ارتفاع أسعار الذهب لكنها تتجه إلى تحقيق أكبر خسارة شهرية في أكثر من عام

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها في أكثر من عام، بسبب قوة الدولار التي أعقبت فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الرئاسية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% أو 21.6 دولار إلى 2661.5 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

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وصعد السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 2656.7 دولار، وزادت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 2.15% إلى 30.76 دولار، وأضاف السعر الفوري للبلاديوم 1.15% إلى 941.95 دولار.

ويتجه الذهب لتحقيق خسائر أسبوعية بنسبة 1.92%، وأخرى شهرية بأكثر من 4%، مع انخفاض الأسعار بسبب قوة الدولار بعد انتخاب“دونالد ترامب” ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.

لكن عاودت الأسعار الارتفاع خلال تعاملات اليوم، مع عودة التوترات الجيوسياسية للواجهة من جديد، حيث أطلقت روسيا ثاني هجوم كبير لها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشهر، الخميس.

فضلًا عن قيام القوات الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي بضرب منشأة تستخدمها جماعة حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان، وسط اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.