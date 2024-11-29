منتخبنا الوطني للكاراتيه يفتتح مشاركته في بطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN / افتتح منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركته في بطولة غرب آسيا اليوم الجمعة، التي ستقام منافساتها في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.
ويضم منتخبنا الوطني 18 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، تحت إشراف المدربين إسماعيل أبو وردة، ومحمد الأشهب، وإسلام أبو عماش، وعمر ذويب، كما سيشارك الحكمان طارق ادكيدك وحسام البكري في إدارة منافسات البطولة.
ويترأس بعثة منتخبنا الوطني، رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري، ويرافقه المدير الفني للاتحاد خالد عودة، وعضو مجلس الإدارة سارة عاشور.
وتقام بطولة غرب آسيا على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة، سيمثلون 10 دول.
ويسعى منتخبنا الوطني خلال هذه المشاركة إلى تحقيق نتائج إيجابية، ورفع المستوى الفني للمشاركين من خلال الاحتكاك وخوض تجربة المنافسات الخارجية
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