Friday, 29 November 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعثر جديد للفيصلي بالتعادل أمام الصريح بدوري المحترفين

11/29/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تعثر فريق الفيصلي بفخ التعادل أمام ضيفه الصريح بهدف لمثله، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل الفيصلي نتيجة التعادل للمرة السابعة هذا الموسم كأكثر الفرق تحقيقا لهذه النتيجة، ليبقى في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فيما رفع الصريح رصيده من النقاط إلى النقطة الثامنة وفي المركز الحادي عشر وقبل الأخير.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت مغير السرحان والسلط على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وبدأ الفيصلي اللقاء تحت قيادة المدير الفني جمال أبو عابد بتشكيلة مكونة من نور الدين بني عطية، مصعب البطاط، مهند خير الله، براء مرعي، حسام أبو الذهب، محمد كحلان، خالد زكريا، منذر أبو عمارة، أحمد العرسان، عمر هاني وأمادو موتاري.
وعلى الطرف المقابل، أشرك المدير الفني لفريق الصريح أسامة قاسم بصفة أساسية كل من عبد الله الزعبي، قصي نمر، أحمد عبيدات، ياسر الرواشدة، عدي ارقيبات، سامح مراعبة، هذال السرحان، محمود ذيب، يوسف الرواشدة، عبد الله الشعيبات ومحمد العكش.
وفاجأ هداف دوري المحترفين بالنسخة الحالية محمد العكش جماهير فريقه السابق الفيصلي بتسجيل هدف التقدم عند الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، بعد تسلمه الكرة من زميله قصي نمر من الطرف الأيمن، ليضعها بدقة في الزاوية الصعبة لمرمى بني عطية، ويرفض الاحتفال احتراما للنادي الذي مثله بالسنوات الماضية، ويصل للهدف الثامن له ببطولة الدوري لهذا الموسم.
جماهير الفيصلي بدأت مبكرا توجيه انتقاداتها للاعبين والإدارة، بسبب تراجع مستويات الفريق والنتائج في الفترة الماضية، ما ساهم في الخروج من دور المجموعات ببطولة درع الاتحاد.
الفيصلي عاد سريعا لأجواء اللقاء بعد سلسلة من الهجمات المتتالية على مرمى الضيوف، ليعدل منذر أبو عمارة النتيجة للفيصلي من تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الصريح عند الدقيقة 18، مستثمرا تمريرة من زميله العرسان.
وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إهدار فرصتين ثمينتين للتسجيل، إذ تصدى الزعبي لمحاولة أبو عمارة من مسافة قريبة، فيما جاءت تسديدة العرسان أمام المرمى الفارغ بجانب المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.
“الأزرق” بدأ الشوط الثاني كما أنهى الأول، من خلال الضغط المستمر على المنافس بغية التقدم بالنتيجة، ليضيع هاني فرصة محققة للتسجيل وسط ذهول من الجماهير، تبعها فرصة خطيرة من زكريا الذي ضرب الكرة برأسه تكفل القائم بإبعادها، في الدقائق الخمس الأولى.
وتوالت الفرص على مرمى الصريح أمام حضور جيد من الزعبي بين الخشبات الثلاث، وسط تبديلات عديدة من جانب أبو عابد وقاسم بهدف خطف النقاط الثلاث، لتبقى النتيجة على حالها، ويفقد الفيصلي نقطتين جديدين أبعدته عن المنافسة على لقب الدوري للموسم الحالي.

MENAFN29112024000072011014ID1108940013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث