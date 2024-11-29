Friday, 29 November 2024 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

11/29/2024 4:25:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) --

التاسع والعشرون من نوفمبر

-------------------------

1976 - نائب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية والتي تعمل طائراتها في الكويت من الضرائب إذا ما قررت الدول التابعة لها معاملة شركات الطيران الكويتية بالمثل.
1990 - مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 678 الذي نص على استخدام جميع الوسائل اللازمة بما فيها القوة ضد العراق إذا لم ينسحب من الكويت بحلول 15 يناير 1991 والامتثال لجميع قرارات المجلس.
1993 - الكويت وروسيا الاتحادية تبرمان اتفاقية تعاون أمني وقعها وزير الدفاع الشيخ علي صباح السالم الصباح ونظيره الروسي بافل غراتشوف.
2004 - شركة صناعة الكيماويات البترولية تعلن طرح 90 في المئة (990 مليون سهم) من أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية للاكتتاب العام في أكبر عملية اكتتاب عام في تاريخ الكويت وبلغ رأسمال الشركة 110 ملايين دينار كويتي.
2004 - الكويت واليابان توقعان في طوكيو بروتوكول تعاون لإنجازالمشروع الأول النموذجي لإعادة تأهيل جون الكويت بتكلفة تقدر بنحو 6ر14 مليون دولار بتمويل من الحكومة اليابانية ويتضمن البروتوكول ثلاثة مشاريع كبرى هي إعادة تأهيل جون الكويت وتحديث القطاع النفطي وبرامج تطوير الثروات البشرية.
2008 - الفنان خالد الزايد ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 65 عاما وهو أحد أبرز الملحنين الأوائل الذين قدموا أعمالا غنائية خالدة في الذاكرة الموسيقية الكويتية وتعاون مع معظم المطربين على الساحة الفنية وكان له دور بارز في مسيرة فرقة التلفزيون.
2012 - وزارة الصحة تدشن أكبر عناية مركزة بمنطقة الخليج في مستشفى العدان بطاقة استيعابية تقدر بـ41 سريرا وتكلفة ستة ملايين دينار.
2016 - الكويت تعلن تقديم قروض ميسرة لتونس بقيمة 500 مليون دولار في المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار (تونس 2020).
2019 - الكويت ممثلة بوزارة المواصلات تفوز بعضوية المنظمة الدولية البحرية عن الفئة (سي) المتعلقة بالدول التي لها مصالح خاصة في مجال النقل البحري والملاحة.
2021 - وفاة عبدالعزيز الدوسري عن عمر ناهز 101 عام. وهو المؤسس الأول لبنك الائتمان الكويتي وأول مدير عام له، كما تولى منصب مدير إدارة أملاك الدولة من 1956 حتى 1960 وعضو مجلس الإنشاء المسؤول عن نهضة الكويت العمرانية آنذاك.
2022 - مجلس الأمة يناقش استجوابا موجها إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز قدمه النائب حمدان العازمي، فيما انتهى الاستجواب دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات.
2022 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 645 ألف دينار لدعم البنى التحتية الحرجة للنازحين الداخليين والمجتمعات المضيفة في محافظة عدن باليمن.
2022 - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تعلن تصديرها أول شحنة من زيت الوقود منخفض الكبريت عالي الجودة الذي تنتجه مصفاة الزور.
2023 - مجلس الأمة يوافق على قانون تنظيم الوكالة العقارية.
2023 - مجلس الأمة يوافق على قانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء. (النهاية)

م ب ر / ن س ن




MENAFN29112024000071011013ID1108938712

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث