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أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق الأردن حتى الأحد

11/29/2024 4:22:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وتكون الأجواء الأحد، مشمسة وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.


ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17- 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4، وفي مناطق البادية 17 - 4، وفي مناطق السهول 17 - 8، وفي الأغوار الشمالية 20 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 11 درجة مئوية.

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