديد للفيصلي بالتعادل أمام الصريح بدوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- تعثر فريق الفيصلي بفخ التعادل أمام ضيفه الصريح بهدف لمثله، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل الفيصلي نتيجة التعادل للمرة السابعة هذا الموسم كأكثر الفرق تحقيقا لهذه النتيجة، ليبقى في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فيما رفع الصريح رصيده من النقاط إلى النقطة الثامنة وفي المركز الحادي عشر وقبل الأخير.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت مغير السرحان والسلط على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وبدأ الفيصلي اللقاء تحت قيادة المدير الفني جمال أبو عابد بتشكيلة مكونة من نور الدين بني عطية، مصعب البطاط، مهند خير الله، براء مرعي، حسام أبو الذهب، محمد كحلان، خالد زكريا، منذر أبو عمارة، أحمد العرسان، عمر هاني وأمادو موتاري.
وعلى الطرف المقابل، أشرك المدير الفني لفريق الصريح أسامة قاسم بصفة أساسية كل من عبد الله الزعبي، قصي نمر، أحمد عبيدات، ياسر الرواشدة، عدي ارقيبات، سامح مراعبة، هذال السرحان، محمود ذيب، يوسف الرواشدة، عبد الله الشعيبات ومحمد العكش.
وفاجأ هداف دوري المحترفين بالنسخة الحالية محمد العكش جماهير فريقه السابق الفيصلي بتسجيل هدف التقدم عند الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، بعد تسلمه الكرة من زميله قصي نمر من الطرف الأيمن، ليضعها بدقة في الزاوية الصعبة لمرمى بني عطية، ويرفض الاحتفال احتراما للنادي الذي مثله بالسنوات الماضية، ويصل للهدف الثامن له ببطولة الدوري لهذا الموسم.
جماهير الفيصلي بدأت مبكرا توجيه انتقاداتها للاعبين والإدارة، بسبب تراجع مستويات الفريق والنتائج في الفترة الماضية، ما ساهم في الخروج من دور المجموعات ببطولة درع الاتحاد.
الفيصلي عاد سريعا لأجواء اللقاء بعد سلسلة من الهجمات المتتالية على مرمى الضيوف، ليعدل منذر أبو عمارة النتيجة للفيصلي من تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الصريح عند الدقيقة 18، مستثمرا تمريرة من زميله العرسان.
وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إهدار فرصتين ثمينتين للتسجيل، إذ تصدى الزعبي لمحاولة أبو عمارة من مسافة قريبة، فيما جاءت تسديدة العرسان أمام المرمى الفارغ بجانب المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.
“الأزرق” بدأ الشوط الثاني كما أنهى الأول، من خلال الضغط المستمر على المنافس بغية التقدم بالنتيجة، ليضيع هاني فرصة محققة للتسجيل وسط ذهول من الجماهير، تبعها فرصة خطيرة من زكريا الذي ضرب الكرة برأسه تكفل القائم بإبعادها، في الدقائق الخمس الأولى.
وتوالت الفرص على مرمى الصريح أمام حضور جيد من الزعبي بين الخشبات الثلاث، وسط تبديلات عديدة من جانب أبو عابد وقاسم بهدف خطف النقاط الثلاث، لتبقى النتيجة على حالها، ويفقد الفيصلي نقطتين جديدين أبعدته عن المنافسة على لقب الدوري للموسم الحالي.
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