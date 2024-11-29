الدولار يتجه نحو أسوأ أسبوع في 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتجه الدولار نحو أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة، مع بدء المستثمرين في إعادة التفكير فيما يسمى بتجارة ترامب
التي دفعت المكاسب في العملة منذ الانتخابات الأمريكية.
انخفض مؤشر بلومبرج للعملة الأمريكية بنسبة 0.2٪ اليوم الجمعة، مما أدى إلى تمديد انخفاض هذا الأسبوع إلى 1.1٪. انخفض الدولار مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة باستثناء واحد هذا الأسبوع، مع أكبر خسائره مقابل الين.
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توقف ارتفاع الدولار مع تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية التي هزت الأسواق المالية، ودفع ترشيح سكوت بيسنت كوزير خزانة الولايات المتحدة القادم العائدات الأمريكية إلى الانخفاض. كما تراجعت العملة بعد ارتفاع مؤشر المواقف الطويلة الأجل للدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مما يشير إلى أن التراجع ربما كان متأخرًا.
وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني المحدود في سيدني:“أشعر أن الأمر لا يتعلق بالإرهاق بعد حجم الركض منذ فوز ترامب في الانتخابات”.“ومع ذلك، أعتقد أن الانخفاض في عائدات الخزانة من أعلى مستوياتها في منتصف الشهر بنسبة 4.50٪ له علاقة بذلك، وهذا هو السبب في أن الدولار والين في طليعة التحرك نحو الانخفاض”.
تابع أتريل، أنه كان هناك رأي قبل عطلة عيد الشكر مفاده أن المستثمرين خارج الولايات المتحدة ربما يبيعون الدولارات وهم يسعون إلى إعادة التوازن إلى محافظهم بعد ارتفاع الأسهم الأمريكية هذا الشهر.
انخفضت عائدات الخزانة منذ أعلن ترامب عن ترشيح بيسنت قبل أسبوع. ويرى السوق أن بيسنت، رئيس صندوق التحوط الكلي Key Square Group، حريص على كبح الإنفاق الحكومي.
لا يزال مؤشر بلومبرج للدولار يكتسب أكثر من 5٪ هذا العام، وقد ارتفع لمدة ثمانية أسابيع متتالية قبل أن يصل إلى ذروته يوم الجمعة الماضي.
وقال مينجزي وو، متداول العملات في ستون إكس فاينانشال في سنغافورة:“لا تزال السوق تحاول إيجاد السرد للدولار الأمريكي. نتوقع تقلبات جانبية الآن قبل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني، حيث سيكون لدينا بعد ذلك اتجاه أكثر وضوحًا للدولار الأمريكي بمجرد إعلانه عن سياساته”.
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