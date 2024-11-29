بيان المؤتمر الرابع لشبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية

(MENAFN
- APO Group)
نحن، شبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية، المجتمعون في المؤتمر الرابع لشبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية، الذي استضافته حكومة مقاطعة كيسومو ، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) والمدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.
بعد أن
تداولنا حول موضوع "الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من أجل التجارة والاستثمار المستدامين: مسار إنمائي للدول الأفريقية شبه السيادية"
وإذ نقر بالتزام الشبكة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛
وإذ نعرب عن امتناننا العميق لفخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، على خطابه الثاقب، الذي أكد فيه على الدور الحاسم للحكومات شبه السيادية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي. حيث أكد فخامته على أهمية تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد على الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الأفريقية، مثل أفريكسيم بنك، لتقديم حلول مصممة خصيصا لأفريقيا، مع الإشادة بجهود البنك في تسهيل التعاون وتعزيز تطلعات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وإذ نقر بالدور الهام الذي تلعبه الحكومات الأفريقية شبه السيادية في التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل الإقليمي، وإذ نعترف بنموذج كينيا الناجح لنقل السلة إلى الحكومات المحلية باعتباره طريقا لتمكين المشاركة الشعبية، وتعزيز الإنصاف في تخصيص الموارد، وتحسين تقديم الخدمات، والإشادة بمساهمة مقاطعة كيسومو كمركز ناشئ للتجارة والاستثمار الدوليين،
وإذ نقر كذلك بأن شبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية تعمل كإطار مهم لتعزيز التعاون والحوار والابتكار بين الحكومات شبه السيادية وتعزيز التجارة والاستثمار في جميع أنحاء القارة الأفريقية،
وإذ نقدر التزام أفريكسيم بنك ماليا بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي لدعم الحكومات الأفريقية شبه السيادية في البنية التحتية التمكينية للتجارة، ومشاريع التصنيع، ومبادرات بناء القدرات، فضلا عن حلوله ومنتجاته ومبادراته المبتكرة مثل بوابة التجارة الأفريقية، التي تشمل نظام الدفع والتسوية الأفريقي، والمجمعات الصناعية ومناطق تجهيز الصادرات، ومرفق إعداد المشاريع، والمراكز الأفريقية لضمان الجودة؛
وإذ نشيد بمبادرة أفريكسيم بنك في تنظيم دورة تدريبية مستهدفة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية في 25 نوفمبر، والتي استقطبت أكثر من 210 من المتخصصين في مجال الاستثمار والمشاركين مع التركيز على تشجيع الاستثمار وتسهيله،
وإذ نلاحظ بحماس توقيع صفقات استثمارية رئيسية خلال المؤتمر، مثل مشروع ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية المحدودة في كينيا بقيمة 40 مليون دولار أمريكي وعقد صفقات استثمارية تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار أمريكي خلال المؤتمر،
وإذ نلاحظ بذل المزيد من الجهود من أجل إنشاء الوكالة الإقليمية للتجارة والاستثمار الإقليمي في أفريقيا
من قبل المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية كأداة ذات أغراض خاصة لتمويل احتياجات البنية التحتية وبناء القدرات للحكومات الأفريقية شبه السيادية، مع توقع تشغيلها بحلول عام 2026،
نؤكد على ما يلي:
تعد الحكومات الأفريقية شبه السيادية ضرورية لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تعزيز التجمعات الصناعية عبر الحدود والشراكات التجارية التي تتجاوز الحدود الوطنية.
يجب على الحكومات شبه السيادية إعطاء الأولوية لإدراج الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة التجارية البينية الأفريقية والاستثمار في البنية التحتية التمكينية للتجارة مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ وأنظمة الطاقة.
يمثل التحضر تحديات متعلقة ببطالة الشباب وارتفاع الجريمة. لذلك، يجب على الحكومات شبه السيادية تحفيز التجارة والاستثمار لخلق فرص عمل وتحسين نوعية الحياة.
وتعد الاستثمارات في المدن الوسيطة مثل كيسومو أمرا بالغ الأهمية لربط الاقتصادات الريفية والحضرية وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لأفريقيا.
وينبغي للحكومات شبه السيادية أن تخصص موارد على المستوى المحلي لإدارة المشاريع ورصدها بفعالية، بما يضمن تبسيط المتابعة والتنسيق.
يعد إنشاء نظام ضمان العبور القاري أمرا بالغ الأهمية لتسهيل حركة البضائع عبر الجماعات الاقتصادية الإقليمية ، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية ، ودعم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
يعد التحول الرقمي، من خلال مبادرات مثل بوابة التجارة الأفريقية التابعة لأفريكسيم بنك، أمرا ضروريا لتحسين الحوكمة وتقديم الخدمات وتسهيل التجارة.
تعد برامج بناء القدرات ومبادرات تبادل المعرفة للحكومات شبه السيادية أمرا بالغ الأهمية لتزويدها بالمهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ مشاريع وسياسات التنمية بفعالية.
يجب إعطاء الأولوية لإدماج الشباب والمنظور الجنساني في الأنشطة الاقتصادية لضمان نتائج التنمية العادلة والمستدامة.
تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمرا حيويا لتعبئة الموارد والخبرات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
ونقرر ما يلي:
تعزيز التعاون من خلال الشبكة الأفريقية لمواجهة تحديات اللامركزية، وتعزيز التصنيع، وتطوير المجمعات الصناعية الموجهة للتصدير، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومراكز ضمان الجودة.
تعبئة الموارد لتنفيذ المشاريع التحويلية التي تعزز التنمية الاقتصادية وتعزز التصنيع والبنية التحتية التمكينية للتجارة. ستركز هذه المبادرات على تمكين الحكومات شبه السيادية لمواجهة تحديات التنمية المحلية، وخلق فرص العمل، وتعزيز شبكات التجارة الإقليمية بما يتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
تشجيع الكيانات شبه السيادية على تحديد المشاريع القابلة للتطبيق، بما في ذلك تلك التي تقودها مبادرات القطاع الخاص، وتقديمها إلى مرفق إعداد المشاريع التابع لأفريكسيم بنك للحصول على دعم التمويل.
الاستفادة من منصات مثل معرض التجارة الأفريقية البينية لعرض فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات من أجل التنمية المستدامة. يتم تشجيع الكيانات شبه السيادية على الحصول على الأجنحة وتحديد أيام خاصة وتحديد المشاريع ذات الأولوية لتقديمها خلال معرض التجارة الأفريقة البينية 2025 في الجزائر العاصمة، الجزائر ، من 4 إلى 10 سبتمبر.
عقد شراكة مع أفريكسيم بنك للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، مع التركيز على تنفيذ مشاريع ملموسة ذات آثار تنموية قابلة للقياس.
تعزيز التنمية الصناعية المستدامة بيئيا، بما يتماشى مع التحول إلى الاقتصادات الخضراء وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرعاية البيئية.
وضع إطار مؤسسي لتفعيل الشبكة بشكل كامل، والاستفادة من دعم أفريكسيم بنك لضمان نجاح الشبكة واستدامتها على المدى الطويل.
نناشد:
الحكومات شبه السيادية للمشاركة الفعالة في مبادرات الشبكة الأفريقية للحكومات شبه السيادية والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمعالجة فجوات التمويل وجذب الاستثمارات.
شركاء التنمية، بما في ذلك بنوك التنمية الإقليمية، لدعم تمويل البنية التحتية وبناء القدرات للحكومات شبه السيادية.
الحكومات الوطنية لتسهيل اللامركزية ومواءمة السياسات الوطنية مع المزايا النسبية لكياناتها شبه السيادية.
كيانات القطاع الخاص للتعاون مع الحكومات شبه السيادية لتعزيز البنية التحتية التمكينية للتجارة والمشاريع الاستثمارية المبتكرة.
الكيانات شبه السيادية الأفريقية لإنشاء أطر مؤسسية تدعم جذب الاستثمارات، مثل إنشاء كيانات قانونية في شكل أدوات ذات أغراض خاصة. يمكن لهذه الكيانات أن تعمل كشركات قابضة وراعية للمشاريع، مما يمكنها من إشراك المستثمرين والممولين بشكل فعال وتأمين التمويل لمشاريعها ذات الأولوية دون أعباء مباشرة على الكيانات شبه السيادية.
كيانات القطاع الخاص للتعاون مع الحكومات شبه السيادية لتعزيز البنية التحتية التمكينية للتجارة والمشاريع الاستثمارية المبتكرة.
عرب عن امتناننا لفخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس كينيا، على تكريم المؤتمر بحضوره؛ ولحكومة مقاطعة كيسومو تحت القيادة الرشيدة للبروفيسور بيتر أنيانغ نيونغو؛ مجموعة منطقة البحيرة؛ أفريكسيم بنك؛ والمدن والحكومات المحلية المتحدة
الأفريقة لتنظيم المؤتمر الرابع لشبكة الحكومات الأفريقة شبه السيادية. كما نعرب عن امتنانا لأكثر من 935 مشاركا من جميع أنحاء القارة الأفريقية على مساهماتهم القيمة في المناقشات والنتائج.
نلتزم بالدعم والتعاون من أجل العقد المنتظم لمؤتمر الاستثمار لشبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية كمنصة لتعزيز التجارة والاستثمار والازدهار المتبادل لأفريقيا.
نتطلع إلى المؤتمر الخامس لشبكة الحكومات شبه السيادية الأفريقية، المقرر عقده خلال معرض التجارة الأفريقة البينية في الجزائر العاصمة ، الجزائر ، في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.
اعتمد في كيسومو، كينيا، في هذا اليوم السابع والعشرين من نوفمبر 2024.
توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
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