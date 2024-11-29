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النفط يرتفع بشكل طفيف ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

11/29/2024 4:22:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف في تعاملات اليوم الجمعة، ولكنه بتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.


وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.60 بالمئة إلى 69.13 دولار للبرميل.


وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.03 بالمئة إلى 73.30 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".


ورغم الارتفاع خلال تعاملات اليوم تتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل خسارة أسبوعية، ويتوقع أن تتراجع عقود "برنت" بنحو 2.5 بالمئة.

(بترا)

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