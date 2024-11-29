الدولار يتجه نحو أسوأ أسبوع في 3 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) اتجه الدولار نحو أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة، مع بدء المستثمرين في إعادة التفكير فيما يسمى بتجارة التي دفعت المكاسب في العملة منذ الانتخابات الأمريكية.

انخفض مؤشر بلومبرج للعملة الأمريكية بنسبة 0.2٪ اليوم الجمعة، مما أدى إلى تمديد انخفاض هذا الأسبوع إلى 1.1٪. انخفض الدولار مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة باستثناء واحد هذا الأسبوع، مع أكبر خسائره مقابل الين.

موضوعاتالصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض السلع الأمريكية ارتفاع أسعار الذهب لكنها تتجه إلى تحقيق أكبر خسارة شهرية في أكثر من عام زيلينسكى: بوتين يسعى إلى التصعيد حتى لا يتمكن ترامب من تحقيق تسوية

توقف ارتفاع الدولار مع تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية التي هزت الأسواق المالية، ودفع ترشيح سكوت بيسنت كوزير خزانة الولايات المتحدة القادم العائدات الأمريكية إلى الانخفاض. كما تراجعت العملة بعد ارتفاع مؤشر المواقف الطويلة الأجل للدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مما يشير إلى أن التراجع ربما كان متأخرًا.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني المحدود في سيدني:“أشعر أن الأمر لا يتعلق بالإرهاق بعد حجم الركض منذ فوز ترامب في الانتخابات”.“ومع ذلك، أعتقد أن الانخفاض في عائدات الخزانة من أعلى مستوياتها في منتصف الشهر بنسبة 4.50٪ له علاقة بذلك، وهذا هو السبب في أن الدولار والين في طليعة التحرك نحو الانخفاض”.

تابع أتريل، أنه كان هناك رأي قبل عطلة عيد الشكر مفاده أن المستثمرين خارج الولايات المتحدة ربما يبيعون الدولارات وهم يسعون إلى إعادة التوازن إلى محافظهم بعد ارتفاع الأسهم الأمريكية هذا الشهر.

انخفضت عائدات الخزانة منذ أعلن ترامب عن ترشيح بيسنت قبل أسبوع. ويرى السوق أن بيسنت، رئيس صندوق التحوط الكلي Key Square Group، حريص على كبح الإنفاق الحكومي.

لا يزال مؤشر بلومبرج للدولار يكتسب أكثر من 5٪ هذا العام، وقد ارتفع لمدة ثمانية أسابيع متتالية قبل أن يصل إلى ذروته يوم الجمعة الماضي.

وقال مينجزي وو، متداول العملات في ستون إكس فاينانشال في سنغافورة:“لا تزال السوق تحاول إيجاد السرد للدولار الأمريكي. نتوقع تقلبات جانبية الآن قبل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني، حيث سيكون لدينا بعد ذلك اتجاه أكثر وضوحًا للدولار الأمريكي بمجرد إعلانه عن سياساته”.



