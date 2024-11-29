نبأ سار من فليك لجماهير برشلونة بشأن يامال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعود النجم اليافع لامين يامال إلى صفوف برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مباراة السبت، أمام لاس بالماس في المرحلة 15، بحسب ما أفاد مدربه الألماني هانزي فليك الجمعة.
وغاب ابن الـ17 عاما عن الملاعب منذ مطلع هذا الشهر بسبب إصابة في الكاحل، ولم يحصد "البلاوغرانا" من دونه سوى نقطة واحدة من المباراتين اللتين غاب عنهما في الدوري.
وقال فليك للصحافيين قبل مباراة، السبت: عاد لامين يامال وهو جاهز للعب. لم نقرر بعد ما إذا كان سيبدأ المباراة أم لا لكنه سيلعب.
سجّل جمال ستة أهداف في 16 مباراة هذا الموسم مع ثماني تمريرات حاسمة.
وفشل برشلونة في الفوز بأي من المباريات الثلاث التي لم يبدأ بها جمال في الدوري إحداها أمام أوساسونا 2-4 في سبتمبر الماضي.
ويتصدر الفريق الكاتالوني ترتيب "لا ليغا" بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يملك مباراة أقل.
كما كشف فليك بأنّ المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو بات قريبا من العودة بعد خضوعه لجراحة في يوليو بسبب إصابة في الفخذ تعرّض لها مع منتخب بلاده في مسابقة كوبا أميركا.
MENAFN29112024000072011014ID1108940012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.