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الرئيس الأمريكي: القصف الروسي لأوكرانيا تذكير بأهمية دعم كييف

11/29/2024 4:25:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 -11 (كونا) -- دان الرئيس الامريكي جو بايدن قصفا روسيا ضخما على مدن ومواقع للطاقة في أوكرانيا مؤكدا أنه بمثابة تذكير بأهمية دعم كييف "ضد العدوان الروسي".
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض مساء أمس الخميس "نفذت روسيا هجوما جويا مروعا ضد أوكرانيا" مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية "أفادت بأن روسيا أطلقت ما يقرب من 200 صاروخ ومسيرة ضد المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة مما حرم المدنيين الأوكرانيين من الوصول إلى الكهرباء".
وأكد أن "هذا الهجوم شائن ويعتبر تذكيرا آخر بإلحاح وأهمية دعم الشعب الأوكراني في دفاعه ضد العدوان الروسي".
وشدد على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا لافتا إلى أنه أصدر توجيهات في وقت سابق من العام الجاري "لإعطاء الأولوية لإرسال إمكانات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا".
وأوضح بأنه بناء على توجيهاته "سلمت وزارة الدفاع (بنتاغون) مئات الصواريخ الدفاعية الجوية الإضافية إلى أوكرانيا وهناك عمليات تسليم أخرى جارية".
كما لفت إلى أن إدارته "تعمل منذ أشهر على مساعدة أوكرانيا على تعزيز شبكة الطاقة لديها استعدادا لفصل الشتاء" موضحا أن (بنتاغون) تواصل "زيادة القدرات الحيوية الأخرى لأوكرانيا بما في ذلك المدفعية والصواريخ والمركبات المدرعة". (النهاية)

ر س ر / ط م ا



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