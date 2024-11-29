شرطة نيويورك تعتقل عددا من المتظاهرين المناهضين للحرب على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت شرطة نيويورك، أمس الخميس، عددا من المتظاهرين المناهضين للحرب على غزة والفلسطينيين بعد أن قاموا بإغلاق طريق موكب عيد الشكر في شوارع المدينة.
وقالت الشرطة، إن عددا من المتظاهرين قفزوا من فوق الحواجز أثناء مرور موكب عيد الشكر، وأغلقوا طريق العرض وهتفوا "فلسطين حرة" بينما كانوا يحملون أعلاما فلسطينية ولافتة كتب عليها "لا تحتفلوا بالإبادة الجماعية"، مطالبين بحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل.
ويقام العرض بعيد الشكر كل عام منذ عام 1924، باستثناء الفترة من عام 1942 حتى عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.
MENAFN29112024000072011014ID1108938674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.