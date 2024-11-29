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الملكية للأفلام تدعم مسلسلات تلفزيونية أردنية

11/29/2024 2:41:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سوق المشاريع - عمان، وهو المرحلة الأخيرة من برنامج "حلقات" الذي استمر لما يزيد على أربعة أشهر. عقدت فعاليات سوق المشاريع بمشاركة صناع قرار من قطاع السينما والتلفزيون وممثلين عن 38 جهة من منصات الـVOD وقنوات تلفزيونية عربية وشركات إنتاج ومنتجين ومستثمرين عرب وأردنيين، ليلتقوا بالمشاركين في "حلقات" الذين سوقوا مسلسلاتهم من خلال عروض توضيحية احترافية.
كانت الهيئة قد استحدثت "حلقات"، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 بدعم من مؤسسة دروسوس، بهدف مساندة فرق مختارة تتألف من مخرجين ومنتجين وكتاب سيناريو في الأردن ومساعدتهم على تطوير مسلسلاتهم التلفزيونية تحت إشراف مستشارين محترفين أردنيين وعرب ودوليين في مجالات كتابة السيناريو والإخراج والإنتاج والتسويق. استمر البرنامج عبر أربعة مختبرات تدريبية انطلقت في 23 تموز (يوليو)، حيث أشرف على مختبر الكتابة المستشارون وكتاب السيناريو المخضرمون وائل حمدي من مصر، ونادية طبارة من لبنان، وأحمد المغربي من الأردن، وأشرف المستشار علي غلموش من لبنان على تدريب تقديم العروض. وكان نتاج البرنامج خمسة عشر مشروعاً جاهزاً لإنتاج مسلسلات أردنية.
نتج عن البرنامج 15 مسلسلاً تلفزيونياً تم تقديمها لمجموعة من المنتجين والممولين المحتملين، ألا وهي: "شاكر - الفرصة الأخيرة" (ناصر جعرون ويوسف جعرون وكريم عريقات ومحمد علي وصالح السعدي)؛ "عفيف" (علي عنان)؛ "بنت الكار" (اسحق الياس وعماد غرايبة وتالا أبو نعمة)؛ "10 دروس في الحب" (منال سحيمات وليلى عربي)؛ "بير الموت" (زيد بقاعين وشيرين السلطي)؛ "طير" (محمد الحشكي)؛ "ذا بارتي" (علي سنقرط)؛ "جدو سلطان" (خليفة كيوان)؛ "وجهة نظارة" (عبدالرحمن بركات)؛ "مهرة" (عدي حجازي)؛ "الميشلان" (عبدالرحمن صقر)؛ "كان يا مكان في الشمال" (سلطان حجازي)؛ "في ليالي الصيف" (عبد الإله الجوارنة وأميمة الحموري)؛ "حكايات العقد الرابع" (سما هلسة)؛ "بيت بيوت" (سيف قطيشات).
وتعليقا على أهمية سوق المشاريع، قال مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية للأفلام: "نأمل أن يسهم مشروع برنامج حلقات بتحقيق أهدافه الرئيسية والمتعلقة بتنشيط قطاع إنتاج المسلسلات الأردنية الذي نعتقد أنه مهم جداً على الصعيدين التجاري والثقافي. ونأمل أن تجد هذه المسلسلات الأردنية طريقها إلى الشاشات العربية".
وعلقت هناء العمير، المديرة الإبداعية في أستوديوهات MBC، قائلة: "برنامج حلقات خطوة مهمة جداً لإعادة المسلسلات الأردنية إلى الخريطة التلفزيونية، ولا شك أنها تجربة ثرية للكتاب المشاركين وكذلك لممثلي الجهات المنتجة". وأضافت: "لقد سعدت بلقاء فريق ملهم وشغوف ومنظم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. وليس لدي أي شك في أن هذا الفريق قادر على أن يؤسس لصناعة حقيقة وقوية للفن الأردني سواء كان على صعيد الأفلام أو المسلسلات".
وقال طلال العواملة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز العربي الإعلامية: "برنامج حلقات مفيد لصناع المحتوى التلفزيوني المحلي من خلال استضافة ممثلين عن الشركات الإقليمية من أنحاء العالم العربي. ويحرك السوق كذلك الصناعة المحلية ويعرف المنتجين المحليين على الأعمال والأفراد والشركات خارج الأردن وسط هذا القطاع المتنامي".
وعلى هامش سوق مشاريع برنامج "حلقات"، نظمت الهيئة جولة للضيوف شملت أستوديوهات أوليفوود ومناطق مادبا والبحر الميت والسلط. تهدف الجولة إلى تعريف الضيوف بالطبيعة الأردنية كمواقع تصوير، وتوضيح خدمات الأردن الإنتاجية والحوافز المالية.

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