الشرطة تضبط 28 كغم من المواد المخدرة في ضواحي القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN / ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، ومركز شرطة جنوب غرب القدس "أبو ديس"، 28 كغم من المواد المخدرة داخل مزرعة لتربية الخيول في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن معلومات استخبارية دقيقة وصلت لمركز شرطة جنوب غرب القدس ومكافحة المخدرات، تفيد بحيازة أحد المواطنين مواد مخدرة بكميات كبيرة داخل مزرعة لتربية الخيول يمتلكها، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة بعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وعند وصولها إلى المكان وأثناء عملية التفتيش ضبطت 155 بلاطة حشيش بوزن 15 كغم معدة للتعاطي و13 كغم من مادة "الماريجوانا" المخدرة مغلفة بأكياس وجاهزة للتوزيع، كما ضبطت سلاحا وذخيرة.
وأضاف ارزيقات أن الشرطة قبضت على شخصين مشتبه بهما، وتحرزت على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية.
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