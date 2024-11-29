كنيسة مار أنطون في يافا تحتفل بمباركة لوحات فنية جديدة للفنان روبير جقمان

MENAFN - Palestine News ) يافا /PNN / احتفلت كنيسة مار أنطون في يافا بمباركة مجموعة من اللوحات الفنية الجديدة التي زينت معالم الكنيسة، من إبداع الفلسطيني التلحمي روبير جقمان. أقيم القداس الاحتفالي يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، برئاسة حارس الأراضي المقدسة الأب فرنشيسكو باتون، وبمشاركة الأب إبراهيم فلتس، نائب الحارس، والأب أوغستين بيلايو، راعي كنيسة مار أنطون، والأب رامي عساكرية، راعي كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم.

تميزت اللوحات بجمالها وألوانها الزاهية التي عكست الروحانية العميقة للمكان، حيث جسد الفنان جقمان مشاهد مستوحاة من التراث المسيحي والهوية الفلسطينية، ما أضفى بُعداً فنياً وثقافياً فريداً على الكنيسة. يُعد جقمان من أبرز الفنانين في فلسطين، إذ تمتزج في أعماله الموهبة الفريدة مع الإبداع الفني الذي يعبر عن أصالة الأرض وتاريخها العريق.

هذا الإنجاز الفني يعكس أهمية الفن في التعبير عن الهوية والإيمان، ويؤكد على الدور الذي يلعبه الفنانون الفلسطينيون في الحفاظ على التراث ونقله للأجيال القادمة.