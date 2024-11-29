وزنها ربع طن.. مريضة مصرية شغلت السلطات

MENAFN - Khaberni) خبرني - ‎ أعلنت الحكومة المصرية، مساء أمس الخميس، عن نجاح جهود سيدة تعاني من السمنة المفرطة ناهز وزنها الـ"ربع طن" إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد رصد استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء مقطع فيديو، تضمن مُناشدة السيدة "ف. أ. ع" والمقيمة بمحافظة الشرقية لمساعدتها في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لها، حيث أشارت إلى معاناتها من سمنة مُفرطة نتيجة تسارع زيادة وزنها خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغ وزنها قرابة الـ 240 كغم.

وقالت السيدة إن الأطباء الذين ترددت عليهم لم يتمكنوا من تحديد أسباب اكتسابها لهذا الوزن بهذه الصورة المتزايدة، الأمر الذي أفقدها القدرة على الحركة وأصبحت حبيسة المنزل، كما أوضحت السيدة أنه ليس لها دخل مالي يُعينها على مُتطلبات الحياة سوى 650 جنيها شهرياً، بما يحُد من قدرتها على تلقي الرعاية الطبية المتوافقة مع حالتها النادرة.

وأفاد البيان أنه تم تشكيل فريق طبي تحت إشراف الدكتور إياد درويش، مدير عام مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، شمل تخصصات أمراض الباطنة، العناية المركزة، فني معمل، واختصاصي تمريض، وقام الفريق بالتوجه لمحل سكن السيدة وتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير طبي مُفصل عن وضعها الصحي، وبناء عليه تم التنسيق مع عميد كلية الطب بجامعة الأزهر الدكتور حسين أبو الغيط، الذي رحب باستقبال الحالة بمستشفى السيد جلال.

كما تم تخصيص سيارة إسعاف مُجهزة ضمت فريقاً من المُسعفين المُختصين بالتعامل مع تلك الحالات، حيث تم نقل السيدة من منزلها بمحافظة الشرقية إلى مستشفى السيد جلال بمحافظة القاهرة.

كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقرر صرف مساعدة مالية إضافية للسيدة، كما تم إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم النقدي والعيني بإحدى جمعيات المجتمع المدني العاملة بالمنطقة المقيمة بها، بالإضافة إلى صرف بعض المساعدات التموينية والغذائية، علاوة على التنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية لتوفير بعض الأجهزة المنزلية الأساسية لمسكنها لمساعدتها في تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها.



