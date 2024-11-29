خمسون ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس المحتلة /PNN /
أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وإجراءاتها العسكرية المشددة في البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر مقدسية أن نحو 50 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، متجاوزين حواجز الاحتلال وعمليات التفتيش التي أجراها عند أبواب المسجد المبارك.
واعتدت قوات الاحتلال بالدفع على عدد من الشبان عند باب الأسباط خلال توافدهم إلى المسجد الأقصى بالضرب والشبح والتفتيش.
وعرقلت قوات الاحتلال وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت الأهالي قرب باب المجلس لعرقلة وصولهم إلى المسجد قبيل صلاة الجمعة.
ورابط مصلون مبعدون عن الأقصى في محيط باب الأسباط عقب منع الاحتلال دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
وعقب صلاة الجمعة، أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء وعلى من أُحضِر للمسجد الأقصى من أموات المسلمين.
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