Friday, 29 November 2024 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باقات سياحية لاستهداف السائح المنفرد - جريدة الوطن السعودية

11/29/2024 4:19:35 AM
(MENAFN- Al Watan) تزامنًا مع اقتراب دخول التأشيرة السياحية الخليجية ((الموحدة)) حيز التنفيذ مطلع 2025، واعتدال الأجواء المناخية في المنطقة، شرعت شركات سياحية، ومنظمو رحلات، في البدء بإعداد برامج سياحية وترفيهية، تستهدف السائح ((المنفرد)) الواحد، بعدما كان التركيز يستهدف المجموعات السياحية ويتجاهل السائح المنفرد.
كما تعمل تلك الشركات ومنظمو الرحلات على توفير باقات سياحية، بأسعار متفاوتة ومناسبة.
ويستهدف رجال أعمال ومستثمرون تجهيز ((غرف)) سكنية ((مفردة)) بأسعار مناسبة داخل دور الإيواء في الفنادق والشقق المخدّمة.
وسيلة تسويق
أوضح مهتمون بالشأن السياحي، أن فكرة استهداف السائح ((المنفرد)) الواحد، هي بمثابة وسيلة ((تسويق)) سياحي من خلال السائح ((الواحد))، حيث يتم التركيز على أنه سينقل تجربته السياحية إلى آخرين عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وبالتالي اتساع وصول السائحين من خلال السائح ((المنفرد))، ومثل ذلك التسويق ((غير المباشر))، يعد أكثر قبولًا عند المتلقين.
جولات فردية
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السياحية ((ملفنا)) شاكر العليو لـ((الوطن)) إن الجمعية تعمل على الاستفادة من كل الأفكار، كما تركز على تصميم برامج تلبي احتياجات السائحين المنفردين وتعزز تجربتهم الفريدة، ومن بين برامج الجمعية الموجهة للسائح الواحد والتي من المزمع إطلاقها خلال الأيام المقبلة:
01- تصميم برامج فردية مرنة ومخصصة:
. إعداد باقات مخصصة للسائح الواحد، تتضمن جولات فردية مع مرشدين سياحيين محليين، أو ((مرشد افتراضي)).
. توفير خيارات لتجربة السياحة المناطقية، فمثلا في الأحساء حيث مقر الجمعية سنركز على ثقافة الأحساء مثل زيارة المزارع التقليدية، والأسواق الشعبية، والمواقع التراثية بطريقة تتيح للسائح الشعور بالراحة والاستقلالية.
2. استهداف السائحين المنفردين عبر المنصات الرقمية:
. تطوير تطبيق خاص بالجمعية يتضمن برامج فردية تفاعلية.
. التعاون مع مواقع السفر العالمية مثل TripAdvisor، وAirbnb Experiences، لنشر برامج تناسب السائحين المنفردين.
3. إبراز قصص تجارب السياح:
. إنشاء محتوى مرئي أو مكتوب يعرض قصص السائحين المنفردين وتجربتهم في المملكة، مما يجذب مزيدا من السائحين من هذه الفئة.
. الترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسوم (hashtags) مرتبطة بالسفر الفردي.
4. تسهيل الوصول إلى المملكة:
. التعاون مع شركات الطيران والقطارات للترويج لبرامج الجمعية من خلال تقديم خصومات أو باقات شاملة.
. إنشاء دليل إلكتروني يتضمن جميع وسائل النقل للوصول إلى كل منطقة من المناطق، وكيفية التجول داخلها بسهولة.
5. الاهتمام بتوفير الراحة والأمان:
. تجهيز أماكن إقامة توفر بيئة آمنة وودية للسائح الفرد.
. توفير دعم مباشر (Hotline) للسائحين للإجابة عن استفساراتهم أثناء رحلتهم.
النزل (الهوستل)
أبان علي العلي ((مهتم بالسفر والسياحة))، أن السائح ((المنفرد))، يمكنه أن يروي شغفه في عدة أماكن وأنشطة سياحية، مثل ممارسة رياضة الهايكينج (مع توافر كامل مستلزمات السلامة)، وتوفير مواقف خاصة للبيوت المتنقلة، وركوب القوارب، والدباب البحري، والعديد من الأنشطة على الساحل، وفي الصحراء والجبال وغيرها، والاستجمام في هذه الأجواء سيكون ذا طابع مُميز.
وأوضح أنه قد لا يحقق السائح ((المنفرد)) مردودا اقتصاديا ((قويا))، بيد أنه ينقل تجربته إلى شعبه ومجتمعه وأصدقائه وكثير من الناس هم أشخاص ((سمعيون))، حيث يفضلون عمل تجارب مُشابهة لما يشاهدونه في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المعروف عن ذلك، أن أفضل ((تسويق)) هو التسويق ((الكلامي)) مع تغطيات مباشرة من واقع وموقع الحدث.
ولفت إلى أنه قد يكون من بين الصعوبات بالنسبة للسائح ((المنفرد))، هو حاجز ((اللغة))، بيد أن بإمكانه طلب مُرشد سياحي ((محلي))، مع توفر عدد من المرشدين والمرشدات، الذين يتحدثون بلغات أجنبية عدة بطلاقة.
وأشار إلى أن السائح ((الأوروبي)) مثلًا قد يكون معتادا على النزل (الهوستل)، والذي يحوي نزلاء من عدة جنسيات في غرفة واحدة، وهذا قد لا يتوافر في جميع المدن.
السائح المنفرد
ـ هو السائح الذي يعتمد على نفسه في إعداد برنامجه السياحي دون السياحة مع مجموعات

MENAFN29112024000089011017ID1108938670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث