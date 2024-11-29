كنيسة مار أنطون في يافا تحتفل بمباركة لوحات فنية جديدة للفنان روبير جقمان

(MENAFN
- Palestine News Network
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يافا /PNN / احتفلت كنيسة مار أنطون في يافا بمباركة مجموعة من اللوحات الفنية الجديدة التي زينت معالم الكنيسة، من إبداع الفنان
الفلسطيني التلحمي روبير جقمان. أقيم القداس الاحتفالي يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، برئاسة حارس الأراضي المقدسة الأب فرنشيسكو باتون، وبمشاركة الأب إبراهيم فلتس، نائب الحارس، والأب أوغستين بيلايو، راعي كنيسة مار أنطون، والأب رامي عساكرية، راعي كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم.
تميزت اللوحات بجمالها وألوانها الزاهية التي عكست الروحانية العميقة للمكان، حيث جسد الفنان جقمان مشاهد مستوحاة من التراث المسيحي والهوية الفلسطينية، ما أضفى بُعداً فنياً وثقافياً فريداً على الكنيسة. يُعد جقمان من أبرز الفنانين في فلسطين، إذ تمتزج في أعماله الموهبة الفريدة مع الإبداع الفني الذي يعبر عن أصالة الأرض وتاريخها العريق.
هذا الإنجاز الفني يعكس أهمية الفن في التعبير عن الهوية والإيمان، ويؤكد على الدور الذي يلعبه الفنانون الفلسطينيون في الحفاظ على التراث ونقله للأجيال القادمة.
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