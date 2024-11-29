الرئيس الأمريكي: القصف الروسي لأوكرانيا تذكير بأهمية دعم كييف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 29 -11 (كونا) -- دان الرئيس الامريكي جو بايدن قصفا روسيا ضخما على مدن ومواقع للطاقة في أوكرانيا مؤكدا أنه بمثابة تذكير بأهمية دعم كييف "ضد العدوان الروسي".
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض مساء أمس الخميس "نفذت روسيا هجوما جويا مروعا ضد أوكرانيا" مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية "أفادت بأن روسيا أطلقت ما يقرب من 200 صاروخ ومسيرة ضد المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة مما حرم المدنيين الأوكرانيين من الوصول إلى الكهرباء".
وأكد أن "هذا الهجوم شائن ويعتبر تذكيرا آخر بإلحاح وأهمية دعم الشعب الأوكراني في دفاعه ضد العدوان الروسي".
وشدد على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا لافتا إلى أنه أصدر توجيهات في وقت سابق من العام الجاري "لإعطاء الأولوية لإرسال إمكانات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا".
وأوضح بأنه بناء على توجيهاته "سلمت وزارة الدفاع (بنتاغون) مئات الصواريخ الدفاعية الجوية الإضافية إلى أوكرانيا وهناك عمليات تسليم أخرى جارية".
كما لفت إلى أن إدارته "تعمل منذ أشهر على مساعدة أوكرانيا على تعزيز شبكة الطاقة لديها استعدادا لفصل الشتاء" موضحا أن (بنتاغون) تواصل "زيادة القدرات الحيوية الأخرى لأوكرانيا بما في ذلك المدفعية والصواريخ والمركبات المدرعة". (النهاية)
ر س ر / ط م ا
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