شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة والنصيرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في محيط منطقة الصناعة جنوب مدينة غزة.
كما استشهد ثلاثة آخرين وأصيب خمسة إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الوحدة غرب مدينة غزة.
واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً قرب دوار أبو صرار بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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