خمسون ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Palestine News ) القدس المحتلة /PNN /أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وإجراءاتها العسكرية المشددة في البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.



وذكرت مصادر مقدسية أن نحو 50 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، متجاوزين حواجز الاحتلال وعمليات التفتيش التي أجراها عند أبواب المسجد المبارك.

واعتدت قوات الاحتلال بالدفع على عدد من الشبان عند باب الأسباط خلال توافدهم إلى المسجد الأقصى بالضرب والشبح والتفتيش.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت الأهالي قرب باب المجلس لعرقلة وصولهم إلى المسجد قبيل صلاة الجمعة.



ورابط مصلون مبعدون عن الأقصى في محيط باب الأسباط عقب منع الاحتلال دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وعقب صلاة الجمعة، أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء وعلى من أُحضِر للمسجد الأقصى من أموات المسلمين.



