النفط يرتفع بشكل طفيف ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف في تعاملات اليوم الجمعة، ولكنه بتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.60 بالمئة إلى 69.13 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.03 بالمئة إلى 73.30 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
ورغم الارتفاع خلال تعاملات اليوم تتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل خسارة أسبوعية، ويتوقع أن تتراجع عقود "برنت" بنحو 2.5 بالمئة.
(بترا)
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