تحييد المنفذ : إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN /
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عدد من المستوطنين أصيبوا بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "أرئيل" في الضفة الغربية.
وقالت المصادر العبرية ان شاب فلسطيني مسلح قام باطلاق النار باتجاه حافلة اسرائيلية قادمة من تل ابيب خلال توقفها على محطة للباصات في مستوطنة ارئيل حيث اطلق الرصاص بكثافة ما ادى لاصابة تسعة على الاقل.
وذكرت مصادر عبرية أن عدد المستوطنين المصابين بلغ تسعة مصابين بينهم ثلاثة بجروح خطيرة.
وأشارت المصادر إلى أن المنفذ أطلق النار على حافلة للمستوطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح خطيرة.
اسعاف نجمة داود الحمراء قال إصابة مستوطنين بجروح متوسطة و3 بجروح طفيفة.
واشارت نجمة داوود الحمراء الى تحييد المنفذ في عملية إطلاق النار قرب أريئيل
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