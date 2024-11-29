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أبرزها البصل والثوم.. أفضل 6 أطعمة تحسن صحة الأمعاء

11/29/2024 2:41:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- يركز الكثيرون على الحفاظ على صحة القلب والدماغ، ولكن الأمعاء الصحية يمكن أن تكون ضرورية بنفس القدر للصحة العامة. يلعب ميكروبيوم الأمعاء المتوازن دورا رئيسا في الهضم ودعم المناعة وحتى تنظيم الحالة المزاجية، بحسب ما نشره موقع Eating Well.
ومن المدهش أن الأطعمة القابلة للتخزين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة الجهاز الهضمي، مثل الفاصوليا المعلبة الغنية بالألياف إلى البصل المليء بالبريبايوتيك.
وفيما يلي أفضل 6 أطعمة قابلة للتخزين لصحة الأمعاء:
1 -الفاصوليا المعلبة: تقول دكتورة جينا فولبي، مختصة التغذية الصحية للأمعاء، إن الفاصوليا المعلبة، مثل الفاصوليا السوداء والحمص والفاصوليا الحمراء، هي مصادر ممتازة للألياف والبروتين النباتي. تعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا كبريبايوتيك، وتغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتساعد في تعزيز ميكروبيوم صحي. كما تمتص الألياف غير القابلة للذوبان الماء وتضيف حجمًا إلى البراز، مما يساعد على جعل حركات الأمعاء أكبر وأكثر صحة وأسهل في المرور لدى معظم الأشخاص الأصحاء.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2023، ارتبط الاستهلاك المنتظم للفاصوليا (حوالي كوب واحد يوميًا) بتنوع ميكروبات الأمعاء المحسّن، والذي غالبًا ما يرتبط بصحة الجهاز الهضمي الأفضل.
2 -الخرشوف المعلب: وفقًا للأبحاث، أظهر الخرشوف إمكانات للتأثير بشكل إيجابي على ميكروبيوم الأمعاء. تشير كريستي لي، مختصة التغذية ومديرة الشؤون العلمية والتغذية في دانون أميركا الشمالية، إلى أن الخرشوف مليء بنوع من الألياف الحيوية تسمى الإينولين، وهي فعالة بشكل خاص في تعزيز نمو بكتيريا البيفيدوباكتيريا، وهي نوع من بكتيريا الأمعاء التي تعزز الصحة.
3 -البصل: يعد البصل من العناصر الغذائية الأساسية التي يجب أن تتوفر في مؤن المنزل عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الحيوية، وخاصة الفركتو أوليغوساكاريد. تساعد هذه الألياف في تحفيز نمو البكتيريا المفيدة مثل بكتيريا البيفيدوباكتيريا واللاكتوباسيلي. يقول سام شليغر، اختصاصي تغذية، تدعم هذه البكتيريا وتحافظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء، وهو أمر بالغ الأهمية للهضم والوظيفة المناعية والصحة العامة".
تعمل الألياف الحيوية كمضادات حيوية تدعم صحة الأمعاء بالإضافة إلى أن نتائج مراجعة علمية، أُجريت عام 2022، كشفت أنها يمكن أن تساعد في تحسين مجموعة واسعة من الحالات، مثل هشاشة العظام وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.
ويسلط شليغر الضوء أيضًا على أن البصل هو أحد أكثر الأطعمة كثافة بالبريبايوتيك، إذ يوجد نحو "100 إلى 240 مليغرام من البريبايوتكس لكل غرام من البصل، مما يعني أن الاستهلاك المنتظم للبصل يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء وربما يدعم الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل عام".
4 -الثوم: مثل البصل، فإن الثوم رائع لصحة الأمعاء لأنه يحتوي على ألياف البريبايوتكس مثل الإينولين والفركتو أوليغوساكاريد، والتي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء. ويحتوي الثوم على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تبقي البكتيريا الضارة تحت السيطرة.
5 -الشوفان: يعد الشوفان من العناصر الغذائية الأساسية الرائعة لصحة الأمعاء، وذلك بفضل محتواه العالي من بيتا غلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تشكل مادة تشبه الهلام في الأمعاء. تساعد هذه العملية على إبطاء عملية الهضم، وتسمح بامتصاص أفضل للعناصر الغذائية، وتوفر التغذية للبكتيريا المعوية المفيدة.
وفقًا لدكتورة لي، تشير الأبحاث الناشئة إلى أن الشوفان يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على تكوين ميكروبيوم الأمعاء، والذي ربما يكون له أيضًا القدرة على دعم صحة المناعة.
6 -المكسرات: تتميز المكسرات باحتوائها على عناصر مهمة لصحة الأمعاء بداية من البروتين مرورًا بالألياف والمغذيات الصحية. تذكر أماندا سوسيدا، خبيرة التغذية ومؤلفة كتاب The Mindful Gut، كيف أن هناك أبحاثًا ناشئة تشير إلى أن المكسرات يمكن أن تؤثر على صحة الأمعاء. إن هناك مجموعة متنوعة من المكسرات للاختيار من بينها، اللوز والجوز والفستق ولكل منها فوائدها الفريدة. (العربية نت)

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