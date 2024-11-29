نابلس: انطلاق ماراثون معاً لوقف الإبادة المعرفية لدعم غزة

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN / انطلق في مدينة نابلس، اليوم الجمعة، "معاً لوقف الإبادة المعرفية"، مع كل خطوة رسالة أمل.

وانطلق الماراثون من أمام حرم النجاح الوطنية القديم في شارع الجامعة باتجاه الحرم الجديد في رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والشعبية والمؤسسات، والمئات من المواطنين من جميع الأعمار.

ونظم الماراثون مؤسسات العالي في محافظة نابلس، برعاية وزارة التعليم العالي، بالشراكة مع محافظة نابلس، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومؤسسة التعاون، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال محافظ نابلس غسان دغلس إن هذه الفعالية تأتي اسنادا لأهالي غزة، وضد هدم الجامعات والمدارس التعليمية فيها وفي الوطن.

وأضاف امل ان يكون هذا الحدث بمثابة دعوة عالمية لدعم القطاع التعليمي الفلسطيني، إذ يشكل التعليم الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي وقادر على الصمود في وجه التحديات.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن ريع الماراثون سيتم تخصيصه لدعم جامعات قطاع غزة من خلال توفير 30 ألف منحة دراسية للطلبة المحتاجين هناك.



