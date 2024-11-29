Friday, 29 November 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحييد المنفذ : إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية

11/29/2024 6:08:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN /
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عدد من المستوطنين أصيبوا بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "أرئيل" في الضفة الغربية.

وقالت المصادر العبرية ان شاب فلسطيني مسلح قام باطلاق النار باتجاه حافلة اسرائيلية قادمة من تل ابيب خلال توقفها على محطة للباصات في مستوطنة ارئيل حيث اطلق الرصاص بكثافة ما ادى لاصابة تسعة على الاقل.

وذكرت مصادر عبرية أن عدد المستوطنين المصابين بلغ تسعة مصابين بينهم ثلاثة بجروح خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن المنفذ أطلق النار على حافلة للمستوطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح خطيرة.

اسعاف نجمة داود الحمراء قال إصابة مستوطنين بجروح متوسطة و3 بجروح طفيفة.

واشارت نجمة داوود الحمراء الى تحييد المنفذ في عملية إطلاق النار قرب أريئيل

MENAFN29112024000205011050ID1108939006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث