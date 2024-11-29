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شرطة نيويورك تعتقل عددا من المتظاهرين المناهضين للحرب على غزة

11/29/2024 4:22:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اعتقلت شرطة نيويورك، أمس الخميس، عددا من المتظاهرين المناهضين للحرب على غزة والفلسطينيين بعد أن قاموا بإغلاق طريق موكب عيد الشكر في شوارع المدينة.


وقالت الشرطة، إن عددا من المتظاهرين قفزوا من فوق الحواجز أثناء مرور موكب عيد الشكر، وأغلقوا طريق العرض وهتفوا "فلسطين حرة" بينما كانوا يحملون أعلاما فلسطينية ولافتة كتب عليها "لا تحتفلوا بالإبادة الجماعية"، مطالبين بحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل.


ويقام العرض بعيد الشكر كل عام منذ عام 1924، باستثناء الفترة من عام 1942 حتى عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.

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