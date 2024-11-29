الحرب على غزة: شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة غزة وخانيونس ورفح

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / استُشهد عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر إثر قصف
إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استُشهد آخرون بينهم أطفال وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مدينة غزة، اليوم الجمعة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي، نسف عددا من المباني السكنية وسط وشرق مدينة رفح، جنوبي القطاع كذلك.
ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء الحرب على غزة مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.
كما اعلن المكتب عن ا ستشهاد الطبيب أحمد زياد الكحلوت رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان في قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة.
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