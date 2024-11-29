بيان المؤتمر الرابع لشبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية

نحن، شبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية، المجتمعون في المؤتمر الرابع لشبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية، الذي استضافته حكومة مقاطعة كيسومو ، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) والمدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.



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تداولنا حول موضوع "الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من أجل التجارة والاستثمار المستدامين: مسار إنمائي للدول الأفريقية شبه السيادية"



وإذ نقر بالتزام الشبكة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛



وإذ نعرب عن امتناننا العميق لفخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، على خطابه الثاقب، الذي أكد فيه على الدور الحاسم للحكومات شبه السيادية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي. حيث أكد فخامته على أهمية تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد على الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الأفريقية، مثل أفريكسيم بنك، لتقديم حلول مصممة خصيصا لأفريقيا، مع الإشادة بجهود البنك في تسهيل التعاون وتعزيز تطلعات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



وإذ نقر بالدور الهام الذي تلعبه الحكومات الأفريقية شبه السيادية في التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل الإقليمي، وإذ نعترف بنموذج كينيا الناجح لنقل السلة إلى الحكومات المحلية باعتباره طريقا لتمكين المشاركة الشعبية، وتعزيز الإنصاف في تخصيص الموارد، وتحسين تقديم الخدمات، والإشادة بمساهمة مقاطعة كيسومو كمركز ناشئ للتجارة والاستثمار الدوليين،



وإذ نقر كذلك بأن شبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية تعمل كإطار مهم لتعزيز التعاون والحوار والابتكار بين الحكومات شبه السيادية وتعزيز التجارة والاستثمار في جميع أنحاء القارة الأفريقية،



وإذ نقدر التزام أفريكسيم بنك ماليا بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي لدعم الحكومات الأفريقية شبه السيادية في البنية التحتية التمكينية للتجارة، ومشاريع التصنيع، ومبادرات بناء القدرات، فضلا عن حلوله ومنتجاته ومبادراته المبتكرة مثل بوابة التجارة الأفريقية، التي تشمل نظام الدفع والتسوية الأفريقي، والمجمعات الصناعية ومناطق تجهيز الصادرات، ومرفق إعداد المشاريع، والمراكز الأفريقية لضمان الجودة؛



وإذ نشيد بمبادرة أفريكسيم بنك في تنظيم دورة تدريبية مستهدفة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية في 25 نوفمبر، والتي استقطبت أكثر من 210 من المتخصصين في مجال الاستثمار والمشاركين مع التركيز على تشجيع الاستثمار وتسهيله،



وإذ نلاحظ بحماس توقيع صفقات استثمارية رئيسية خلال المؤتمر، مثل مشروع ميد أديتوس للصناعات الصيدلانية المحدودة في كينيا بقيمة 40 مليون دولار أمريكي وعقد صفقات استثمارية تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار أمريكي خلال المؤتمر،



وإذ نلاحظ بذل المزيد من الجهود من أجل إنشاء الوكالة الإقليمية للتجارة والاستثمار الإقليمي في أفريقيا

من قبل المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية كأداة ذات أغراض خاصة لتمويل احتياجات البنية التحتية وبناء القدرات للحكومات الأفريقية شبه السيادية، مع توقع تشغيلها بحلول عام 2026،



نؤكد على ما يلي:





تعد الحكومات الأفريقية شبه السيادية ضرورية لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تعزيز التجمعات الصناعية عبر الحدود والشراكات التجارية التي تتجاوز الحدود الوطنية.



يجب على الحكومات شبه السيادية إعطاء الأولوية لإدراج الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة التجارية البينية الأفريقية والاستثمار في البنية التحتية التمكينية للتجارة مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ وأنظمة الطاقة.



يمثل التحضر تحديات متعلقة ببطالة الشباب وارتفاع الجريمة. لذلك، يجب على الحكومات شبه السيادية تحفيز التجارة والاستثمار لخلق فرص عمل وتحسين نوعية الحياة.



وتعد الاستثمارات في المدن الوسيطة مثل كيسومو أمرا بالغ الأهمية لربط الاقتصادات الريفية والحضرية وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لأفريقيا.



وينبغي للحكومات شبه السيادية أن تخصص موارد على المستوى المحلي لإدارة المشاريع ورصدها بفعالية، بما يضمن تبسيط المتابعة والتنسيق.



يعد إنشاء نظام ضمان العبور القاري أمرا بالغ الأهمية لتسهيل حركة البضائع عبر الجماعات الاقتصادية الإقليمية ، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية ، ودعم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



يعد التحول الرقمي، من خلال مبادرات مثل بوابة التجارة الأفريقية التابعة لأفريكسيم بنك، أمرا ضروريا لتحسين الحوكمة وتقديم الخدمات وتسهيل التجارة.



تعد برامج بناء القدرات ومبادرات تبادل المعرفة للحكومات شبه السيادية أمرا بالغ الأهمية لتزويدها بالمهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ مشاريع وسياسات التنمية بفعالية.



يجب إعطاء الأولوية لإدماج الشباب والمنظور الجنساني في الأنشطة الاقتصادية لضمان نتائج التنمية العادلة والمستدامة.

تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمرا حيويا لتعبئة الموارد والخبرات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية ودعم أهداف التنمية المستدامة.



ونقرر ما يلي:





تعزيز التعاون من خلال الشبكة الأفريقية لمواجهة تحديات اللامركزية، وتعزيز التصنيع، وتطوير المجمعات الصناعية الموجهة للتصدير، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومراكز ضمان الجودة.



تعبئة الموارد لتنفيذ المشاريع التحويلية التي تعزز التنمية الاقتصادية وتعزز التصنيع والبنية التحتية التمكينية للتجارة. ستركز هذه المبادرات على تمكين الحكومات شبه السيادية لمواجهة تحديات التنمية المحلية، وخلق فرص العمل، وتعزيز شبكات التجارة الإقليمية بما يتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



تشجيع الكيانات شبه السيادية على تحديد المشاريع القابلة للتطبيق، بما في ذلك تلك التي تقودها مبادرات القطاع الخاص، وتقديمها إلى مرفق إعداد المشاريع التابع لأفريكسيم بنك للحصول على دعم التمويل.



الاستفادة من منصات مثل معرض التجارة الأفريقية البينية لعرض فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات من أجل التنمية المستدامة. يتم تشجيع الكيانات شبه السيادية على الحصول على الأجنحة وتحديد أيام خاصة وتحديد المشاريع ذات الأولوية لتقديمها خلال معرض التجارة الأفريقة البينية 2025 في الجزائر العاصمة، الجزائر ، من 4 إلى 10 سبتمبر.



عقد شراكة مع أفريكسيم بنك للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، مع التركيز على تنفيذ مشاريع ملموسة ذات آثار تنموية قابلة للقياس.



تعزيز التنمية الصناعية المستدامة بيئيا، بما يتماشى مع التحول إلى الاقتصادات الخضراء وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرعاية البيئية.

وضع إطار مؤسسي لتفعيل الشبكة بشكل كامل، والاستفادة من دعم أفريكسيم بنك لضمان نجاح الشبكة واستدامتها على المدى الطويل.



نناشد:





الحكومات شبه السيادية للمشاركة الفعالة في مبادرات الشبكة الأفريقية للحكومات شبه السيادية والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمعالجة فجوات التمويل وجذب الاستثمارات.



شركاء التنمية، بما في ذلك بنوك التنمية الإقليمية، لدعم تمويل البنية التحتية وبناء القدرات للحكومات شبه السيادية.



الحكومات الوطنية لتسهيل اللامركزية ومواءمة السياسات الوطنية مع المزايا النسبية لكياناتها شبه السيادية.



كيانات القطاع الخاص للتعاون مع الحكومات شبه السيادية لتعزيز البنية التحتية التمكينية للتجارة والمشاريع الاستثمارية المبتكرة.



الكيانات شبه السيادية الأفريقية لإنشاء أطر مؤسسية تدعم جذب الاستثمارات، مثل إنشاء كيانات قانونية في شكل أدوات ذات أغراض خاصة. يمكن لهذه الكيانات أن تعمل كشركات قابضة وراعية للمشاريع، مما يمكنها من إشراك المستثمرين والممولين بشكل فعال وتأمين التمويل لمشاريعها ذات الأولوية دون أعباء مباشرة على الكيانات شبه السيادية.

كيانات القطاع الخاص للتعاون مع الحكومات شبه السيادية لتعزيز البنية التحتية التمكينية للتجارة والمشاريع الاستثمارية المبتكرة.



عرب عن امتناننا لفخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس كينيا، على تكريم المؤتمر بحضوره؛ ولحكومة مقاطعة كيسومو تحت القيادة الرشيدة للبروفيسور بيتر أنيانغ نيونغو؛ مجموعة منطقة البحيرة؛ أفريكسيم بنك؛ والمدن والحكومات المحلية المتحدة

الأفريقة لتنظيم المؤتمر الرابع لشبكة الحكومات الأفريقة شبه السيادية. كما نعرب عن امتنانا لأكثر من 935 مشاركا من جميع أنحاء القارة الأفريقية على مساهماتهم القيمة في المناقشات والنتائج.



نلتزم بالدعم والتعاون من أجل العقد المنتظم لمؤتمر الاستثمار لشبكة الحكومات الأفريقية شبه السيادية كمنصة لتعزيز التجارة والاستثمار والازدهار المتبادل لأفريقيا.



نتطلع إلى المؤتمر الخامس لشبكة الحكومات شبه السيادية الأفريقية، المقرر عقده خلال معرض التجارة الأفريقة البينية في الجزائر العاصمة ، الجزائر ، في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.



اعتمد في كيسومو، كينيا، في هذا اليوم السابع والعشرين من نوفمبر 2024.



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