نبأ سار من فليك لجماهير برشلونة بشأن يامال

يعود النجم اليافع لامين يامال إلى صفوف برشلونة متصدر ترتيب الإسباني قبل السبت، أمام لاس بالماس في المرحلة 15، بحسب ما أفاد مدربه الألماني هانزي فليك الجمعة.



وغاب ابن الـ17 عاما عن الملاعب منذ مطلع هذا الشهر بسبب إصابة في الكاحل، ولم يحصد "البلاوغرانا" من دونه سوى نقطة واحدة من المباراتين اللتين غاب عنهما في الدوري.

وقال فليك للصحافيين قبل مباراة، السبت: عاد لامين يامال وهو جاهز للعب. لم نقرر بعد ما إذا كان سيبدأ المباراة أم لا لكنه سيلعب.



سجّل جمال ستة أهداف في 16 مباراة هذا الموسم مع ثماني تمريرات حاسمة.



وفشل برشلونة في الفوز بأي من المباريات الثلاث التي لم يبدأ بها جمال في الدوري إحداها أمام أوساسونا 2-4 في سبتمبر الماضي.

ويتصدر الفريق الكاتالوني ترتيب "لا ليغا" بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يملك مباراة أقل.

كما كشف فليك بأنّ المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو بات قريبا من العودة بعد خضوعه لجراحة في يوليو بسبب إصابة في الفخذ تعرّض لها مع منتخب بلاده في مسابقة كوبا أميركا.