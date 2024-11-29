Friday, 29 November 2024 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدولار يتجه نحو أسوأ أسبوع في 3 أشهر

11/29/2024 4:17:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتجه الدولار نحو أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة، مع بدء المستثمرين في إعادة التفكير فيما يسمى بتجارة ترامب التي دفعت المكاسب في العملة منذ الانتخابات الأمريكية.

انخفض مؤشر بلومبرج للعملة الأمريكية بنسبة 0.2٪ اليوم الجمعة، مما أدى إلى تمديد انخفاض هذا الأسبوع إلى 1.1٪. انخفض الدولار مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة باستثناء واحد هذا الأسبوع، مع أكبر خسائره مقابل الين.

موضوعات متعلقة الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض السلع الأمريكية ارتفاع أسعار الذهب لكنها تتجه إلى تحقيق أكبر خسارة شهرية في أكثر من عام زيلينسكى: بوتين يسعى إلى التصعيد حتى لا يتمكن ترامب من تحقيق تسوية

توقف ارتفاع الدولار مع تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية التي هزت الأسواق المالية، ودفع ترشيح سكوت بيسنت كوزير خزانة الولايات المتحدة القادم العائدات الأمريكية إلى الانخفاض. كما تراجعت العملة بعد ارتفاع مؤشر المواقف الطويلة الأجل للدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مما يشير إلى أن التراجع ربما كان متأخرًا.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني المحدود في سيدني:“أشعر أن الأمر لا يتعلق بالإرهاق بعد حجم الركض منذ فوز ترامب في الانتخابات”.“ومع ذلك، أعتقد أن الانخفاض في عائدات الخزانة من أعلى مستوياتها في منتصف الشهر بنسبة 4.50٪ له علاقة بذلك، وهذا هو السبب في أن الدولار والين في طليعة التحرك نحو الانخفاض”.

تابع أتريل، أنه كان هناك رأي قبل عطلة عيد الشكر مفاده أن المستثمرين خارج الولايات المتحدة ربما يبيعون الدولارات وهم يسعون إلى إعادة التوازن إلى محافظهم بعد ارتفاع الأسهم الأمريكية هذا الشهر.

انخفضت عائدات الخزانة منذ أعلن ترامب عن ترشيح بيسنت قبل أسبوع. ويرى السوق أن بيسنت، رئيس صندوق التحوط الكلي Key Square Group، حريص على كبح الإنفاق الحكومي.

لا يزال مؤشر بلومبرج للدولار يكتسب أكثر من 5٪ هذا العام، وقد ارتفع لمدة ثمانية أسابيع متتالية قبل أن يصل إلى ذروته يوم الجمعة الماضي.

وقال مينجزي وو، متداول العملات في ستون إكس فاينانشال في سنغافورة:“لا تزال السوق تحاول إيجاد السرد للدولار الأمريكي. نتوقع تقلبات جانبية الآن قبل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني، حيث سيكون لدينا بعد ذلك اتجاه أكثر وضوحًا للدولار الأمريكي بمجرد إعلانه عن سياساته”.


MENAFN29112024000202011048ID1108938652

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث