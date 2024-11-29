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بتوجيهات ملكية.. توفير الرعاية الصحية الشاملة للحاجة وضحى الشهاب وتلبية جميع احتياجاتها المعيشية

11/29/2024 2:41:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الجمعة، الحاجة وضحى الشهاب، التي ظهرت في فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تتحدث فيه عن أوضاعها المعيشية الصعبة.

وابلغ العيسوي، الحاجة الشهاب أنه، وبناء على توجيهات جلالة الملك، تم توفير الرعاية الصحية والطبية الشاملة لها من خلال الخدمات الطبية الملكية، في جميع الاختصاصات، التي تحتاجها، إلى جانب تلبية جميع احتياجاتها، وبما يوفر الحياة الكريمة لها.

وأكد العيسوي أنه، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، فإن الديوان الملكي على استعداد لتلبية أية متطلبات تحتاجها الحاجة الشهاب.

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