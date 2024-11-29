الحرب على غزة: شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة غزة وخانيونس ورفح

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / استُشهد عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر إثر إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استُشهد آخرون بينهم أطفال وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مدينة غزة، اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي، نسف عددا من المباني السكنية وسط وشرق مدينة رفح، جنوبي القطاع كذلك.

ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء الحرب على غزة مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.

كما اعلن المكتب عن ا ستشهاد الطبيب أحمد زياد الكحلوت رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان في قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة.



