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السوشال ميديا: كيف تكون أداة فعالة لربط المحتاجين بالمتبرعين؟

11/29/2024 2:41:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان - تلعب وسائل التواصل الاجتماعي أدوارا كثيرة في حياة الأفراد وكل حسب طريقة استخدامه لها، ويبقى الدور الإنساني الأبرز عبر هذه الوسائل بأن يظهر وينتشر ويعمم بين الأفراد.
سامية علي مشتركة في "جروب" مخصص للسيدات، وجدت منشورا يدعو للتعاون ودعوة لمن يريد المساعدة في توفير مواد تموينية، وذلك لعمل طرود خيرية تحتوي على المواد الغذائية المتنوعة، لتوزيعها على عائلات محتاجة.
تقول سامية: "أعجبتني الفكرة، فتواصلت مع صاحبة المنشور للتحقق من صحة المعلومات التي نشرتها وأنها مسؤولة عن توزيع هذه الطرود على المحتاجين طوال العام بالتعاون مع صديقاتها، وأنهن دائما بحاجة إلى متطوعين ومتطوعات للمساعدة في توزيع المهام".
تضيف "اليوم، أصبحت من أعضاء هذه المجموعة وأسهم بنشر كل ما يتعلق بالمبادرة عبر صفحات مختلفة، مما يساعد على أن يعم الخير وتزيد التبرعات وعدد المتبرعين".
في حالة أخرى تم نشرها عبر "فيسبوك"، كانت لطفل يعاني من مرض مزمن في الدماغ. يوضح خليل أن الطفل بحاجة إلى دواء للأعصاب بشكل دوري، نظرا لطبيعة مرضه، ما يضع عبئا ماليا كبيرا على عائلته.
يقول خليل: "عندما رأيت المنشور، لم أستطع تجاهله. تواصلت مع والد الطفل للتحقق من المعلومات، وطلبت منه إرسال التقارير الطبية التي تؤكد الحالة. بعد التأكد، قمت بالتبرع بقيمة العلاج لمدة شهرين".
وأضاف "نظرا لأن الحالة مزمنة وتتطلب العلاج مدى الحياة، طلبت الإذن لنشر الفكرة على صفحتي الشخصية، بهدف المساعدة في العثور على الدواء بتكلفة أقل من دول أخرى، أو تشجيع أشخاص آخرين للمساهمة في تأمين العلاج، وأبدى الكثيرون الرغبة بالمساعدة، وهو ما حصل بالفعل".
تروي إسلام مصطفى تجربة أخرى؛ حيث رصدت منشورا على إحدى الصفحات المخصصة للفتيات، ذكرت فيه إحدى العضوات: "أملك جهاز عروس كاملا بحجم متوسط، ويمكنني تقديمه للمساعدة لفتاة مقبلة على الزواج. من تحتاج إليه، أرجو التواصل معي". هذا المنشور أوجد تفاعلا كبيرا.
تقول إسلام: "كان هذا المنشور بمثابة مفاجأة لي عند قراءته. تخيلت كيف يمكن للفرد أن يصنع الخير حتى من خلال جراحه. الفتاة التي تبرعت بجهاز عرسها ذكرت أنها لم توفق في إتمام زواجها، ورغبت في تقديم الجهاز بالكامل لمساعدة فتاة أخرى تحتاج إليه للزواج".
ما أثار إعجابها أكثر هو التعليقات التي كشفت عن وجود فتاة يتيمة مقبلة على الزواج وبحاجة فعلية إلى هذه المساعدة، وهو ما جعل المبادرة أكثر إنسانية وتأثيرا.
اليوم، ومع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي ووصولها إلى أيدي معظم الناس، أثبتت هذه الوسائل قدرتها على أن تكون فعالة لربط المحتاجين بالمتبرعين بسرعة وكفاءة. يمكن أن تتحول إلى أداة قوية لتعزيز قيم الخير والتكافل الاجتماعي، بشرط استخدامها بحكمة وحذر.
ويبقى من المهم التحقق من دقة المعلومات المقدمة ومصداقية الحالات الإنسانية، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في إيصال المساعدات. هذه المعايير تسهم في استدامة الجهود الإنسانية وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية، مما يجعل هذه الوسائل أداة حقيقية لدعم العمل الخيري.
اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، يوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزت دورها التقليدي كمنصات للتواصل أو تبادل الأخبار، لتصبح أدوات حيوية للعمل الإنساني والتطوع، مما أحدث تحولا جذريا في كيفية تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين.
ويشير خزاعي إلى أنه مع تزايد أعداد مستخدمي هذه المنصات، ظهرت صفحات وحسابات متخصصة تسعى لربط العائلات المحتاجة مع الأفراد والمؤسسات الراغبة في تقديم العون. توفر منصات مثل "فيسبوك"، "تويتر"، و"إنستغرام" فرصة مميزة للوصول السريع والفعال إلى المحتاجين، من خلال نشر منشورات مخصصة تتضمن نداءات إنسانية يمكن أن تصل إلى الجمهور في غضون دقائق.
ويضيف أن خاصيات مثل المشاركة تسهم في انتشار المنشورات بسرعة هائلة، مما يتيح وصولها إلى جمهور واسع. هذه الصفحات أصبحت ملاذا للأسر التي كانت تجد صعوبة في طلب المساعدة بطرق تقليدية، سواء بسبب الخجل أو عدم المعرفة بالقنوات المناسبة.
كما يوضح أن ميزة الخصوصية التي توفرها الرسائل المباشرة تعزز من شعور الأسر بالأمان، حيث يمكنهم التواصل مع مسؤولي تلك الصفحات من دون الحاجة إلى الكشف العلني عن هوياتهم، مما يساعدهم على طلب المساعدة بطريقة تحفظ كرامتهم.
توضح ميادة، وهي سيدة تعمل في جمع التبرعات المختلفة وفق احتياجات الناس، أن فوائد وسائل التواصل الاجتماعي لا تقتصر على مساعدة المحتاجين فحسب، بل تمتد أيضا لتسهيل عملية التبرع على المتبرعين، حيث توفر لهم طريقة أسهل وأكثر شفافية لتقديم الدعم. تقول ميادة: "مكنتني هذه الوسائل من نشر تفاصيل دقيقة عن الحالات المحتاجة، سواء من خلال الصور، الفيديوهات، أو الشهادات التي تعزز المصداقية قبل وبعد التبرع، هذا الأمر جعل جمع التبرعات أسرع وأسهل، وساعدني في تحديد نوع المساعدة المطلوبة، سواء كانت مالية، عينية، أو حتى معنوية".
كما تشير إلى أن ظهور هذه الأدوات الرقمية أدى إلى تطور أشكال العمل التطوعي، فلم يعد التطوع يقتصر على العمل الميداني فقط، بل أصبح للمتطوعين الرقميين دور كبير في إدارة الصفحات، تنظيم الحملات، نشر المحتوى والتواصل مع المتبرعين. فالمنصات الرقمية أسهمت في تقليل التكاليف والجهود اللازمة لتنظيم حملات المساعدة، مقارنة بالطرق التقليدية، مما جعل العمل الإنساني أكثر انتشارا.
توضح ميادة أن الأثر الأكبر لوسائل التواصل الاجتماعي هو خلق شعور أعمق بالمسؤولية المجتمعية من خلال التفاعل مع المنشورات الإنسانية، مما يجعل المستخدمين أكثر وعيا بالقضايا المحيطة بهم ويشجعهم على المشاركة والمساهمة. وتضيف أن الانتشار السريع للمعلومات يخلق نوعا من الضغط الاجتماعي لدعم المبادرات، مما يعزز التضامن بين أفراد المجتمع.
ومع ذلك، تشير إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في هذا السياق، من أبرزها صعوبة التحقق من مصداقية بعض الحالات أو الحملات. كما أن هناك خطرا من الاستغلال أو التلاعب بالمشاعر الإنسانية. لذلك، تؤكد ميادة أن الشفافية والمصداقية أصبحتا من الأمور الحيوية لضمان استمرار الثقة بين المتبرعين والمحتاجين.
وتوضح أن الأثر الأكبر للسوشال ميديا هو خلق شعور أكبر بالمسؤولية المجتمعية من خلال التفاعل مع المنشورات الإنسانية، فيصبح المستخدمون أكثر وعيا بالقضايا المحيطة بهم، مما يشجعهم على المشاركة والمساهمة.
ووفق ميادة، فإن وسائل التواصل أعادت تعريف مفاهيم المساعدة والتطوع، محولة العالم إلى قرية صغيرة، حيث يمكن للجميع تقديم الدعم ومد يد العون لبعضهم بعضا. وتؤكد أنها تأمل أن تواصل هذه المنصات لعب دور محوري في العمل الإنساني، مما يعزز قيم التكافل والتعاطف في المجتمعات.

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