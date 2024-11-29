نابلس: انطلاق ماراثون معاً لوقف الإبادة المعرفية لدعم غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN / انطلق في مدينة نابلس، اليوم الجمعة، ماراثون
"معاً لوقف الإبادة المعرفية"، مع كل خطوة رسالة أمل.
وانطلق الماراثون من أمام حرم جامعة النجاح الوطنية القديم في شارع الجامعة باتجاه الحرم الجديد في رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والشعبية والمؤسسات، والمئات من المواطنين من جميع الأعمار.
ونظم الماراثون مؤسسات التعليم العالي في محافظة نابلس، برعاية وزارة التعليم العالي، بالشراكة مع محافظة نابلس، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومؤسسة التعاون، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال محافظ نابلس غسان دغلس إن هذه الفعالية تأتي اسنادا لأهالي غزة، وضد هدم الجامعات والمدارس التعليمية فيها وفي الوطن.
وأضاف امل ان يكون هذا الحدث بمثابة دعوة عالمية لدعم القطاع التعليمي الفلسطيني، إذ يشكل التعليم الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي وقادر على الصمود في وجه التحديات.
وأعلنت اللجنة المنظمة أن ريع الماراثون سيتم تخصيصه لدعم جامعات قطاع غزة من خلال توفير 30 ألف منحة دراسية للطلبة المحتاجين هناك.
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