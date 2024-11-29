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مصرع 3 وإجلاء أكثر من 80 ألفا جراء فيضانات عارمة اجتاحت ماليزيا

11/29/2024 4:25:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 29 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الماليزية اليوم الجمعة مصرع ثلاثة وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء فيضانات عارمة اجتاحت عدة ولايات وسط تحذيرات من التعرض خلال موسم شتاء العام الحالي لأسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ عقد.
وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الماليزية في بيان أنه "حتى صباح الجمعة تم تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص وإجلاء 80589 شخصا إلى 467 ملجأ مؤقتا في سبع ولايات" موضحة أن "ولايتي (كيلانتان) و(ترنغانو) كانتا الأكثر تضررا" فيما لم يتم تقديم تفاصيل إضافية عن حالات الوفاة.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن نائب رئيس الوزراء الماليزي ورئيس لجنة إدارة الكوارث الوطنية أحمد حميدي القول إن الفيضانات المتوقعة ستكون أكثر حدة من تلك التي وقعت في عام 2014 عندما أجبر ما يقرب من ربع مليون شخص على مغادرة منازلهم.
وأضاف حميدي "نظرا لخطورة الوضع تم تعبئة جميع الهيئات لضمان سلامة المتضررين من الفيضانات" مؤكدا أن حكومته "نشرت أكثر من 82 ألف عنصر أمني إلى جانب قوارب إنقاذ ومركبات دفع رباعي وطائرات مروحية للمساعدة في جهود الإغاثة".
من جهتها أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية الماليزية أنها علقت تسعة خطوط قطارات على الساحل الشرقي بسبب الفيضانات.
ويعد حدوث الفيضانات شائعا على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية خلال فترة الرياح الموسمية بين شهري أكتوبر ومارس لكن الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع أدت إلى عمليات إجلاء جماعية خاصة في ولاية (كيلانتان). (النهاية)

ع ا ب / م ع ح ع



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