هليفي يلمح إلى عزمه الاستقالة بعد انتهاء التحقيقات العسكرية بالحرب

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / ألمح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، في رسالة وجهها إلى ضباط الجيش اليوم، الجمعة، إلى أنه يعتزم الاستقالة من منصبه بعد انتهاء التحقيقات في إخفاقات 7 أكتوبر ومجرى الحرب على غزة ولبنان.

وكتب هليفي في رسالته أنه "بسبب النتائج والقتلى الكثيرين (بين الجنود)، في نهاية التحقيقات سنتخذ قرارات شخصية ونطبق المسؤولية على الضباط، مني ونازلا. وليس لدي أي نية لتجاوز قرارات شخصية عندما تتضح الصورة أمامنا".

ووجه هليفي انتقادا مبطنا إلى الأمن، يسرائيل كاتس، في أعقاب تجميد الأخير قرارا اتخذه هليفي، الأسبوع الحالي، بترقية ضابطين إلى حين اتضاح علاقتهما بإخفاق 7 أكتوبر وأدائهما خلال الحرب.

وكتب هليفي في الرسالة أن "تعيين ضباط في مناصب ليس امتيازا، وإنما واجب قيادي وعملياتي. والجيش الإسرائيلي لا يمكنه أن يسمح لنفسه بالجمود".

وأعلن هليفي، يوم الجمعة الماضي، عن أوسع تدوير مناصب في الجيش منذ بداية الحرب. وفي هذا الإطار قرر ترقية ضابط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد وتعيينه قائدا للوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، وتعيين الضابط برتبة عقيد، أفراييم أفني، قائدا للواء المظليين.

وأعلن كاتس، يوم الأحد الماضي، من خلال وسائل الإعلام عن تجميد ترقية الضابطين من دون إبلاغ هليفي الذي علم بقرار كاتس من وسائل الإعلام.

حول ذلك، كتب هليفي في رسالته، اليوم، أنه "بصفتي رئيسا لهيئة الأركان العامة، أنا الذي يصف لكم التعقيدات في المهمات، والذي يرسلكم إلى ميدان القتال. ومسؤوليتي وواجبي هو الاهتمام بأن يستمر الجيش الإسرائيلي بالانتصار، وإثر ذلك تعيينكم وتطويركم للمناصب التالية".