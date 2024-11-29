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الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار

11/29/2024 4:22:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض طفيف للدولار وتزايد التوترات الجيوسياسية، لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من عام نتيجة لتأثير إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2662.78 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2662.20 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وعلى الرغم من المكاسب التي حققها الذهب اليوم، فإنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعد موجة بيع كبيرة في وقت سابق من الأسبوع.


وانخفضت الأسعار بنحو 3 بالمئة هذا الشهر، كما سجلت أدنى مستوى في شهرين في 14 تشرين الثاني، مع ارتفاع الدولار بعد فوز ترمب في الانتخابات الأميركية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 30.69 دولار للأوقية وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 942.50 دولار، وارتفع البلاديوم 1.43 بالمئة إلى 989.25 دولار، إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية.

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