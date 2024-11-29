حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 11 (كونا) --
التاسع والعشرون من نوفمبر
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1976 - نائب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية والتي تعمل طائراتها في الكويت من الضرائب إذا ما قررت الدول التابعة لها معاملة شركات الطيران الكويتية بالمثل.
1990 - مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 678 الذي نص على استخدام جميع الوسائل اللازمة بما فيها القوة ضد العراق إذا لم ينسحب من الكويت بحلول 15 يناير 1991 والامتثال لجميع قرارات المجلس.
1993 - الكويت وروسيا الاتحادية تبرمان اتفاقية تعاون أمني وقعها وزير الدفاع الشيخ علي صباح السالم الصباح ونظيره الروسي بافل غراتشوف.
2004 - شركة صناعة الكيماويات البترولية تعلن طرح 90 في المئة (990 مليون سهم) من أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية للاكتتاب العام في أكبر عملية اكتتاب عام في تاريخ الكويت وبلغ رأسمال الشركة 110 ملايين دينار كويتي.
2004 - الكويت واليابان توقعان في طوكيو بروتوكول تعاون لإنجازالمشروع الأول النموذجي لإعادة تأهيل جون الكويت بتكلفة تقدر بنحو 6ر14 مليون دولار بتمويل من الحكومة اليابانية ويتضمن البروتوكول ثلاثة مشاريع كبرى هي إعادة تأهيل جون الكويت وتحديث القطاع النفطي وبرامج تطوير الثروات البشرية.
2008 - الفنان خالد الزايد ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 65 عاما وهو أحد أبرز الملحنين الأوائل الذين قدموا أعمالا غنائية خالدة في الذاكرة الموسيقية الكويتية وتعاون مع معظم المطربين على الساحة الفنية وكان له دور بارز في مسيرة فرقة التلفزيون.
2012 - وزارة الصحة تدشن أكبر عناية مركزة بمنطقة الخليج في مستشفى العدان بطاقة استيعابية تقدر بـ41 سريرا وتكلفة ستة ملايين دينار.
2016 - الكويت تعلن تقديم قروض ميسرة لتونس بقيمة 500 مليون دولار في المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار (تونس 2020).
2019 - الكويت ممثلة بوزارة المواصلات تفوز بعضوية المنظمة الدولية البحرية عن الفئة (سي) المتعلقة بالدول التي لها مصالح خاصة في مجال النقل البحري والملاحة.
2021 - وفاة عبدالعزيز الدوسري عن عمر ناهز 101 عام. وهو المؤسس الأول لبنك الائتمان الكويتي وأول مدير عام له، كما تولى منصب مدير إدارة أملاك الدولة من 1956 حتى 1960 وعضو مجلس الإنشاء المسؤول عن نهضة الكويت العمرانية آنذاك.
2022 - مجلس الأمة يناقش استجوابا موجها إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز قدمه النائب حمدان العازمي، فيما انتهى الاستجواب دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات.
2022 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 645 ألف دينار لدعم البنى التحتية الحرجة للنازحين الداخليين والمجتمعات المضيفة في محافظة عدن باليمن.
2022 - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تعلن تصديرها أول شحنة من زيت الوقود منخفض الكبريت عالي الجودة الذي تنتجه مصفاة الزور.
2023 - مجلس الأمة يوافق على قانون تنظيم الوكالة العقارية.
2023 - مجلس الأمة يوافق على قانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
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