ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على ضمك بالدوري السعودي

ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على ضمك بالدوري السعودي
التاريخ
11/29/2024 2:41:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضيفه ضمك 2-صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
ونجح النصر في مصالحة جماهيره على المستوى المحلي، بعد خسارته في الجولة الماضية بالدوري على أرضه أمام القادسية، وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب في نفس الجولة، السبت، مع الشباب، فيما يلعب الاتحاد المتصدر برصيد 30 نقطة مع الاتفاق في اليوم ذاته.
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