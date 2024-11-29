سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 95 سنتا ليبلغ 26ر72 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 95 سنتا ليبلغ 26ر72 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 21ر73 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتبلغ 17ر73 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا لتبلغ 88ر68 دولار.(النهاية)
خ م / م خ
MENAFN29112024000071011013ID1108938710
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.