تحييد المنفذ : إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN /أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عدد من المستوطنين أصيبوا بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "أرئيل" في الضفة الغربية.

وقالت المصادر العبرية ان شاب فلسطيني مسلح قام باطلاق النار باتجاه حافلة اسرائيلية قادمة من تل ابيب خلال توقفها على محطة للباصات في مستوطنة ارئيل حيث اطلق الرصاص بكثافة ما ادى لاصابة تسعة على الاقل.

وذكرت مصادر عبرية أن عدد المستوطنين المصابين بلغ تسعة مصابين بينهم ثلاثة بجروح خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن المنفذ أطلق النار على حافلة للمستوطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح خطيرة.

اسعاف نجمة داود الحمراء قال إصابة مستوطنين بجروح متوسطة و3 بجروح طفيفة.

واشارت نجمة داوود الحمراء الى تحييد المنفذ في عملية إطلاق النار قرب أريئيل