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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

11/29/2024 4:23:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.03 بالمئة، إلى مستوى النقطة 2420، حيث بلغت الأسهم المتداولة نحو 3.8 مليون سهم، بقيمة 5.2 مليون دينار، نتيجة عقد 2288 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت ارتفاعا بأسعار أسهمها، وانخفضت أسهم 32 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى.

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