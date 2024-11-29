بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
التاريخ
11/29/2024 4:23:27 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.03 بالمئة، إلى مستوى النقطة 2420، حيث بلغت الأسهم المتداولة نحو 3.8 مليون سهم، بقيمة 5.2 مليون دينار، نتيجة عقد 2288 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت ارتفاعا بأسعار أسهمها، وانخفضت أسهم 32 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى.
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