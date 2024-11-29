مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين يختتم أعماله بدعواتٍ للتعاون الدولي والابتكار والاستدامة

MENAFN - AETOSWire) اختتم مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين أعماله في الرياض، والذي نظمته "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، حيث شكلت موضوعاته الرئيسية التعاون الدولي، والابتكار، والاستدامة.

وبهذه المناسبة قال معالي الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح: "يُشرفني أن أرفع أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لرعايته الكريمة لمؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين.

وأضاف معاليه: "على مدى الأيام الثلاثة الماضية، تطرقنا إلى التحديات التي تواجه الاستثمار العالمي، واستعرضنا، كذلك، الفرص غير المحدودة التي تنتظرنا، وذلك من خلال النقاشات الثرية حول الاستفادة من التحول الرقمي والنمو المستدام، وصولًا إلى الاتفاقيات التي أُبرمت في إطار المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية."

وأوضح معالي وزير الاستثمار أن المؤتمر في هذه الدورة، أكد التزام جميع المشاركين بتشكيل مستقبل يقوم على التعاون والابتكار والمرونة، مُشيرًا إلى أن المملكة رسخت مكانتها كوجهة عالمية رائدة للنمو الاقتصادي، انطلاقًا من مستهدفات وبرامج رؤية "السعودية ٢٠٣٠" الطموحة، التي شهدت شراكاتٍ، في قطاعات متنوعة، أظهرت التأثير القوي للتحالفات الاستراتيجية، وسلاسل القيمة الوطنية، والتقنيات المتطورة، في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وعبر معاليه عن امتنانه للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار؛ لشراكتها الفاعلة في تنظيم هذا المؤتمر في الرياض، مؤكدًا أن الرؤى والعلاقات والاتفاقيات؛ التي أطلقها المؤتمر تُفضي إلى أصداء تتخطى حدود الحدث، لتُحفز الاستثمارات النوعية، والنمو المستدام في جميع أنحاء العالم.

وعلى مدار الأيام الثلاثة، تناول مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، تحت عنوان "تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام"، التحديات والفرص التي شملت التحول الرقمي، والاستدامة، وسلاسل القيمة المحلية. وسلط المؤتمر الضوء على رؤية السعودية 2030 كإطار تحولي؛ لمواءمة الشراكات العالمية، والابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة.

وناقشت جلسات اليوم الأخير من المؤتمر موضوعات التحالفات الاستراتيجية: الاستفادة من الشراكات لتحقيق النجاح الاستثماري" و"تجسير الحدود"، والتي ركزت على التعاون الشفاف والتماسك التنظيمي، كما بحثت الجلسات الأخرى التميز التشغيلي في وكالات ترويج الاستثمار، مع التركيز على الحوكمة والكفاءة والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجارب المستثمرين، وجهود المملكة لجذب الاستثمارات في الصناعات المتخصصة، وخاصة التصنيع المتقدم، والطاقة المتجددة، من خلال عرض المزايا التنافسية للمملكة.