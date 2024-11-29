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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة والنصيرات

11/29/2024 4:22:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في محيط منطقة الصناعة جنوب مدينة غزة.


كما استشهد ثلاثة آخرين وأصيب خمسة إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الوحدة غرب مدينة غزة.


واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً قرب دوار أبو صرار بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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