منتخبنا الوطني للكاراتيه يفتتح مشاركته في بطولة غرب آسيا

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / افتتح منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركته في بطولة غرب آسيا اليوم الجمعة، التي ستقام منافساتها في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

ويضم منتخبنا الوطني 18 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، تحت إشراف المدربين إسماعيل أبو وردة، ومحمد الأشهب، وإسلام أبو عماش، وعمر ذويب، كما سيشارك الحكمان طارق ادكيدك وحسام البكري في إدارة منافسات البطولة.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني، رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري، ويرافقه المدير الفني للاتحاد خالد عودة، وعضو مجلس الإدارة سارة عاشور.

وتقام بطولة غرب آسيا على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 500 ولاعبة، سيمثلون 10 دول.

ويسعى منتخبنا الوطني خلال هذه المشاركة إلى تحقيق نتائج إيجابية، ورفع المستوى الفني للمشاركين من خلال الاحتكاك وخوض تجربة المنافسات الخارجية