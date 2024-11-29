أبرزها البصل والثوم.. أفضل 6 أطعمة تحسن صحة الأمعاء

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- Alghad Newspaper)
دبي- يركز الكثيرون على الحفاظ على صحة القلب والدماغ، ولكن الأمعاء الصحية يمكن أن تكون ضرورية بنفس القدر للصحة العامة. يلعب ميكروبيوم الأمعاء المتوازن دورا رئيسا في الهضم ودعم المناعة وحتى تنظيم الحالة المزاجية، بحسب ما نشره موقع Eating Well.
ومن المدهش أن الأطعمة القابلة للتخزين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة الجهاز الهضمي، مثل الفاصوليا المعلبة الغنية بالألياف إلى البصل المليء بالبريبايوتيك.
وفيما يلي أفضل 6 أطعمة قابلة للتخزين لصحة الأمعاء:
1 -الفاصوليا المعلبة: تقول دكتورة جينا فولبي، مختصة التغذية الصحية للأمعاء، إن الفاصوليا المعلبة، مثل الفاصوليا السوداء والحمص والفاصوليا الحمراء، هي مصادر ممتازة للألياف والبروتين النباتي. تعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا كبريبايوتيك، وتغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتساعد في تعزيز ميكروبيوم صحي. كما تمتص الألياف غير القابلة للذوبان الماء وتضيف حجمًا إلى البراز، مما يساعد على جعل حركات الأمعاء أكبر وأكثر صحة وأسهل في المرور لدى معظم الأشخاص الأصحاء.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2023، ارتبط الاستهلاك المنتظم للفاصوليا (حوالي كوب واحد يوميًا) بتنوع ميكروبات الأمعاء المحسّن، والذي غالبًا ما يرتبط بصحة الجهاز الهضمي الأفضل.
2 -الخرشوف المعلب: وفقًا للأبحاث، أظهر الخرشوف إمكانات للتأثير بشكل إيجابي على ميكروبيوم الأمعاء. تشير كريستي لي، مختصة التغذية ومديرة الشؤون العلمية والتغذية في دانون أميركا الشمالية، إلى أن الخرشوف مليء بنوع من الألياف الحيوية تسمى الإينولين، وهي فعالة بشكل خاص في تعزيز نمو بكتيريا البيفيدوباكتيريا، وهي نوع من بكتيريا الأمعاء التي تعزز الصحة.
3 -البصل: يعد البصل من العناصر الغذائية الأساسية التي يجب أن تتوفر في مؤن المنزل عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الحيوية، وخاصة الفركتو أوليغوساكاريد. تساعد هذه الألياف في تحفيز نمو البكتيريا المفيدة مثل بكتيريا البيفيدوباكتيريا واللاكتوباسيلي. يقول سام شليغر، اختصاصي تغذية، تدعم هذه البكتيريا وتحافظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء، وهو أمر بالغ الأهمية للهضم والوظيفة المناعية والصحة العامة".
تعمل الألياف الحيوية كمضادات حيوية تدعم صحة الأمعاء بالإضافة إلى أن نتائج مراجعة علمية، أُجريت عام 2022، كشفت أنها يمكن أن تساعد في تحسين مجموعة واسعة من الحالات، مثل هشاشة العظام وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.
ويسلط شليغر الضوء أيضًا على أن البصل هو أحد أكثر الأطعمة كثافة بالبريبايوتيك، إذ يوجد نحو "100 إلى 240 مليغرام من البريبايوتكس لكل غرام من البصل، مما يعني أن الاستهلاك المنتظم للبصل يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء وربما يدعم الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل عام".
4 -الثوم: مثل البصل، فإن الثوم رائع لصحة الأمعاء لأنه يحتوي على ألياف البريبايوتكس مثل الإينولين والفركتو أوليغوساكاريد، والتي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء. ويحتوي الثوم على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تبقي البكتيريا الضارة تحت السيطرة.
5 -الشوفان: يعد الشوفان من العناصر الغذائية الأساسية الرائعة لصحة الأمعاء، وذلك بفضل محتواه العالي من بيتا غلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تشكل مادة تشبه الهلام في الأمعاء. تساعد هذه العملية على إبطاء عملية الهضم، وتسمح بامتصاص أفضل للعناصر الغذائية، وتوفر التغذية للبكتيريا المعوية المفيدة.
وفقًا لدكتورة لي، تشير الأبحاث الناشئة إلى أن الشوفان يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على تكوين ميكروبيوم الأمعاء، والذي ربما يكون له أيضًا القدرة على دعم صحة المناعة.
6 -المكسرات: تتميز المكسرات باحتوائها على عناصر مهمة لصحة الأمعاء بداية من البروتين مرورًا بالألياف والمغذيات الصحية. تذكر أماندا سوسيدا، خبيرة التغذية ومؤلفة كتاب The Mindful Gut، كيف أن هناك أبحاثًا ناشئة تشير إلى أن المكسرات يمكن أن تؤثر على صحة الأمعاء. إن هناك مجموعة متنوعة من المكسرات للاختيار من بينها، اللوز والجوز والفستق ولكل منها فوائدها الفريدة. (العربية نت)
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