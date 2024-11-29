الملكية للأفلام تدعم مسلسلات تلفزيونية أردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سوق المشاريع - عمان، وهو المرحلة الأخيرة من برنامج "حلقات" الذي استمر لما يزيد على أربعة أشهر. عقدت فعاليات سوق المشاريع بمشاركة صناع قرار من قطاع السينما والتلفزيون وممثلين عن 38 جهة من منصات الـVOD وقنوات تلفزيونية عربية وشركات إنتاج ومنتجين ومستثمرين عرب وأردنيين، ليلتقوا بالمشاركين في "حلقات" الذين سوقوا مسلسلاتهم من خلال عروض توضيحية احترافية.
كانت الهيئة قد استحدثت "حلقات"، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 بدعم من مؤسسة دروسوس، بهدف مساندة فرق مختارة تتألف من مخرجين ومنتجين وكتاب سيناريو في الأردن ومساعدتهم على تطوير مسلسلاتهم التلفزيونية تحت إشراف مستشارين محترفين أردنيين وعرب ودوليين في مجالات كتابة السيناريو والإخراج والإنتاج والتسويق. استمر البرنامج عبر أربعة مختبرات تدريبية انطلقت في 23 تموز (يوليو)، حيث أشرف على مختبر الكتابة المستشارون وكتاب السيناريو المخضرمون وائل حمدي من مصر، ونادية طبارة من لبنان، وأحمد المغربي من الأردن، وأشرف المستشار علي غلموش من لبنان على تدريب تقديم العروض. وكان نتاج البرنامج خمسة عشر مشروعاً جاهزاً لإنتاج مسلسلات أردنية.
نتج عن البرنامج 15 مسلسلاً تلفزيونياً تم تقديمها لمجموعة من المنتجين والممولين المحتملين، ألا وهي: "شاكر - الفرصة الأخيرة" (ناصر جعرون ويوسف جعرون وكريم عريقات ومحمد علي وصالح السعدي)؛ "عفيف" (علي عنان)؛ "بنت الكار" (اسحق الياس وعماد غرايبة وتالا أبو نعمة)؛ "10 دروس في الحب" (منال سحيمات وليلى عربي)؛ "بير الموت" (زيد بقاعين وشيرين السلطي)؛ "طير" (محمد الحشكي)؛ "ذا بارتي" (علي سنقرط)؛ "جدو سلطان" (خليفة كيوان)؛ "وجهة نظارة" (عبدالرحمن بركات)؛ "مهرة" (عدي حجازي)؛ "الميشلان" (عبدالرحمن صقر)؛ "كان يا مكان في الشمال" (سلطان حجازي)؛ "في ليالي الصيف" (عبد الإله الجوارنة وأميمة الحموري)؛ "حكايات العقد الرابع" (سما هلسة)؛ "بيت بيوت" (سيف قطيشات).
وتعليقا على أهمية سوق المشاريع، قال مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية للأفلام: "نأمل أن يسهم مشروع برنامج حلقات بتحقيق أهدافه الرئيسية والمتعلقة بتنشيط قطاع إنتاج المسلسلات الأردنية الذي نعتقد أنه مهم جداً على الصعيدين التجاري والثقافي. ونأمل أن تجد هذه المسلسلات الأردنية طريقها إلى الشاشات العربية".
وعلقت هناء العمير، المديرة الإبداعية في أستوديوهات MBC، قائلة: "برنامج حلقات خطوة مهمة جداً لإعادة المسلسلات الأردنية إلى الخريطة التلفزيونية، ولا شك أنها تجربة ثرية للكتاب المشاركين وكذلك لممثلي الجهات المنتجة". وأضافت: "لقد سعدت بلقاء فريق ملهم وشغوف ومنظم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. وليس لدي أي شك في أن هذا الفريق قادر على أن يؤسس لصناعة حقيقة وقوية للفن الأردني سواء كان على صعيد الأفلام أو المسلسلات".
وقال طلال العواملة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز العربي الإعلامية: "برنامج حلقات مفيد لصناع المحتوى التلفزيوني المحلي من خلال استضافة ممثلين عن الشركات الإقليمية من أنحاء العالم العربي. ويحرك السوق كذلك الصناعة المحلية ويعرف المنتجين المحليين على الأعمال والأفراد والشركات خارج الأردن وسط هذا القطاع المتنامي".
وعلى هامش سوق مشاريع برنامج "حلقات"، نظمت الهيئة جولة للضيوف شملت أستوديوهات أوليفوود ومناطق مادبا والبحر الميت والسلط. تهدف الجولة إلى تعريف الضيوف بالطبيعة الأردنية كمواقع تصوير، وتوضيح خدمات الأردن الإنتاجية والحوافز المالية.
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