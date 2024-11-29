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العيسوي يطمئن على الوضع الصحي للصحفي عويضة

11/29/2024 2:41:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- عاد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، المصور الصحفي والتلفزيوني يوسف شحادة عويضة، الذي يرقد على سرير الشفاء في مركز الحسين للسرطان، حيث اطمأن على حالته الصحية.

ونقل العيسوي، خلال الزيارة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل.

وعمل عويضة مصورا تلفزيونيا في الديوان الملكي الهاشمي، وغطى العديد من نشاطات وبرامج المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه. كما عمل مصورا صحفيا في وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في مدينة الزرقاء والمحافظات.

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