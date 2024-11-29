ارتفاع أسعار الذهب لكنها تتجه إلى تحقيق أكبر خسارة شهرية في أكثر من عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها في أكثر من عام، بسبب قوة الدولار التي أعقبت فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الرئاسية.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% أو 21.6 دولار إلى 2661.5 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
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وصعد السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 2656.7 دولار، وزادت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 2.15% إلى 30.76 دولار، وأضاف السعر الفوري للبلاديوم 1.15% إلى 941.95 دولار.
ويتجه الذهب لتحقيق خسائر أسبوعية بنسبة 1.92%، وأخرى شهرية بأكثر من 4%، مع انخفاض الأسعار بسبب قوة الدولار بعد انتخاب“دونالد ترامب” ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.
لكن عاودت الأسعار الارتفاع خلال تعاملات اليوم، مع عودة التوترات الجيوسياسية للواجهة من جديد، حيث أطلقت روسيا ثاني هجوم كبير لها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشهر، الخميس.
فضلًا عن قيام القوات الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي بضرب منشأة تستخدمها جماعة حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان، وسط اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
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