رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي صرفند *العمار





*العيسوي: مواقف الأردن، بقيادة الملك، تجاه فلسطين وأهلها وقضيتهم تاريخية وراسخة*





*المتحدثون يعبرون عن فخرهم ودعمهم لمواقف الملك الشجاعة لنصرة الأشقاء الفلسطينيين

أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه فلسطين وأهلها وقضيتهم العادلة، تاريخية وثابتة وراسخة.





وأضاف العيسوي، خلال لقائه، اليوم الجمعة، وفدا من أبناء أهالي صرفند العمار من منطقة الهاشمي الشمالي، أن الأردن، بقيادة الهاشميين، الأقرب إلى فلسطين، ويقف في خط الدفاع الأول عنها والوقوف إلى جانب أهلها ونصرتهم والتخفيف من معاناتهم، وسيبقى النصير والمساند الأول للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.





وأشار إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون القضية الفلسطينية، حاضرة على سلم أولويات الأجندة الدولية، والتأكيد في خطاباته في مختلف المنابر بضرورة العمل لحماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه في الحرية والاستقلال، وتكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



ولفت، بهذا الصدد، إلى أهمية مضامين خطابات جلالة الملك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وخطاب جلالته أمام القمة العربية الإسلامية، وخطاب العرش، والتي تجسد موقفا هاشميا صارما، بضرورة الوقف الفوري لما يتعرض له الأشقاء في غزة والضفة الغربية، من قتل ودمار وتجويع جراء الجرائم الإسرائيلية.





وبين العيسوي أهمية الدور الإنساني والإغاثي الأردني، للأشقاء في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، التي شارك جلالة الملك فيها، وإلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، لمساعدة من تعرضوا لبتر في الأطراف من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم، وإلى التوجيهات الملكية، بتجهيز وإرسال مستشفى ميداني "التوليد والخداج " إلى منطقة خان يونس.





وأكد العيسوي أهمية مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، اسنادا للجهود الملكية.



من جانبهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية.



وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مواقفه وجهوده، على مختلف الاصعدة، وأنهم، وجميع أبناء الوطن.



وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم ودعمهم، بمواقف جلالة الملك الشجاعة المقدامة لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، الذي قدم أروع صورة التضحية، وهي يشارك في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، مؤكدين أن التضحية والشجاعة والإقدام، ديدن الهاشميين، على مدى التاريخ.





وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية، التي تبذل جهودا منقطعة النظير من أجل رفعة الأردن في مختلف المجالات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته، وبناء المستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن، ليبقى موئلا لكل الأحرار والشرفاء وكل باحث عن الأمن والأمان.





وقدروا عاليا مساعي جلالة الملك رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وكذلك مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الجوي.



وشددوا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.