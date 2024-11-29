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الشرطة تضبط 28 كغم من المواد المخدرة في ضواحي القدس

11/29/2024 5:09:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، ومركز شرطة جنوب غرب القدس "أبو ديس"، 28 كغم من المواد المخدرة داخل مزرعة لتربية الخيول في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن معلومات استخبارية دقيقة وصلت لمركز شرطة جنوب غرب القدس ومكافحة المخدرات، تفيد بحيازة أحد المواطنين مواد مخدرة بكميات كبيرة داخل مزرعة لتربية الخيول يمتلكها، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة بعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وعند وصولها إلى المكان وأثناء عملية التفتيش ضبطت 155 بلاطة حشيش بوزن 15 كغم معدة للتعاطي و13 كغم من مادة "الماريجوانا" المخدرة مغلفة بأكياس وجاهزة للتوزيع، كما ضبطت سلاحا وذخيرة.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة قبضت على شخصين مشتبه بهما، وتحرزت على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية.

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