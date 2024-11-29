مصرع 3 وإجلاء أكثر من 80 ألفا جراء فيضانات عارمة اجتاحت ماليزيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 29 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الماليزية اليوم الجمعة مصرع ثلاثة وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء فيضانات عارمة اجتاحت عدة ولايات وسط تحذيرات من التعرض خلال موسم شتاء العام الحالي لأسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ عقد.
وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الماليزية في بيان أنه "حتى صباح الجمعة تم تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص وإجلاء 80589 شخصا إلى 467 ملجأ مؤقتا في سبع ولايات" موضحة أن "ولايتي (كيلانتان) و(ترنغانو) كانتا الأكثر تضررا" فيما لم يتم تقديم تفاصيل إضافية عن حالات الوفاة.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن نائب رئيس الوزراء الماليزي ورئيس لجنة إدارة الكوارث الوطنية أحمد حميدي القول إن الفيضانات المتوقعة ستكون أكثر حدة من تلك التي وقعت في عام 2014 عندما أجبر ما يقرب من ربع مليون شخص على مغادرة منازلهم.
وأضاف حميدي "نظرا لخطورة الوضع تم تعبئة جميع الهيئات لضمان سلامة المتضررين من الفيضانات" مؤكدا أن حكومته "نشرت أكثر من 82 ألف عنصر أمني إلى جانب قوارب إنقاذ ومركبات دفع رباعي وطائرات مروحية للمساعدة في جهود الإغاثة".
من جهتها أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية الماليزية أنها علقت تسعة خطوط قطارات على الساحل الشرقي بسبب الفيضانات.
ويعد حدوث الفيضانات شائعا على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية خلال فترة الرياح الموسمية بين شهري أكتوبر ومارس لكن الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع أدت إلى عمليات إجلاء جماعية خاصة في ولاية (كيلانتان). (النهاية)
ع ا ب / م ع ح ع
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